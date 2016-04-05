yriksotnikov написав:

Мені 27, я як раз представник тієї самої демографічної ями, таких як я менше за всіх))) Мій пост не буде про гуманізм, цінності та справедливість, бо це все тільки в телемарафоні.Гадаю що мобілізація в якій середній вік 40+ більше ніж виправдана і от з яких причин:1) це відображає середній вік населення, тобто в принципі який в суспільстві чоловік такий і на фронті.2) демографічна піраміда. якщо дуже грубо казати, якщо тих кому 40+ стане менше, то тим кому 25 не доведеться утримувати 2+ пенсіонера в майбутньому (так, дуже не гуманно), а якщо навпаки, то 40+ буде потім жебраком. "корисний" строк служби тих кому 25 до пенсіїї на 15 років більший ніж тих кому 40. Це про податки та економіку.3) у людини 40+ вже є дитина якщо 45+, то, ймовірно, вже повнолітня. В мене немає дітей, тобто мені є що втрачати, а саме - майбутнє. Це не означає що у 40-річних немає майбутнього, просто в них хоча б було життя.4) щодо фізики - так, скоріш за все 40+ вже не такі вправні. Однак наскільки? на 25%? добре, беріть не 500 тис., а 625. В моменті це буде дорожче, але стратегічно див. п.2.5) кому з нас більше потрібна держава? молодь може поїхати та витратити 15 років на те, щоб кимось стати закордоном, ті хто вже щось має в Україні наврядчи на це згоден. Тобто: капітал, соціальний статус, добробут тощо тих кому 40+ чомусь мають захищати ті, хто цього ще немає, та має всі шанси зробити це у будь-якому іншому місці (з більшими шансами, від тих кого буде захищати)6) усі історичні паралелі вже не актуальні, бо у 21 ст. найцінніший капітал - людський. Безумовно, коли в тебе немає реальних можливостей для імміграції то немає іншого виходу аніж встати на захист свого поточного місця перебування. Якшо дуже просто то раніше твоя країна була як власна квартира, то зараз радше як орендована.