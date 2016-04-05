⚡️Українське військове командування вперше повідомило про вдалий захист від ракетної атаки за допомогою РЕБ.
Нейтралізувано два десятки російських ракет за допомогою системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), а не протиповітряною обороною. Західні аналітики визнають це як "переломний момент" в захисті неба України.
BIGor написав:Цікаві домисли про фізичну підготовку на 25% меншу у 40+. Тобто якщо людина в 27 без проблем пробіжить 3 км, то 40+ мають пробігти без проблем 2,25 км?
Трохи не так і в середньому ще гірше. З 5 фіз. якостей найшвидше деградують гнучкість, швидкість, спритність, а аеробна витривалість і повільна сила можуть краще зберігатись. Хоча в окремих випадках 40-річні на прикладі проф. спортсменів можуть бути на піку кар'єри, але в цілому 40-річних оцінюють у 60% від них же 24-річних.
Hotab написав:detroytred , суспільство не хоче відправляти нікого. Це давно зрозуміло. Всі хочуть жити і бути здоровими, це природньо і зрозуміло. Загроза, яку несе рашизм, вона: 1. Колективна , а не індивідуальна. А колективна завжди не така страшна, як йти на небезпеку одному (в окоп) 2. Вона на думку деяких ще невідомо прийде чи ні, бо - хтось тішить себе надією, що «мураєв прийде замість Зеленського і все буде так само» - « моя кавалірка прийде в нагоді для оренди і офіцеру ФСБ . Може ще і більше заплатить.» - каруселити можна і в росіі - а в росії пенсії ще більші
Тому, крім примусу нема іншого шляху. І не буде. Альтернатива - втрата країни.
суспільство чекає, коли силовики (навіть поізносівшиєся із африканського ЧВК) почнуть виконувати присягу а не переводити стрілки на цивільних
Hotab написав:Letusrock , я розділ по віковим градаціям не поділяю. Можливо тому що і сам 40+ і прекрасно бігаю 10 км.. І скажу так, за місяць-другий це під силу зробити чи не кожному, хто вважає себе вже однією ногою на передсмертному одрі. А війна, на секунду, не 2 місяці, а 2 роки.
Те що людина бігає після 40 то завдяки її власних зусиль. а не держави. Тому я не схвалюю пріоритет медичних довідок над віком. Ровесники, офіцери запасу вже стали непридатними (25 років тому вони були краще за мене), а я що себе беріг щоб в окопах замість них повзати? https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2173
Hotab написав:Можливо тому що і сам 40+ і прекрасно бігаю 10 км..
це професія забовязує. але в більшості далеко не так. Сумніваюсь що пробіжу навіть 1 км і це при тому що нема зайвої ваги. От я наприклад студентом міг цілий день мокнути під дощем і нічого, а зараз в теплому офісі легко то фарингіт то ларингіт з втратою працездатності на пару днів. Впевнений що ніч в осінньому окопі гарантує запалення всього на світі
P.S. Це просто констатація фактів і лише моя проблема, нетреба собі накручувати що я придумовую відмазки))
BIGor написав:Цікаві домисли про фізичну підготовку на 25% меншу у 40+. Тобто якщо людина в 27 без проблем пробіжить 3 км, то 40+ мають пробігти без проблем 2,25 км? Чи якщо 25 літні можуть без проблем не спати дві ночі підряд, то 40+ достатньо по 2 години сну на добу два дні підряд? Напевно вже свого батька відравили на війну?
Тому ті молоді і мають назву "НАДІЯ НАЦІЇ",,,, "ГЕНОФОНД НАЦІЇ "
А ті що сьебнули за кордон , чі вихваляються тім що не в змозі пробігти 2, 25 чі мають 3 кг довідок про неспроможність , тім треба приділяти особливу увагу . Я не можу навіть усвідомити що напишуть "домашні " вояки , витвори про перемОги і геніальні думки яких я читаю на форумі . Які ж поради чі висновки треба очікувати ?
генофонд нації, це жінки і діти, яких радо приймає ЄС і не тільки він
detroytred написав:Єдине більш менш справедливе рішення щодо мобілізації я бачу у принципі --- родина сама вирішує і відправляє когось. Ті, хто не мають родин, за жеребкуванням.
Сказав а - кажий й б 1 Цю ідею вже висував долярчик( отже якщо він з своїм інтелектом дійшов до неї на пів-року раніше - то маєш можливість щоб оцінити свій) 2 В країні 13+ млн сімей...це якщо згідно чинного Законодавства , плюс одинаки... Отже - обереться 13+ млн... Далі ділити як будемо?
ПС Як завжди спроба перекласти на когось рішення - типова поведінка совка,який так і не усвідомив що він совок.
Ти ж, як завжди, будуєш на брехні. Знов і знов. Те ж саме. На брехні. Цю думку оголошував я. І спорив ти тоді зі мною. І про 13 млн. сімей ти казав мені. Пошукай мою відповідь на це. А Успіх лише дорікнув тобі, що в нього всі двоє призовних (він і брат призвані), а в тебе - ти і двоє синів -- жодного.
Логіка же, що Успіх зі своєю освітою апріорі не здатний мати розумних думок, навіть жодної -- це твоя ущербна совкова натура.
Тобі до Успіха, як до Києва рачки... Бо Успіх допетрив би, що з 13 млн. сімей -- є неповні (тільки мама, бабуся, діти), є з непридатними за здоров'ям чоловіками. І питання було не у тупому призові 13 млн., а у виборі з кого.
Взагалі питання стоїть не правильно. Не про черговість хто за ким піде з лопатами звільняти кордони 91 (всі помрем тільки умовний Петро скоріше), а як зберегти людей. Люди найвища цінність, а не кордони (Кубань чи Зелений Клин).
Востаннє редагувалось flyman в Сер 24 січ, 2024 11:16, всього редагувалось 1 раз.
yriksotnikov написав:drevlyanin Я не за себя, ща державу обидно)) Я бы согласия лишь с тем чтобы государство сокращало в войну расходы в т.ч. на чиновников, и сужение брони для силовиков, например. Но про чиновников это палка о двух концах. Во-первых квалификация а во-вторых в условиях падения экономики не очень хорошее решение плодить безработных
Давайте без високих матерій. Я прожив вже досить багато років і не зустрічав жодного посадовця, котрий би не дивився на мене: 1) як на банкомат 2) набридливу муху, котра своїми дрібними питаннями витрачає ЙОГО дорогоцінний час 3) пусте місце, часом вдаючи зацікавленість і відповідальність 4) комбінацію трьох попередніх Кваліфікація чиновників це взагалі дуже слизька тема, досить порівняти стартові та теперішні показники України та скажімо Польщі. Ну і на рахунок плодити безробіття-Україна не може собі дозволити державні витрати передвоєнного часу, бо не залишиться самої України. В 90-х держава массово викидала людей "на мороз" з державних підприємств та установ або місяцями та роками затримувала зарплатню і люди самі вимушені були йти. Нічого, пристосувалися. Чарівний пендель часом непоганий мотиватор. Без нового очищення ніякого розвитку нам не світить, тільки деградація та занепад.