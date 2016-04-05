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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 64566457645864596460 ... 6462>
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 10:41

⚡️Українське військове командування вперше повідомило про вдалий захист від ракетної атаки за допомогою РЕБ.

Нейтралізувано два десятки російських ракет за допомогою системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), а не протиповітряною обороною. Західні аналітики визнають це як "переломний момент" в захисті неба України.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 10:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:Цікаві домисли про фізичну підготовку на 25% меншу у 40+. Тобто якщо людина в 27 без проблем пробіжить 3 км, то 40+ мають пробігти без проблем 2,25 км?

Трохи не так і в середньому ще гірше. З 5 фіз. якостей найшвидше деградують гнучкість, швидкість, спритність, а аеробна витривалість і повільна сила можуть краще зберігатись. Хоча в окремих випадках 40-річні на прикладі проф. спортсменів можуть бути на піку кар'єри, але в цілому 40-річних оцінюють у 60% від них же 24-річних.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 10:55

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:А ще ти мені барабашов повинен щомісяця по 1000 доларів платити, бо всі роки поки я обороняв державу, мене дуже психічно травмувала твоя з мухою відсутність на фронті.
я всегда говорил что ты жёстко травмирванный и глубоко ущербный. Так ненавидеть людей ещё надо уметь. Сколько у тебя уже врагов, чем больше, тем лучше? Без конфликта общение не получается?

А кусіка не травмує, що він, як професійний воєнний, не зміг свої херсонські бетонометри захистити від окупантів, що Успіх мусив їх визволяти, поки захисник чілив на занзібарському фронті?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 10:59

  Hotab написав:detroytred ,
суспільство не хоче відправляти нікого. Це давно зрозуміло. Всі хочуть жити і бути здоровими, це природньо і зрозуміло. Загроза, яку несе рашизм, вона:
1. Колективна , а не індивідуальна. А колективна завжди не така страшна, як йти на небезпеку одному (в окоп)
2. Вона на думку деяких ще невідомо прийде чи ні, бо
- хтось тішить себе надією, що «мураєв прийде замість Зеленського і все буде так само»
- « моя кавалірка прийде в нагоді для оренди і офіцеру ФСБ . Може ще і більше заплатить.»
- каруселити можна і в росіі
- а в росії пенсії ще більші

Тому, крім примусу нема іншого шляху. І не буде. Альтернатива - втрата країни.

суспільство чекає, коли силовики (навіть поізносівшиєся із африканського ЧВК) почнуть виконувати присягу а не переводити стрілки на цивільних
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 11:01

  Hotab написав:Letusrock , я розділ по віковим градаціям не поділяю. Можливо тому що і сам 40+ і прекрасно бігаю 10 км..
І скажу так, за місяць-другий це під силу зробити чи не кожному, хто вважає себе вже однією ногою на передсмертному одрі. А війна, на секунду, не 2 місяці, а 2 роки.



Те що людина бігає після 40 то завдяки її власних зусиль. а не держави.
Тому я не схвалюю пріоритет медичних довідок над віком. Ровесники, офіцери запасу вже стали непридатними (25 років тому вони були краще за мене), а я що себе беріг щоб в окопах замість них повзати?
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2173
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 11:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Можливо тому що і сам 40+ і прекрасно бігаю 10 км..

це професія забовязує.
але в більшості далеко не так. Сумніваюсь що пробіжу навіть 1 км і це при тому що нема зайвої ваги.
От я наприклад студентом міг цілий день мокнути під дощем і нічого, а зараз в теплому офісі легко то фарингіт то ларингіт з втратою працездатності на пару днів.
Впевнений що ніч в осінньому окопі гарантує запалення всього на світі

P.S. Це просто констатація фактів і лише моя проблема, нетреба собі накручувати що я придумовую відмазки))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 11:05

  холява написав:
  BIGor написав:Цікаві домисли про фізичну підготовку на 25% меншу у 40+. Тобто якщо людина в 27 без проблем пробіжить 3 км, то 40+ мають пробігти без проблем 2,25 км? Чи якщо 25 літні можуть без проблем не спати дві ночі підряд, то 40+ достатньо по 2 години сну на добу два дні підряд? Напевно вже свого батька відравили на війну?


