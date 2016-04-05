|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 24 січ, 2024 06:48
барабашов
,
Я как начотдОВБ
На свіжовимитому 155 мм кабанчику перед запуском по супостату напишеш свою посаду. А то так незрозуміло хто ти в своїх вологих мріях. ..
Шановний знання математики на рівні 3-ого класу не робить вам честі
Пане sens
Честь робить диплом військового КВІРТУ за гроші з сіськи бюджетної соковитої. Скількись років ви провели на обороні держави від агресії росіі , розраховуючись за витрачені на вас гроші? Нема бажання в добровільному порядку позбавитись від броні?
Чи як ви там дослівно казали кілька місяців тому «у мене що, нема грошей, щоб я йшов воювати? Якщо ти такий бідний, то задонать останнє у ЗСУ і йди у 3-ю штурмову заробляти , якщо у тебе нема грошей».
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 24 січ, 2024 08:13, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10783
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 620 раз.
- Подякували: 2144 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Сер 24 січ, 2024 07:22
serg1974 написав: yriksotnikov написав:
Мені 27, я як раз представник тієї самої демографічної ями, таких як я менше за всіх))) Мій пост не буде про гуманізм, цінності та справедливість, бо це все тільки в телемарафоні.
Гадаю що мобілізація в якій середній вік 40+ більше ніж виправдана і от з яких причин:
1) це відображає середній вік населення, тобто в принципі який в суспільстві чоловік такий і на фронті.
2) демографічна піраміда. якщо дуже грубо казати, якщо тих кому 40+ стане менше, то тим кому 25 не доведеться утримувати 2+ пенсіонера в майбутньому (так, дуже не гуманно), а якщо навпаки, то 40+ буде потім жебраком. "корисний" строк служби тих кому 25 до пенсіїї на 15 років більший ніж тих кому 40. Це про податки та економіку.
3) у людини 40+ вже є дитина якщо 45+, то, ймовірно, вже повнолітня. В мене немає дітей, тобто мені є що втрачати, а саме - майбутнє. Це не означає що у 40-річних немає майбутнього, просто в них хоча б було життя.
4) щодо фізики - так, скоріш за все 40+ вже не такі вправні. Однак наскільки? на 25%? добре, беріть не 500 тис., а 625. В моменті це буде дорожче, але стратегічно див. п.2.
5) кому з нас більше потрібна держава? молодь може поїхати та витратити 15 років на те, щоб кимось стати закордоном, ті хто вже щось має в Україні наврядчи на це згоден. Тобто: капітал, соціальний статус, добробут тощо тих кому 40+ чомусь мають захищати ті, хто цього ще немає, та має всі шанси зробити це у будь-якому іншому місці (з більшими шансами, від тих кого буде захищати)
6) усі історичні паралелі вже не актуальні, бо у 21 ст. найцінніший капітал - людський. Безумовно, коли в тебе немає реальних можливостей для імміграції то немає іншого виходу аніж встати на захист свого поточного місця перебування. Якшо дуже просто то раніше твоя країна була як власна квартира, то зараз радше як орендована.
По п. 4— а почему менее вправные всего на 25% ? Я думаю что один к двум минимум. Миллион нужен. «Берите».
П.6. В США в 40е человеческая жизнь тоже ничего не стоила (ровно как в ГУЛАГе) и стала цениться лишь 21м веке . Потому все исторические параллели про возраст призыва в других войнах неактуальны, ага.
Читаю періодично щоденні зведені дані про загиблих військових на війні в Ізраїлі та їхній вік. Дуже часто 19-22-25 років. Робіть висновки...
Востаннє редагувалось roberto dark
в Сер 24 січ, 2024 07:38, всього редагувалось 1 раз.
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 1159
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 239 раз.
- Подякували: 268 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 січ, 2024 07:25
detroytred написав:
Рядові вмотивовані дивано-патріоти. Але ви чомусь не на фронті.
