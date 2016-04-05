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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6452645364546455
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 06:48

барабашов ,

Я как начотдОВБ


На свіжовимитому 155 мм кабанчику перед запуском по супостату напишеш свою посаду. А то так незрозуміло хто ти в своїх вологих мріях. ..


Шановний знання математики на рівні 3-ого класу не робить вам честі


Честь робить диплом військового КВІРТУ за гроші з сіськи бюджетної соковитої. Скількись років ви провели на обороні держави від агресії росіі , розраховуючись за витрачені на вас гроші? Нема бажання в добровільному порядку позбавитись від броні?

Чи як ви там дослівно казали кілька місяців тому «у мене що, нема грошей, щоб я йшов воювати? Якщо ти такий бідний, то задонать останнє у ЗСУ і йди у 3-ю штурмову заробляти , якщо у тебе нема грошей».
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 07:22

  serg1974 написав:
  yriksotnikov написав:Мені 27, я як раз представник тієї самої демографічної ями, таких як я менше за всіх))) Мій пост не буде про гуманізм, цінності та справедливість, бо це все тільки в телемарафоні.
Гадаю що мобілізація в якій середній вік 40+ більше ніж виправдана і от з яких причин:
1) це відображає середній вік населення, тобто в принципі який в суспільстві чоловік такий і на фронті.
2) демографічна піраміда. якщо дуже грубо казати, якщо тих кому 40+ стане менше, то тим кому 25 не доведеться утримувати 2+ пенсіонера в майбутньому (так, дуже не гуманно), а якщо навпаки, то 40+ буде потім жебраком. "корисний" строк служби тих кому 25 до пенсіїї на 15 років більший ніж тих кому 40. Це про податки та економіку.
3) у людини 40+ вже є дитина якщо 45+, то, ймовірно, вже повнолітня. В мене немає дітей, тобто мені є що втрачати, а саме - майбутнє. Це не означає що у 40-річних немає майбутнього, просто в них хоча б було життя.
4) щодо фізики - так, скоріш за все 40+ вже не такі вправні. Однак наскільки? на 25%? добре, беріть не 500 тис., а 625. В моменті це буде дорожче, але стратегічно див. п.2.
5) кому з нас більше потрібна держава? молодь може поїхати та витратити 15 років на те, щоб кимось стати закордоном, ті хто вже щось має в Україні наврядчи на це згоден. Тобто: капітал, соціальний статус, добробут тощо тих кому 40+ чомусь мають захищати ті, хто цього ще немає, та має всі шанси зробити це у будь-якому іншому місці (з більшими шансами, від тих кого буде захищати)
6) усі історичні паралелі вже не актуальні, бо у 21 ст. найцінніший капітал - людський. Безумовно, коли в тебе немає реальних можливостей для імміграції то немає іншого виходу аніж встати на захист свого поточного місця перебування. Якшо дуже просто то раніше твоя країна була як власна квартира, то зараз радше як орендована.



По п. 4— а почему менее вправные всего на 25% ? Я думаю что один к двум минимум. Миллион нужен. «Берите».
П.6. В США в 40е человеческая жизнь тоже ничего не стоила (ровно как в ГУЛАГе) и стала цениться лишь 21м веке . Потому все исторические параллели про возраст призыва в других войнах неактуальны, ага.

Читаю періодично щоденні зведені дані про загиблих військових на війні в Ізраїлі та їхній вік. Дуже часто 19-22-25 років. Робіть висновки...
Востаннє редагувалось roberto dark в Сер 24 січ, 2024 07:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 07:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Рядові вмотивовані дивано-патріоти. Але ви чомусь не на фронті.
Чому? Чекаю відповіді.

Цей екземпляр потсійно інших відправляє на фронт сидячи на дивані і будучи професійним військовим, йому за це не раз поважні фронтовики пропонували закрити пісдак, але Данніга Крюгера рулить
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 07:45

  katso написав:
  M-Audio написав:По суті - так, в даній ситуації більшість держслужбовців - дармоїди. В мирний час вони були зайняті тим, що надавали населенню і підприємцям так звані "послуги", які самі ж зробили обов'язковими для придбання.


Давайте обсудим. Каких именно чиновников Вы бы отправили на фронт (ну кроме Рады конечно - тут будет полное единогласие :lol:) - Мин.Экономики, Минздрав. Мин.ОБразования, Мин.инфраструктуры - кем жертвуем?

По перше, там є ще працюючі Ж, і не тільки придатні 1860.
По друге, чи є, напр., в США МінОсвіти і т.п.?
По третє, недавно заміни команди у МО і МВД і що?
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