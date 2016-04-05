RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6454645564566457>
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 08:47

detroytred ,
суспільство не хоче відправляти нікого. Це давно зрозуміло. Всі хочуть жити і бути здоровими, це природньо і зрозуміло. Загроза, яку несе рашизм, вона:
1. Колективна , а не індивідуальна. А колективна завжди не така страшна, як йти на небезпеку одному (в окоп)
2. Вона на думку деяких ще невідомо прийде чи ні, бо
- хтось тішить себе надією, що «мураєв прийде замість Зеленського і все буде так само»
- « моя кавалірка прийде в нагоді для оренди і офіцеру ФСБ . Може ще і більше заплатить.»
- каруселити можна і в росіі
- а в росії пенсії ще більші

Тому, крім примусу нема іншого шляху. І не буде. Альтернатива - втрата країни.
Hotab
 
Повідомлень: 10783
З нами з: 15.02.09
Подякував: 620 раз.
Подякували: 2144 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 08:50

  detroytred написав:Єдине більш менш справедливе рішення щодо мобілізації я бачу у принципі --- родина сама вирішує і відправляє когось.
Ті, хто не мають родин, за жеребкуванням.
Сказав а - кажий й б
1 Цю ідею вже висував долярчик( отже якщо він з своїм інтелектом дійшов до неї на пів-року раніше - то маєш можливість щоб оцінити свій)
2 В країні 13+ млн сімей...це якщо згідно чинного Законодавства , плюс одинаки...
Отже - обереться 13+ млн...
Далі ділити як будемо?

ПС
Як завжди спроба перекласти на когось рішення - типова поведінка совка,який так і не усвідомив що він совок.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27037
З нами з: 15.01.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 2938 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 08:51

  Hotab написав:detroytred ,
суспільство не хоче відправляти нікого. Це давно зрозуміло. Всі хочуть жити і бути здоровими, це природньо і зрозуміло. Загроза, яку несе рашизм, вона:
1. Колективна , а не індивідуальна. А колективна завжди не така страшна, як йти на небезпеку одному (в окоп)
2. Вона на думку деяких ще невідомо прийде чи ні, бо
- хтось тішить себе надією, що «мураєв прийде замість Зеленського і все буде так само»
- « моя кавалірка прийде в нагоді для оренди і офіцеру ФСБ . Може ще і більше заплатить.»
- каруселити можна і в росіі
- а в росії пенсії ще більші

Тому, крім примусу нема іншого шляху. І не буде. Альтернатива - втрата країни.

Як думаєте, людьми переможемо Росію? Чи треба робиити ставку на виробництво зброї?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8511
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1289 раз.
Подякували: 1698 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 08:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Тому, крім примусу нема іншого шляху. І не буде. Альтернатива - втрата країни.
Не погоджусь....
Ми маленька країна...Якщо примушувати то треба в 2 рази більше ресурсів( якось треба забезпечити цей примус)

Тому вихід один - домовлятись...Давати можливість кожному на своєму місці ставати більш ефективним...
При цьому звісно що виявиться що є якийсь відсоток тих хто ніде нічого робити не хоче..
От тоді, тільки цю незначну категорію ( а не всіх 40 млн) - можна буде пробувати примушувати..і то не обовязково відправляючи їх на фронт..є й дома море необхідних робіт..
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27037
З нами з: 15.01.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 2938 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 08:59

BIGor ,

Чи треба робиити ставку на виробництво зброї?


Це навіть не предмет обговорення.
Мова йде про пожежу, яка є зараз. Ще кілька місяців без поповнення - і фронт може розсипатись. Мова не про замінити долярчика, його ніхто не буде міняти. Мова про створення міцності, щоб долярчики не опинились в котлах.


Тому вихід один - домовлятись..