Тому ті молоді і мають назву "НАДІЯ НАЦІЇ",,,, "ГЕНОФОНД НАЦІЇ "

А ті що сьебнули за кордон , чі вихваляються тім що не в змозі пробігти 2, 25 чі мають 3 кг довідок про неспроможність , тім треба приділяти особливу увагу .
Я не можу навіть усвідомити що напишуть "домашні " вояки , витвори про перемОги і геніальні думки яких я читаю на форумі .
Які ж поради чі висновки треба очікувати ?

генофонд нації, це жінки і діти, яких радо приймає ЄС і не тільки він
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 11:08

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Єдине більш менш справедливе рішення щодо мобілізації я бачу у принципі --- родина сама вирішує і відправляє когось.
Ті, хто не мають родин, за жеребкуванням.
Сказав а - кажий й б
1 Цю ідею вже висував долярчик( отже якщо він з своїм інтелектом дійшов до неї на пів-року раніше - то маєш можливість щоб оцінити свій)
2 В країні 13+ млн сімей...це якщо згідно чинного Законодавства , плюс одинаки...
Отже - обереться 13+ млн...
Далі ділити як будемо?

ПС
Як завжди спроба перекласти на когось рішення - типова поведінка совка,який так і не усвідомив що він совок.

Ти ж, як завжди, будуєш на брехні.
Знов і знов. Те ж саме. На брехні.
Цю думку оголошував я.
І спорив ти тоді зі мною. І про 13 млн. сімей ти казав мені. Пошукай мою відповідь на це.
А Успіх лише дорікнув тобі, що в нього всі двоє призовних (він і брат призвані), а в тебе - ти і двоє синів -- жодного.

Логіка же, що Успіх зі своєю освітою апріорі не здатний мати розумних думок, навіть жодної -- це твоя ущербна совкова натура.

Тобі до Успіха, як до Києва рачки...
Бо Успіх допетрив би, що з 13 млн. сімей -- є неповні (тільки мама, бабуся, діти), є з непридатними за здоров'ям чоловіками.
І питання було не у тупому призові 13 млн., а у виборі з кого.

Взагалі питання стоїть не правильно.
Не про черговість хто за ким піде з лопатами звільняти кордони 91 (всі помрем тільки умовний Петро скоріше), а як зберегти людей. Люди найвища цінність, а не кордони (Кубань чи Зелений Клин).
Востаннє редагувалось flyman в Сер 24 січ, 2024 11:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 11:19

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 24 січ, 2024 12:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 11:20

  yriksotnikov написав:drevlyanin
Я не за себя, ща державу обидно))
Я бы согласия лишь с тем чтобы государство сокращало в войну расходы в т.ч. на чиновников, и сужение брони для силовиков, например. Но про чиновников это палка о двух концах. Во-первых квалификация а во-вторых в условиях падения экономики не очень хорошее решение плодить безработных


Давайте без високих матерій. Я прожив вже досить багато років і не зустрічав жодного посадовця, котрий би не дивився на мене:
1) як на банкомат
2) набридливу муху, котра своїми дрібними питаннями витрачає ЙОГО дорогоцінний час
3) пусте місце, часом вдаючи зацікавленість і відповідальність
4) комбінацію трьох попередніх
Кваліфікація чиновників це взагалі дуже слизька тема, досить порівняти стартові та теперішні показники України та скажімо Польщі.
Ну і на рахунок плодити безробіття-Україна не може собі дозволити державні витрати передвоєнного часу, бо не залишиться самої України. В 90-х держава массово викидала людей "на мороз" з державних підприємств та установ або місяцями та роками затримувала зарплатню і люди самі вимушені були йти. Нічого, пристосувалися. Чарівний пендель часом непоганий мотиватор. Без нового очищення ніякого розвитку нам не світить, тільки деградація та занепад.
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