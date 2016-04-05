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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 24 січ, 2024 08:47
detroytred ,
суспільство не хоче відправляти нікого. Це давно зрозуміло. Всі хочуть жити і бути здоровими, це природньо і зрозуміло. Загроза, яку несе рашизм, вона:
1. Колективна , а не індивідуальна. А колективна завжди не така страшна, як йти на небезпеку одному (в окоп)
2. Вона на думку деяких ще невідомо прийде чи ні, бо
- хтось тішить себе надією, що «мураєв прийде замість Зеленського і все буде так само»
- « моя кавалірка прийде в нагоді для оренди і офіцеру ФСБ . Може ще і більше заплатить.»
- каруселити можна і в росіі
- а в росії пенсії ще більші
Тому, крім примусу нема іншого шляху. І не буде. Альтернатива - втрата країни.
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Додано: Сер 24 січ, 2024 08:50
detroytred написав:
Єдине більш менш справедливе рішення щодо мобілізації я бачу у принципі --- родина сама вирішує і відправляє когось.
Ті, хто не мають родин, за жеребкуванням.
Сказав а - кажий й б
1 Цю ідею вже висував долярчик( отже якщо він з своїм інтелектом дійшов до неї на пів-року раніше - то маєш можливість щоб оцінити свій)
2 В країні 13+ млн сімей...це якщо згідно чинного Законодавства , плюс одинаки...
Отже - обереться 13+ млн...
Далі ділити як будемо?
ПС
Як завжди спроба перекласти на когось рішення - типова поведінка совка,який так і не усвідомив що він совок.
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Додано: Сер 24 січ, 2024 08:51
Hotab написав:detroytred
,
суспільство не хоче відправляти нікого. Це давно зрозуміло. Всі хочуть жити і бути здоровими, це природньо і зрозуміло. Загроза, яку несе рашизм, вона:
1. Колективна , а не індивідуальна. А колективна завжди не така страшна, як йти на небезпеку одному (в окоп)
2. Вона на думку деяких ще невідомо прийде чи ні, бо
- хтось тішить себе надією, що «мураєв прийде замість Зеленського і все буде так само»
- « моя кавалірка прийде в нагоді для оренди і офіцеру ФСБ . Може ще і більше заплатить.»
- каруселити можна і в росіі
- а в росії пенсії ще більші
Тому, крім примусу нема іншого шляху. І не буде. Альтернатива - втрата країни.
Як думаєте, людьми переможемо Росію? Чи треба робиити ставку на виробництво зброї?
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Додано: Сер 24 січ, 2024 08:54
Hotab написав:
Тому, крім примусу нема іншого шляху. І не буде. Альтернатива - втрата країни.
Не погоджусь....
Ми маленька країна...Якщо примушувати то треба в 2 рази більше ресурсів( якось треба забезпечити цей примус)
Тому вихід один - домовлятись...Давати можливість кожному на своєму місці ставати більш ефективним...
При цьому звісно що виявиться що є якийсь відсоток тих хто ніде нічого робити не хоче..
От тоді, тільки цю незначну категорію ( а не всіх 40 млн) - можна буде пробувати примушувати..і то не обовязково відправляючи їх на фронт..є й дома море необхідних робіт..
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Додано: Сер 24 січ, 2024 08:59
BIGor
,
Чи треба робиити ставку на виробництво зброї?
Це навіть не предмет обговорення.
Мова йде про пожежу, яка є зараз. Ще кілька місяців без поповнення - і фронт може розсипатись. Мова не про замінити долярчика, його ніхто не буде міняти. Мова про створення міцності, щоб долярчики не опинились в котлах.
Тому вихід один - домовлятись..
Воно то треба і так звичайно краще, але як домовитись, щоб хтось віддав сина чи батька. Чи чоловіка. Добровільно. Я не бачу таких прийнятних пропозицій.
Або може ви маєте на увазі робити такі пропозиції, від яких неможливо відмовитись. Це теж все ж примус.
Можна спробувати щось таке, як здається вище ви казали:
Хто спроможний платити - платить ще більше. Тобто я віддаю не 50 кгрн, а 75 , а на збільшені збори з податків вже солодшою цукеркою (не 100, а 200 кгрн щомісяця) і обовʼязково батогом (а це вже примус) відправити на фронт неефективних вітальєнів.
Але це все одно примус.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 24 січ, 2024 09:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 24 січ, 2024 09:03
Hotab написав:
Ще кілька місяців без поповнення - і фронт може розсипатись.
Тут в мене легке дежавю...
Питання адекватності ротацій поки що не вирішено навіть з тим 1 млн який є....
Не можу стверджувати , але в мене враження що на фронті всього 300 000 які ротуються між нулем і лінією в 20 км від нуля....
Тому якщо 1 млн збільшити до 1,5 млн... і правила ротації залишити сьогоднішніми - то якби просто погіршимо економічну ситуацію не покращивши військову.
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Додано: Сер 24 січ, 2024 09:05
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Додано: Сер 24 січ, 2024 09:05
detroytred написав:
Єдине більш менш справедливе рішення щодо мобілізації я бачу у принципі --- родина сама вирішує і відправляє когось.
Вы всё верно говорите, так наверное и должно быть. Но почему-то перед глазами стоят все эти хабарники, жирные чиновники и та несправедливость, которая сейчас в стране.
Власть решила покаяться? Тогда пусть проводят новые выборы. А то пока 2 года одни поднимают кэш и на семейном совете решают куда ехать на отдых, другие гибнут в боях.
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Додано: Сер 24 січ, 2024 09:07
Hotab написав:
Або може ви маєте на увазі робити такі пропозиції, від яких неможливо відмовитись. Це теж все ж примус.
Ми всі живемо виконуючи пропозиції від яких неможливо відмовитись...
Той самий податковий чи кримінальний кодекси , релігійні чи конституційні обмеження...
Просто суть питання
Від мене отримують і навзаєм віддають( нехай навіть грамотою чи повагою)
Чи мене силою отримують і далі вважаючи мене засранцем...
В першому варіанті -витратять менше зусиль отримають більше
В другому - не факт що те що отримають -зможе компенсувати витрати на отримання.
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Додано: Сер 24 січ, 2024 09:11
budivelnik
,
Питання адекватності ротацій поки що не вирішено навіть з тим 1 млн який є....
Я думаю що 1 млн це якась спекулятивна цифра.
Бо піхотних підрозділів в кавʼярнях Києва чи Льва все ж нема. А поняття силовик воно таке широке… Це і ППО-ник, і авіаційна бригада у Василькові, і навіть моряки в Одесі.
Це і пожежні, і поліцейські, і слідчі. Теоретично можна загнати молодих поліцаїв на фронт (через учєбку, бо вони так само як і вітальони не вміють нічого), але тоді треба Успіха навчити в поліцію. Або навіть того ж вітальона насильно в поліцію чи пожежником вчити , бо поліцай чи пожежник міняти буде не Успіха, а вбитого.
Можливо це все зробити? Я не впевнений. І не в цьому році точно. А скільки грошей треба?
Може простіше вчити зразу вітальона на полігоні? І держава не втратить нічого, і затрати менші ніж всіх по колу перевчати.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 24 січ, 2024 09:20, всього редагувалось 1 раз.
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