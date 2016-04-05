M-Audio написав:По суті - так, в даній ситуації більшість держслужбовців - дармоїди. В мирний час вони були зайняті тим, що надавали населенню і підприємцям так звані "послуги", які самі ж зробили обов'язковими для придбання.
Давайте обсудим. Каких именно чиновников Вы бы отправили на фронт (ну кроме Рады конечно - тут будет полное единогласие ) - Мин.Экономики, Минздрав. Мин.ОБразования, Мин.инфраструктуры - кем жертвуем?
_hunter написав:................... >>> "Сильно раньше" - а оружие они нам дали "сильно раньше"? Говорят, что все, что считали необходимым/достаточным -- дали. Кто из "них" двоих врет (после шашлыки/ЗНО) спрашивать, наверное, излишне...
Вы явно слишком верите нашим партнёрам. Смотрите не на слова, а на факты. У нас есть самолёты? Нет. У нас достаточно танков? Не будем об "Абрамсах". Сколько нам дали "Леопардов"? Какой модификации? В каком состоянии? Даже в лучшие моменты мы явно уступали росс. армии в артиллерии. Ни один натовский генерал не решится начать наступление при таких условиях. Добавлю насчёт состояния техники. Мне как-то уже довольно давно попадалась статья (не наша), в которой говорилось о том, что зачастую техника приходят просто в нерабочем состоянии. Хотел выложить сюда, но меня тогда регулярно и часто банили. Не успевал. Правда, одновременно попалась статья, в которой наши солдаты, очень хвалили западную технику. Видимо, кому как повезло. Но у нас пишут только о том, что "у орков через 2 недели закончатся ракеты, а через 3 танки, а уже сейчас они получают с консервации чуть ли не Т-34", но не о том, что по крайней мере часть "Леопардов" того же времени и в таком же состоянии.
>>> он так и говорит. _заговорил_ -- примерно через месяц после. Но то такэ...
Он, если не ошибаюсь, ни разу не говорил, что нам нужно призвать 500 тыс. Или он должен был вынести спор с военными на "всенародную дискуссию"? Может, ещё референдум провести?
>>> А лично Зеленский тоже мог бы себе найти тёплое место. _настолько_ теплое -- точно нет: кто же его к кормушке пустит-то. -- ему так, максимум почетная роль Кравчука светит "на чужбине".
Вы явно переоцениваете "теплоту" президентского кресла. Особенно в условиях войны с явно более сильным противником. При отсутствии союзников, а только с партнёрами. На этой должности он всего чуть меньше 5 лет. Не знаю, почему он на это пошёл и кто его подтолкнул, но он прекрасно жил до этого и мог спокойно продолжать. Вряд ли у него такое непреодолимое стремление к власти. Ну и положение Кравчука не самое плохое в мире.
>>> Да и ещё многие могли бы сбежать в ту же Америку. Конечно, не все. этих "многих" -- было сильно меньше, чем тех "не всех", что может принять одна только Польша
Но да -- как мы уже когда-то обсуждали: времена тогда были сильно другие -- народ на пропаганду гораздо сильнее клевал.
В те времена ещё не смеялись над понятием "патриотизм" и ещё не до конца забыли понятие "честь".
А вот захочет ли "одна только Польша" принять миллионы беженцев в дополнение к тем, которых уже приняла и на каких условиях, это большой вопрос.
yriksotnikov написав:serg1974 да, в 40е в Америке все ещё жила индустриальная экономика. Поэтому действительно, человеческий капитал стоил меньше орудий труда. Самое главное - глобализация. Границы в 50х не такие как сейчас. Намного проще уехать из Украины и любить родину где-нибудь в Канаде. А там тебе ещё и спасибо скажут, если ты молод. Старение нации необратимый пока процесс. Так что зачем рисковать жизнью и в случае удаче содержать пенсов которым сейчас 40+ если можно не рисковать и содержать канадских пенсов, но с большей для себя выгодой.