Воно то треба і так звичайно краще, але як домовитись, щоб хтось віддав сина чи батька. Чи чоловіка. Добровільно. Я не бачу таких прийнятних пропозицій.
Або може ви маєте на увазі робити такі пропозиції, від яких неможливо відмовитись. Це теж все ж примус.


Можна спробувати щось таке, як здається вище ви казали:
Хто спроможний платити - платить ще більше. Тобто я віддаю не 50 кгрн, а 75 , а на збільшені збори з податків вже солодшою цукеркою (не 100, а 200 кгрн щомісяця) і обовʼязково батогом (а це вже примус) відправити на фронт неефективних вітальєнів.
Але це все одно примус.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 24 січ, 2024 09:06, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 10783
З нами з: 15.02.09
Подякував: 620 раз.
Подякували: 2144 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 09:03

  Hotab написав:Ще кілька місяців без поповнення - і фронт може розсипатись.
Тут в мене легке дежавю...
Питання адекватності ротацій поки що не вирішено навіть з тим 1 млн який є....
Не можу стверджувати , але в мене враження що на фронті всього 300 000 які ротуються між нулем і лінією в 20 км від нуля....

Тому якщо 1 млн збільшити до 1,5 млн... і правила ротації залишити сьогоднішніми - то якби просто погіршимо економічну ситуацію не покращивши військову.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27037
З нами з: 15.01.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 2938 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 09:05

vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21811
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2361 раз.
Подякували: 3329 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 09:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Єдине більш менш справедливе рішення щодо мобілізації я бачу у принципі --- родина сама вирішує і відправляє когось.


Вы всё верно говорите, так наверное и должно быть. Но почему-то перед глазами стоят все эти хабарники, жирные чиновники и та несправедливость, которая сейчас в стране.

Власть решила покаяться? Тогда пусть проводят новые выборы. А то пока 2 года одни поднимают кэш и на семейном совете решают куда ехать на отдых, другие гибнут в боях.
Andrey2512
 
Повідомлень: 756
З нами з: 04.04.22
Подякував: 55 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 09:07

  Hotab написав:Або може ви маєте на увазі робити такі пропозиції, від яких неможливо відмовитись. Це теж все ж примус.
Ми всі живемо виконуючи пропозиції від яких неможливо відмовитись...
Той самий податковий чи кримінальний кодекси , релігійні чи конституційні обмеження...

Просто суть питання
Від мене отримують і навзаєм віддають( нехай навіть грамотою чи повагою)
Чи мене силою отримують і далі вважаючи мене засранцем...

В першому варіанті -витратять менше зусиль отримають більше
В другому - не факт що те що отримають -зможе компенсувати витрати на отримання.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27037
З нами з: 15.01.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 2938 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 09:11

budivelnik ,


Питання адекватності ротацій поки що не вирішено навіть з тим 1 млн який є....


Я думаю що 1 млн це якась спекулятивна цифра.
Бо піхотних підрозділів в кавʼярнях Києва чи Льва все ж нема. А поняття силовик воно таке широке… Це і ППО-ник, і авіаційна бригада у Василькові, і навіть моряки в Одесі.
Це і пожежні, і поліцейські, і слідчі. Теоретично можна загнати молодих поліцаїв на фронт (через учєбку, бо вони так само як і вітальони не вміють нічого), але тоді треба Успіха навчити в поліцію. Або навіть того ж вітальона насильно в поліцію чи пожежником вчити , бо поліцай чи пожежник міняти буде не Успіха, а вбитого.
Можливо це все зробити? Я не впевнений. І не в цьому році точно. А скільки грошей треба?
Може простіше вчити зразу вітальона на полігоні? І держава не втратить нічого, і затрати менші ніж всіх по колу перевчати.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 24 січ, 2024 09:20, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 10783
З нами з: 15.02.09
Подякував: 620 раз.
Подякували: 2144 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 6454645564566457>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1490 165223
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 січ, 2024 00:28
Hotab
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 553754
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 21994
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2628)
23.01.2024 23:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.