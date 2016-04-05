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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6454645564566457
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 09:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Я думаю що - 1 млн це якась спекулятивна цифра.
Погоджуюсь...
Але дивлячись на якість сьогоднішніх рішень
і заявки типу
в мене 5-6 радників з якими я можу керувати країною....
не додають оптимізму... ба більше - це жорстка диктатура.
А диктатура погана тим що навіть 5 найрозумніших мізків мають меншу кількість сірої речовини ніж 40 млн...
Тому
вміння віддати(поділитись) владою - це також подвиг...на який боневтік як видно йти не хоче, а ми за це будемо розплачуватись...

ПС
Ми не програємо
Ми вже виграли утримавши Київ, через Дніпро навіть теоретично москалики не переправляться, а отже педерація на все життя отримає недружню воювничу країну з ядром в 0,5 млн бійців ЗСУ яка буде цю педерацію кошмарити.
Просто Перемога буває тотальна
А буває така як сьогодні.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 09:20

  BIGor написав:Як думаєте, людьми переможемо Росію?

Схоже, що лише ви не знаєте відповідь на це питання.
Час показав, що найефективніше - це перенести війну на рф. Атаки бпла на важливі об'єкти типу аеродромів, нафтобаз, терміналів тощо змусять відводити сили з фронту. Для нас це не потребує значних людських витрат, а результат може бути вагомим.
fler
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