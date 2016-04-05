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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 24 січ, 2024 08:59
BIGor
,
Чи треба робиити ставку на виробництво зброї?
Це навіть не предмет обговорення.
Мова йде про пожежу, яка є зараз. Ще кілька місяців без поповнення - і фронт може розсипатись. Мова не про замінити долярчика, його ніхто не буде міняти. Мова про створення міцності, щоб долярчики не опинились в котлах.
Тому вихід один - домовлятись..
Воно то треба і так звичайно краще, але як домовитись, щоб хтось віддав сина чи батька. Чи чоловіка. Добровільно. Я не бачу таких прийнятних пропозицій.
Або може ви маєте на увазі робити такі пропозиції, від яких неможливо відмовитись. Це теж все ж примус.
Можна спробувати щось таке, як здається вище ви казали:
Хто спроможний платити - платить ще більше. Тобто я віддаю не 50 кгрн, а 75 ,муха не 5, а 25 кгр (і хай не каже, що поїде в Грузію на 1%, не поїде нікуди) а на збільшені збори з податків вже солодшою цукеркою (не 100, а 200 кгрн щомісяця) і обовʼязково батогом (а це вже примус) відправити на фронт неефективних вітальєнів.
Але це все одно примус.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 24 січ, 2024 09:42, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 24 січ, 2024 09:03
Hotab написав:
Ще кілька місяців без поповнення - і фронт може розсипатись.
Тут в мене легке дежавю...
Питання адекватності ротацій поки що не вирішено навіть з тим 1 млн який є....
Не можу стверджувати , але в мене враження що на фронті всього 300 000 які ротуються між нулем і лінією в 20 км від нуля....
Тому якщо 1 млн збільшити до 1,5 млн... і правила ротації залишити сьогоднішніми - то якби просто погіршимо економічну ситуацію не покращивши військову.
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Додано: Сер 24 січ, 2024 09:05
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Додано: Сер 24 січ, 2024 09:05
detroytred написав:
Єдине більш менш справедливе рішення щодо мобілізації я бачу у принципі --- родина сама вирішує і відправляє когось.
Вы всё верно говорите, так наверное и должно быть. Но почему-то перед глазами стоят все эти хабарники, жирные чиновники и та несправедливость, которая сейчас в стране.
Власть решила покаяться? Тогда пусть проводят новые выборы. А то пока 2 года одни поднимают кэш и на семейном совете решают куда ехать на отдых, другие гибнут в боях.
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Додано: Сер 24 січ, 2024 09:07
Hotab написав:
Або може ви маєте на увазі робити такі пропозиції, від яких неможливо відмовитись. Це теж все ж примус.
Ми всі живемо виконуючи пропозиції від яких неможливо відмовитись...
Той самий податковий чи кримінальний кодекси , релігійні чи конституційні обмеження...
Просто суть питання
Від мене отримують і навзаєм віддають( нехай навіть грамотою чи повагою)
Чи мене силою отримують і далі вважаючи мене засранцем...
В першому варіанті -витратять менше зусиль отримають більше
В другому - не факт що те що отримають -зможе компенсувати витрати на отримання.
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Додано: Сер 24 січ, 2024 09:11
budivelnik
,
Питання адекватності ротацій поки що не вирішено навіть з тим 1 млн який є....
Я думаю що 1 млн це якась спекулятивна цифра.
Бо піхотних підрозділів в кавʼярнях Києва чи Льва все ж нема. А поняття силовик воно таке широке… Це і ППО-ник, і авіаційна бригада у Василькові, і навіть моряки в Одесі.
Це і пожежні, і поліцейські, і слідчі. Теоретично можна загнати молодих поліцаїв на фронт (через учєбку, бо вони так само як і вітальони не вміють нічого), але тоді треба Успіха навчити в поліцію. Або навіть того ж вітальона насильно в поліцію чи пожежником вчити , бо поліцай чи пожежник міняти буде не Успіха, а вбитого.
Можливо це все зробити? Я не впевнений. І не в цьому році точно. А скільки грошей треба?