Чому? Чекаю відповіді.
Цей екземпляр потсійно інших відправляє на фронт сидячи на дивані і будучи професійним військовим, йому за це не раз поважні фронтовики пропонували закрити пісдак, але Данніга Крюгера рулить
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 5933
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 6790 раз.
- Подякували: 3039 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Сер 24 січ, 2024 07:45
katso написав: M-Audio написав:
По суті - так, в даній ситуації більшість держслужбовців - дармоїди. В мирний час вони були зайняті тим, що надавали населенню і підприємцям так звані "послуги", які самі ж зробили обов'язковими для придбання.
Давайте обсудим. Каких именно чиновников Вы бы отправили на фронт (ну кроме Рады конечно - тут будет полное единогласие
) - Мин.Экономики, Минздрав. Мин.ОБразования, Мин.инфраструктуры - кем жертвуем?
По перше, там є ще працюючі Ж, і не тільки придатні 1860.
По друге, чи є, напр., в США МінОсвіти і т.п.?
По третє, недавно заміни команди у МО і МВД і що?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33912
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1572 раз.
- Подякували: 2737 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 24 січ, 2024 08:09
Швейцарія обговорює умови проведення мирного саміту щодо України за участю Росії, — заявив глава швейцарського МЗС після переговорів з Лавровим
Він також додав, що діалог буде продовжено, а без РФ мирних рішень не буде.
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 4306
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 323 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 січ, 2024 08:11
Василь-Рівне написав: detroytred написав:
Рядові вмотивовані дивано-патріоти. Але ви чомусь не на фронті.
Чому? Чекаю відповіді.
Цей екземпляр потсійно інших відправляє на фронт сидячи на дивані і будучи професійним військовим, йому за це не раз поважні фронтовики пропонували закрити пісдак, але Данніга Крюгера рулить
Ні, Василю, ні, ти ж сам знаєш, що це не так - питання чому досі не на фронті виникають виключно у відповідь на дивано-патріотів.
Крюгер в тебе, бо іншою причиною пояснити, як отакий дивано-патріото-доброволець за два роки не дійшов до фронту, неможливо.
І проблему некомплекту треба починати з тебе, бо як недобровольці-то можуть туди потрапити, якщо отакий "на другий день війни сидячий в кабінеті тцк", й досі не може реалізувати своє бажання? І допомоги-підказки у фронтовиків не прохає.
Давай по десятому колу...
А там і півроку до твого 60-ти ліття))
Справжні патріоти добровольці потрапляють на фронт навіть маючи прямі серйозні офіційні підстави та заборони для призову. А тобі, виходить, тільки отой Данінг-Крюгер заважає.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27686
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 січ, 2024 08:25
Hotab написав:
А ще ти мені барабашов повинен щомісяця по 1000 доларів платити, бо всі роки поки я обороняв державу, мене дуже психічно травмувала твоя з мухою відсутність на фронті.
я всегда говорил что ты жёстко травмирванный и глубоко ущербный. Так ненавидеть людей ещё надо уметь. Сколько у тебя уже врагов, чем больше, тем лучше? Без конфликта общение не получается?
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21811
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2361 раз.
- Подякували: 3329 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 24 січ, 2024 08:29
vitaliiangel написав: Hotab написав:
А ще ти мені барабашов повинен щомісяця по 1000 доларів платити, бо всі роки поки я обороняв державу, мене дуже психічно травмувала твоя з мухою відсутність на фронті.
я всегда говорил что ты жёстко травмирванный и глубоко ущербный. Так ненавидеть людей ещё надо уметь. Сколько у тебя уже врагов, чем больше, тем лучше? Без конфликта общение не получается?
Віталік, психологічні діагнози ставити тебе в школу не взяли. То може з твоєю настільки низькою кваліфікацією в цьому питанні не потрібно себе пробувати?
Щодо ворогів, у мене їх тут нема. Є люди, який я зневажаю за ті чи інші дії чи слова.
