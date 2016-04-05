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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6455645664576458
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 09:34

  Hotab написав:detroytred ,
суспільство не хоче відправляти нікого. Це давно зрозуміло. Всі хочуть жити і бути здоровими, це природньо і зрозуміло. Загроза, яку несе рашизм, вона:
1. Колективна , а не індивідуальна. А колективна завжди не така страшна, як йти на небезпеку одному (в окоп)
2. Вона на думку деяких ще невідомо прийде чи ні, бо
- хтось тішить себе надією, що «мураєв прийде замість Зеленського і все буде так само»
- « моя кавалірка прийде в нагоді для оренди і офіцеру ФСБ . Може ще і більше заплатить.»
- каруселити можна і в росіі
- а в росії пенсії ще більші

Тому, крім примусу нема іншого шляху. І не буде. Альтернатива - втрата країни.

Це зрозуміло і давно озвучено.

Але предметом обговорення є бачення, як було б справедливіше.
За цим же критерієм йде обговорення?

Ну і примус же теж не тотальний.
А за якимось принципом.
От я і наголосив -- за породинним принципом.

Те, що держава діє за принципом ефективності -- це очевидно. Повинна діяти))
Тобто призивати тих, хто саме потрібен.

От тільки критерії ефективності на різних рівнях держпосадовців різні -- для тцк достатньо критерія "план".
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 09:42

  budivelnik написав:
ПС
Ми не програємо
Ми вже виграли утримавши Київ, через Дніпро навіть теоретично москалики не переправляться, а отже педерація на все життя отримає недружню воювничу країну з ядром в 0,5 млн бійців ЗСУ яка буде цю педерацію кошмарити.
Просто Перемога буває тотальна
А буває така як сьогодні.

Це ж треба бути таким фокусником...

Да в орків це їх суть -- мати ворогів та усе життя з ними воювати. Хоч далекими, хоч близькими.
А ми - європейці. І наша суть -- протилежна.

Так хто програв-то?
І де ми виграли?
В твоїй логіці за цим критерієм.

Це ми на все життя маємо *недружню воювничу країну з ядром...*, яка все життя кошмарила і буде кошмарити нас.
Тобто за цим критерієм ми наявне в програші. Були, є і будемо. Поки існує під боком цей оркостан.

Ти знов зліпив єралашик -- говорячи на чорне біле.

*Войовнича країна* вже дискутує "а воювати хто повинен, хто буде...?"
На землю спустись. У реальність.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 10:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yriksotnikov написав:) у людини 40+ вже є дитина якщо 45+, то, ймовірно, вже повнолітня. В мене немає дітей, тобто мені є що втрачати, а саме - майбутнє. Це не означає що у 40-річних немає майбутнього, просто в них хоча б було життя.

скоріш за все і не буде, бо дівчата чухнули за кордон, а однополий генофонд не є генофондом.
Стосовно в них "було життя", то досить індивідуально. Когось дуже тішили всі зміни влади в Україні, "молодь зробила цих напівсовкових старперів разом, тепер заживьом", а хтось вбачав це черговим кроком до катастрофи
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 10:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Вона на думку деяких ще невідомо прийде чи ні, бо
- хтось тішить себе надією, що «мураєв прийде замість Зеленського і все буде так само»
- « моя кавалірка прийде в нагоді для оренди і офіцеру ФСБ . Може ще і більше заплатить.»
- каруселити можна і в росіі
- а в росії пенсії ще більші


Ви забули додати ще декілька "бо"
- бо виїде до родини що чекає на Моравщині чи Баварщині
- бо сирота без житла і "никому ничего не должен"
- бо кругом крадуть і жирують))

І плюс дуже показово тут пару сторінок вище написала одна 27-річна квіточка, "цвіт нації", "генофонд" що йдіть взагалі самі воюйте заради мене, я молодий перспективний, мене закордоном чекають якщо шось, а ви 40-річні якраз для окопів і створені
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 10:38

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
Ми не програємо
Ми вже виграли утримавши Київ, через Дніпро навіть теоретично москалики не переправляться, а отже педерація на все життя отримає недружню воювничу країну з ядром в 0,5 млн бійців ЗСУ яка буде цю педерацію кошмарити.
Просто Перемога буває тотальна
А буває така як сьогодні.



Це ми на все життя маємо *недружню воювничу країну з ядром...*, яка все життя кошмарила і буде кошмарити нас.
Тобто за цим критерієм ми наявне в програші. Були, є і будемо. Поки існує під боком цей оркостан.

На землю спустись. У реальність.


Львів, 59 років, сини заброньовані. Що ще потрібно для щастя))
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 10:38

А скільки батькам років у 27 річної дитинки?
Може проведе сімейну Раду, з вимогою "пожив - дай пожити дітям"?
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 10:39

Letusrock , я розділ по віковим градаціям не поділяю. Можливо тому що і сам 40+ і прекрасно бігаю 10 км..
І скажу так, за місяць-другий це під силу зробити чи не кожному, хто вважає себе вже однією ногою на передсмертному одрі. А війна, на секунду, не 2 місяці, а 2 роки.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 10:41

⚡️Українське військове командування вперше повідомило про вдалий захист від ракетної атаки за допомогою РЕБ.

Нейтралізувано два десятки російських ракет за допомогою системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), а не протиповітряною обороною. Західні аналітики визнають це як "переломний момент" в захисті неба України.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 10:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:Цікаві домисли про фізичну підготовку на 25% меншу у 40+. Тобто якщо людина в 27 без проблем пробіжить 3 км, то 40+ мають пробігти без проблем 2,25 км?

Трохи не так і в середньому ще гірше. З 5 фіз. якостей найшвидше деградують гнучкість, швидкість, спритність, а аеробна витривалість і повільна сила можуть краще зберігатись. Хоча в окремих випадках 40-річні на прикладі проф. спортсменів можуть бути на піку кар'єри, але в цілому 40-річних оцінюють у 60% від них же 24-річних.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 10:55

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:А ще ти мені барабашов повинен щомісяця по 1000 доларів платити, бо всі роки поки я обороняв державу, мене дуже психічно травмувала твоя з мухою відсутність на фронті.
я всегда говорил что ты жёстко травмирванный и глубоко ущербный. Так ненавидеть людей ещё надо уметь. Сколько у тебя уже врагов, чем больше, тем лучше? Без конфликта общение не получается?

А кусіка не травмує, що він не зміг свої херсонські бетонометри захистити від окупантів?
flyman
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