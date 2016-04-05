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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 24 січ, 2024 11:22
ЛАД написав: _hunter написав:
...................
>>> "Сильно раньше" - а оружие они нам дали "сильно раньше"?
Говорят, что все, что считали необходимым/достаточным -- дали. Кто из "них" двоих врет (после шашлыки/ЗНО) спрашивать, наверное, излишне...
Вы явно слишком верите нашим партнёрам.
Смотрите не на слова, а на факты.
У нас есть самолёты? Нет.
У нас достаточно танков? Не будем об "Абрамсах". Сколько нам дали "Леопардов"? Какой модификации? В каком состоянии?
Даже в лучшие моменты мы явно уступали росс. армии в артиллерии.
Ни один натовский генерал не решится начать наступление при таких условиях.
Добавлю насчёт состояния техники. Мне как-то уже довольно давно попадалась статья (не наша), в которой говорилось о том, что зачастую техника приходят просто в нерабочем состоянии. Хотел выложить сюда, но меня тогда регулярно и часто банили. Не успевал. Правда, одновременно попалась статья, в которой наши солдаты, очень хвалили западную технику. Видимо, кому как повезло. Но у нас пишут только
о том, что "у орков через 2 недели закончатся ракеты, а через 3 танки, а уже сейчас они получают с консервации чуть ли не Т-34", но не о том, что по крайней мере часть "Леопардов" того же времени и в таком же состоянии.
Он
>>> он так и говорит.
_заговорил_ -- примерно через месяц после. Но то такэ...
, если не ошибаюсь, ни разу не говорил, что нам нужно призвать 500 тыс. Или он должен был вынести спор с военными на "всенародную дискуссию"?
Может, ещё референдум провести?
>>> А лично Зеленский тоже мог бы себе найти тёплое место.
_настолько_ теплое -- точно нет: кто же его к кормушке пустит-то. -- ему так, максимум почетная роль Кравчука светит "на чужбине".
Вы явно переоцениваете "теплоту" президентского кресла. Особенно в условиях войны с явно более сильным противником. При отсутствии союзников, а только с партнёрами. На этой должности он всего чуть меньше 5 лет. Не знаю, почему он на это пошёл и кто его подтолкнул, но он прекрасно жил до этого и мог спокойно продолжать. Вряд ли у него такое непреодолимое стремление к власти.
Ну и положение Кравчука не самое плохое в мире.
>>> Да и ещё многие могли бы сбежать в ту же Америку. Конечно, не все.
этих "многих" -- было сильно меньше, чем тех "не всех", что может принять одна только Польша
Но да -- как мы уже когда-то обсуждали: времена тогда были сильно другие -- народ на пропаганду гораздо сильнее клевал.
В те времена ещё не смеялись над понятием "патриотизм" и ещё не до конца забыли понятие "честь".
А вот захочет ли "одна только Польша" принять миллионы беженцев в дополнение к тем, которых уже приняла и на каких условиях, это большой вопрос.
>>> Вы явно слишком верите нашим партнёрам.
Я, просто, стал верить им больше, чем зеле (который кредит доверия полностью протерял)
>>> У нас есть самолёты? Нет.
А они вот прямо совсем незаменимы? Т.е. если бы дали все запрошенные борты -- таки были бы "границы 91го"? -- или для этого еще одной/двух запрошенных Звезд Смерти не хватало?
>>> А вот захочет ли "одна только Польша" принять миллионы беженцев в дополнение к тем, которых уже приняла и на каких условиях, это большой вопрос.
Именно Польша -- более чем уверен, что без проблем примет: я недавно кидал ссылку, что что-то около 90% "беженцев" уже трудоустроились.
При этом и остальные страны никуда не делись -- банально можно пособия после полу-года переставать платить -- и там крутись как хочешь
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Додано: Сер 24 січ, 2024 11:23
drevlyanin написав:
Давайте без високих матерій. Я прожив вже досить багато років і не зустрічав жодного посадовця, котрий би не дивився на мене:
1) як на банкомат
2) набридливу муху, котра своїми дрібними питаннями витрачає ЙОГО дорогоцінний час
3) пусте місце, часом вдаючи зацікавленість і відповідальність
вам бы книги писать, такие точные аналогии. Мемуары например.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 24 січ, 2024 11:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 24 січ, 2024 11:23
flyman написав:
Взагалі питання стоїть не правильно.