Щодо себе - ти добре знаєш причини.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10783
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 620 раз.
- Подякували: 2144 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Сер 24 січ, 2024 08:40
Єдине більш менш справедливе рішення щодо мобілізації я бачу у принципі --- родина сама вирішує і відправляє когось.
Ті, хто не мають родин, за жеребкуванням.
І повне зняття виключень.
Родина - це коло батьки-діти (призовного віку). Як виключення, можна хоч і 60+++, для завдань камікадзе.
Якщо в суспільстві більшість відправить молодь, то таке рішення суспільства. Пофіг на генофонд.
Якщо старперів, то теж - таке рішення суспільства. Перевага майбутньому.
Оце і буде вибір і рішення самого суспільства.
А не тих, хто начебто)))))) його представляє у вигляді влади.
Ті родини, де батьки і діти не спілкуються, відправляють кожна окремо від себе.
Якщо тільки один чоловік у родині, то - ? Бо можна і до холостяків.
Якщо декілька чоловіків, то скількох теж - ?
Це вже можна продумати і прийняти оптимальне рішення.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 24 січ, 2024 08:45, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27686
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 січ, 2024 08:45
yriksotnikov написав:
Мені 27, я як раз представник тієї самої демографічної ями, таких як я менше за всіх))) Мій пост не буде про гуманізм, цінності та справедливість, бо це все тільки в телемарафоні.
Гадаю що мобілізація в якій середній вік 40+ більше ніж виправдана і от з яких причин:
1) це відображає середній вік населення, тобто в принципі який в суспільстві чоловік такий і на фронті.
2) демографічна піраміда. якщо дуже грубо казати, якщо тих кому 40+ стане менше, то тим кому 25 не доведеться утримувати 2+ пенсіонера в майбутньому (так, дуже не гуманно), а якщо навпаки, то 40+ буде потім жебраком. "корисний" строк служби тих кому 25 до пенсіїї на 15 років більший ніж тих кому 40. Це про податки та економіку.
3) у людини 40+ вже є дитина якщо 45+, то, ймовірно, вже повнолітня. В мене немає дітей, тобто мені є що втрачати, а саме - майбутнє. Це не означає що у 40-річних немає майбутнього, просто в них хоча б було життя.
4) щодо фізики - так, скоріш за все 40+ вже не такі вправні. Однак наскільки? на 25%? добре, беріть не 500 тис., а 625. В моменті це буде дорожче, але стратегічно див. п.2.
5) кому з нас більше потрібна держава? молодь може поїхати та витратити 15 років на те, щоб кимось стати закордоном, ті хто вже щось має в Україні наврядчи на це згоден. Тобто: капітал, соціальний статус, добробут тощо тих кому 40+ чомусь мають захищати ті, хто цього ще немає, та має всі шанси зробити це у будь-якому іншому місці (з більшими шансами, від тих кого буде захищати)
6) усі історичні паралелі вже не актуальні, бо у 21 ст. найцінніший капітал - людський. Безумовно, коли в тебе немає реальних можливостей для імміграції то немає іншого виходу аніж встати на захист свого поточного місця перебування. Якшо дуже просто то раніше твоя країна була як власна квартира, то зараз радше як орендована.
Ну добре, кажете мають воювати 40+, але вони вже закінчуються, хто наступні?
Цікаві домисли про фізичну підготовку на 25% меншу у 40+. Тобто якщо людина в 27 без проблем пробіжить 3 км, то 40+ мають пробігти без проблем 2,25 км? Чи якщо 25 літні можуть без проблем не спати дві ночі підряд, то 40+ достатньо по 2 години сну на добу два дні підряд? Напевно вже свого батька відравили на війну?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 8511
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1289 раз.
- Подякували: 1698 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1490
|165223
|
Вів 23 січ, 2024 00:28
Hotab
|
|6076
|553754
|
|
|1
|21994
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|