А Вы уверены, что сегодня "человеческий капитал стоит больше орудий труда"? И что завтра будет так? Особенно, после развития ИИ? Да и насчёт границ... Вы бы поинтересовались историей. Хотя бы в пределах Вики.
Активное использование визового режима между странами началось в конце Первой мировой войны для ограничения миграции, поддержки безопасности страны, а также контроля за вражескими агентами. До этого виза в целом была формальностью — визы почти во всех странах мира выдавались в пограничных пунктах и носили просто характер регистрации иностранных граждан без реального ограничения въезда.
Так что до 1МВ "глобализация" в смысле лёгкости перемещения между странами была гораздо выше сегодняшней. Сегодняшняя глобализация возникла благодаря длительному периоду мира между развитыми странами - фактически уже почти 80 лет не было ни одной такой войны. И глобализация выгодна развитым странам. А то, что лично Вы от переезда в условную Канаду выиграете, вполне возможно, но не обязательно. Вы знаете язык? Имеете какую-то востребованную специальность? Если Вы думаете, что там мёдом намазано и все только и ждут с нетерпением, "когда же к нам yriksotnikov приедет", то Вы слегка ошибаетесь.
Вот интересно, столько обсуждений мобилизации и, по-моему, никто не написал о принятии законопроекта №10062 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для воинского учета и приобретения статуса ветерана войны во время действия военного положения”. Или я пропустил? Сведения будут собираться по базам: - Министерства финансов; - МВД; - Министерства образования; - Государственной судебной администрации; - Пенсионного фонда; - Минздрава; - Министерства социальной политики. https://www.sq.com.ua/rus/polezno_znat/19.01.2024/elektronnyi-reestr-voennoobyazannyx-polezno-znat Сам законопроект здесь - https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42801
yama написав:Успіх головне термобілизна з відведенням вологи від тіла щоб не змерзнути ще більше ну і багато пити , але як наслідок прийдеться багато сц...и
Так Яма виявляється прекрасно підготовлений для фронту! А все плачеться та трясеться. І термобілизна є, і шарф -труба ще з ковіду залишився (яким він жахав продавчинь в АТБ) і пульс у другій зоні, а не в аби якій. У Мухи такий піульс при перегляді відео з філіпінкою лише буває. І то через 40 секунд різко падає, сублімація енергії..
барабашов написав:А наш кожедубопокрышкин мог бы поучаствовать в обороне Клеещевки на уровне минус метр от снега при минус 10 допустим?
«Країні потрібен барабашов» (с) Оболонка з 20см ліпідного покрову перемагає 40 см снігового. Навіть при -10…. Навіть без спальника.
При такі достатній кількості снігу є чим натирати чималі щоки, щоб не замерзли.
Щодо мене, то згідно градації мухи я маю як ветеран іти працювати в ТЦК. Але поки там нема під тебе бусика з розширеними дверима - мені поки рано. Не на пікапі ж зверху тебе везти на збірний пункт.
Держава повинна гарантувати пожиттєве фінансове утримання в розмірі не менше $1000 на місяць за офіційним курсом Національного банку України для всіх людей які, отримали інвалідність, або інші фізичні, психологічні травми в результаті оборони України.
А ще ти мені барабашов повинен щомісяця по 1000 доларів платити, бо всі роки поки я обороняв державу, мене дуже психічно травмувала твоя з мухою відсутність на фронті.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 24 січ, 2024 06:46, всього редагувалось 4 разів.
Израиль предложил двухмесячное прекращение огня ......... Израильское предложение гласит, что Израиль и ХАМАС заранее договорятся о том, сколько палестинских заключенных будет освобождено Иерусалимом на каждом этапе, а затем проведут отдельные переговоры по именам этих заключенных.
Предложение также включает в себя вывод израильских войск из основных населенных пунктов сектора Газа и постепенное возвращение палестинцев на север анклава, откуда им было приказано эвакуироваться.
Предложение предусматривает, что Израиль не согласится полностью прекратить войну или освободить всех 6000 палестинских заключенных, но израильские чиновники заявили Axios, что они готовы освободить значительное число заключенных.
