Додано: Сер 24 січ, 2024 08:59



Чи треба робиити ставку на виробництво зброї?







Тому вихід один - домовлятись..





Це навіть не предмет обговорення.Мова йде про пожежу, яка є зараз. Ще кілька місяців без поповнення - і фронт може розсипатись. Мова не про замінити долярчика, його ніхто не буде міняти. Мова про створення міцності, щоб долярчики не опинились в котлах.Воно то треба і так звичайно краще, але як домовитись, щоб хтось віддав сина чи батька. Чи чоловіка. Добровільно. Я не бачу таких прийнятних пропозицій.Або може ви маєте на увазі робити такі пропозиції, від яких неможливо відмовитись. Це теж все ж примус.Можна спробувати щось таке, як здається вище ви казали:Хто спроможний платити - платить ще більше. Тобто я віддаю не 50 кгрн, а 75 , а на збільшені збори з податків вже солодшою цукеркою (не 100, а 200 кгрн щомісяця) і обовʼязково батогом (а це вже примус) відправити на фронт неефективних вітальєнів.Але це все одно примус.