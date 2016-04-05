Погоджуюсь...
Але дивлячись на якість сьогоднішніх рішень
і заявки типу
в мене 5-6 радників з якими я можу керувати країною....
не додають оптимізму... ба більше - це жорстка диктатура.
А диктатура погана тим що навіть 5 найрозумніших мізків мають меншу кількість сірої речовини ніж 40 млн...
Тому
вміння віддати(поділитись) владою - це також подвиг...на який боневтік як видно йти не хоче, а ми за це будемо розплачуватись...
ПС
Ми не програємо
Ми вже виграли утримавши Київ, через Дніпро навіть теоретично москалики не переправляться, а отже педерація на все життя отримає недружню воювничу країну з ядром в 0,5 млн бійців ЗСУ яка буде цю педерацію кошмарити.
Просто Перемога буває тотальна
А буває така як сьогодні.