ХАМАС отклонил предложение Израиля о двухмесячном прекращении огня в обмен на освобождение заложников. ........ По его словам, главари ХАМАСа также отказались покинуть Газу и потребовали, чтобы Израиль полностью покинул территорию, позволив палестинцам вернуться в свои дома
yriksotnikov написав:Мені 27, я як раз представник тієї самої демографічної ями, таких як я менше за всіх))) Мій пост не буде про гуманізм, цінності та справедливість, бо це все тільки в телемарафоні. Гадаю що мобілізація в якій середній вік 40+ більше ніж виправдана і от з яких причин: 1) це відображає середній вік населення, тобто в принципі який в суспільстві чоловік такий і на фронті. 2) демографічна піраміда. якщо дуже грубо казати, якщо тих кому 40+ стане менше, то тим кому 25 не доведеться утримувати 2+ пенсіонера в майбутньому (так, дуже не гуманно), а якщо навпаки, то 40+ буде потім жебраком. "корисний" строк служби тих кому 25 до пенсіїї на 15 років більший ніж тих кому 40. Це про податки та економіку. 3) у людини 40+ вже є дитина якщо 45+, то, ймовірно, вже повнолітня. В мене немає дітей, тобто мені є що втрачати, а саме - майбутнє. Це не означає що у 40-річних немає майбутнього, просто в них хоча б було життя. 4) щодо фізики - так, скоріш за все 40+ вже не такі вправні. Однак наскільки? на 25%? добре, беріть не 500 тис., а 625. В моменті це буде дорожче, але стратегічно див. п.2. 5) кому з нас більше потрібна держава? молодь може поїхати та витратити 15 років на те, щоб кимось стати закордоном, ті хто вже щось має в Україні наврядчи на це згоден. Тобто: капітал, соціальний статус, добробут тощо тих кому 40+ чомусь мають захищати ті, хто цього ще немає, та має всі шанси зробити це у будь-якому іншому місці (з більшими шансами, від тих кого буде захищати) 6) усі історичні паралелі вже не актуальні, бо у 21 ст. найцінніший капітал - людський. Безумовно, коли в тебе немає реальних можливостей для імміграції то немає іншого виходу аніж встати на захист свого поточного місця перебування. Якшо дуже просто то раніше твоя країна була як власна квартира, то зараз радше як орендована.
ще можна всіх пенсіонерів на війну - нащо сплачувати пенсію, краще вбити одним кроком двох зайців. Шановний знання математики на рівні 3-ого класу не робить вам честі. Зараз треба шукати зброю , робити дрони , вивчати людей . Якщо в місті забрати всіх чоловіків на фронт,то вже і жінки не треба...
барабашов написав:А наш кожедубопокрышкин мог бы поучаствовать в обороне Клеещевки на уровне минус метр от снега при минус 10 допустим?
«Країні потрібен барабашов» (с) Оболонка з 20см ліпідного покрову перемагає 40 см снігового. Навіть при -10…. Навіть без спальника.
При такі достатній кількості снігу є чим натирати чималі щоки, щоб не замерзли.
Щодо мене, то згідно градації мухи я маю як ветеран іти працювати в ТЦК. Але поки там нема під тебе бусика з розширеними дверима - мені поки рано. Не на пікапі ж зверху тебе везти на збірний пункт.
Держава повинна гарантувати пожиттєве фінансове утримання в розмірі не менше $1000 на місяць за офіційним курсом Національного банку України для всіх людей які, отримали інвалідність, або інші фізичні, психологічні травми в результаті оборони України.
А ще ти мені барабанові повинен щомісяця по 1000 доларів платити, бо всі роки поки я обороняв державу, мене дуже психічно травмувала твоя з мухою відсутність на фронті.
Я как начотдОВБ или что там у стрекозЁров могу вместо 1куе в мес предложить лопату, усил.пайку и вектор проложения нового Беломоро-Балтийского канала с крокодилами на границе ареала гуманоидов и питекантропов с ракетами