Може простіше вчити зразу вітальона на полігоні? І держава не втратить нічого, і затрати менші ніж всіх по колу перевчати.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 24 січ, 2024 09:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 24 січ, 2024 09:18
Hotab написав:
Я думаю що - 1 млн це якась спекулятивна цифра.
Погоджуюсь...
Але дивлячись на якість сьогоднішніх рішень
і заявки типу в мене 5-6 радників з якими я можу керувати країною
....
не додають оптимізму... ба більше - це жорстка диктатура.
А диктатура погана тим що навіть 5 найрозумніших мізків мають меншу кількість сірої речовини ніж 40 млн...
Тому
вміння віддати(поділитись) владою - це також подвиг...на який боневтік як видно йти не хоче, а ми за це будемо розплачуватись...
ПС
Ми не програємо
Ми вже виграли утримавши Київ, через Дніпро навіть теоретично москалики не переправляться, а отже педерація на все життя отримає недружню воювничу країну з ядром в 0,5 млн бійців ЗСУ яка буде цю педерацію кошмарити.
Просто Перемога буває тотальна
А буває така як сьогодні.
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Додано: Сер 24 січ, 2024 09:20
BIGor написав:
Як думаєте, людьми переможемо Росію?
Схоже, що лише ви не знаєте відповідь на це питання.
Час показав, що найефективніше - це перенести війну на рф. Атаки бпла на важливі об'єкти типу аеродромів, нафтобаз, терміналів тощо змусять відводити сили з фронту. Для нас це не потребує значних людських витрат, а результат може бути вагомим.
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Додано: Сер 24 січ, 2024 09:25
BIGor написав:
Цікаві домисли про фізичну підготовку на 25% меншу у 40+. Тобто якщо людина в 27 без проблем пробіжить 3 км, то 40+ мають пробігти без проблем 2,25 км? Чи якщо 25 літні можуть без проблем не спати дві ночі підряд, то 40+ достатньо по 2 години сну на добу два дні підряд? Напевно вже свого батька відравили на війну?
Тому ті молоді і мають назву "НАДІЯ НАЦІЇ",,,, "ГЕНОФОНД НАЦІЇ "
А ті що сьебнули за кордон , чі вихваляються тім що не в змозі пробігти 2, 25 чі мають 3 кг довідок про неспроможність , тім треба приділяти особливу увагу .
Я не можу навіть усвідомити що напишуть "домашні " вояки , витвори про перемОги і геніальні думки яких я читаю на форумі .
Які ж поради чі висновки треба очікувати ?
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Додано: Сер 24 січ, 2024 09:27
budivelnik написав: detroytred написав:
Єдине більш менш справедливе рішення щодо мобілізації я бачу у принципі --- родина сама вирішує і відправляє когось.
Ті, хто не мають родин, за жеребкуванням.
Сказав а - кажий й б
1 Цю ідею вже висував долярчик( отже якщо він з своїм інтелектом дійшов до неї на пів-року раніше - то маєш можливість щоб оцінити свій)
2 В країні 13+ млн сімей...це якщо згідно чинного Законодавства , плюс одинаки...
Отже - обереться 13+ млн...
Далі ділити як будемо?
ПС
Як завжди спроба перекласти на когось рішення - типова поведінка совка,який так і не усвідомив що він совок.
Ти ж, як завжди, будуєш на брехні.
Знов і знов. Те ж саме. На брехні.
Цю думку оголошував я.
І спорив ти тоді зі мною. І про 13 млн. сімей ти казав мені. Пошукай мою відповідь на це.
А Успіх лише дорікнув тобі, що в нього всі двоє призовних (він і брат призвані), а в тебе - ти і двоє синів -- жодного.
Логіка же, що Успіх зі своєю освітою апріорі не здатний мати розумних думок, навіть жодної -- це твоя ущербна совкова натура.
Тобі до Успіха, як до Києва рачки...
Бо Успіх допетрив би, що з 13 млн. сімей -- є неповні (тільки мама, бабуся, діти), є з непридатними за здоров'ям чоловіками.
І питання було не у тупому призові 13 млн., а у виборі з кого.
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