Не про черговість хто за каим піде з лопатами звільняти кородони 91 (всі помрем тільки умовний Петро скоріше), а як зберегти людей. Люди найвища цінність, а не кордони.
По першій частині -- все ж таки ймовірність того, що за час боротьби з агресором трапиться диво і ворог програє, є. Шанс є. Тому і йде мова про черговість жертв заради перемоги.
По другій -- в тому-то і проблема, що в суспільстві, країні не визначено, що є найвищою цінністю в суспільстві, в державі. Черговість пріоритетів.
Спеціально чи несвідомо не звиначено - ?
В Конституції хитро вказано на найвищу соціальну цінність. Соціальну - хз, як це.
А так виходить, що пріоритети цінностей, у всіх різні.
Є і держава понад усе.
І душу й тіло положим за свободу.
Про цінність людей начебто ніде і не згадується))
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Додано: Сер 24 січ, 2024 11:26
ЛАД написав:Он
, если не ошибаюсь, ни разу не говорил, что нам нужно призвать 500 тыс. Или он должен был вынести спор с военными на "всенародную дискуссию"?
Может, ещё референдум провести?
Пропустил кусок...
Вот именно он
цифру и озвучил:
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции.
Он рассказал, что на одной из последних Ставок от военных прозвучало предложение мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек, но сейчас этот вопрос дорабатывается.
>>> Или он должен был вынести спор с военными на "всенародную дискуссию"?
так а сейчас он этот спор зачем вынес?
-- пытается провернуть назад фарш рейтинга?
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Додано: Сер 24 січ, 2024 11:27
detroytred написав:
По другій -- в тому-то і проблема, що в суспільстві, країні не визначено, що є найвищою цінністю в суспільстві, в державі.
наивысшая ценность - чиновник коррупционер. Простой пример, каждому м18-60 допустим предложили бы должность чиновника-коррупционера
а) сколько бы отказалось
б) сколько бы согласилось, но работало честно?
забегая наперёд, если бы не давали взяток, их бы не брали. Общество в целом всё устраивает, поэтому так и живём.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 24 січ, 2024 11:30, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 24 січ, 2024 11:28
flyman написав:
суспільство чекає, коли силовики (навіть поізносівшиєся із африканського ЧВК) почнуть виконувати присягу а не переводити стрілки на цивільних
Та ні, суспільство добре розуміє, що військові, які відвоювали 9
років, мають право жити так, як хочуть, а диванні експерти, які харчуються лайном типу соскіна/чаплиги, мають нарешті замінити тих "поізносівшихся" військових.
ПС. Новина про перемогу Трампа на праймеріс засмучує. Якщо він виграє вибори, то Україна може втратити окуповані території. Це виграш для рф і відповідно для Китаю, також відкривається можливість Китаю захопити Тайвань. Таким чином США суттєво програє у глобальному протистоянні Китаю. Навіть не хочу уявляти до чого це призведе через кілька років, коли рф відновить військовий потенціал((..
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Додано: Сер 24 січ, 2024 11:29
ЛАД написав:
Активное использование визового режима между странами началось в конце Первой мировой войны для ограничения миграции, поддержки безопасности страны, а также контроля за вражескими агентами. До этого виза в целом была формальностью — визы почти во всех странах мира выдавались в пограничных пунктах и носили просто характер регистрации иностранных граждан без реального ограничения въезда.
Так что до 1МВ "глобализация" в смысле лёгкости перемещения между странами была гораздо выше сегодняшней.
Сегодняшняя глобализация возникла благодаря длительному периоду мира между развитыми странами - фактически уже почти 80 лет не было ни одной такой войны. И глобализация выгодна развитым странам
.
А то, что лично Вы от переезда в условную Канаду выиграете, вполне возможно, но не обязательно. Вы знаете язык? Имеете какую-то востребованную специальность?
Если Вы думаете, что там мёдом намазано и все только и ждут с нетерпением, "когда же к нам yriksotnikov приедет", то Вы слегка ошибаетесь.
Вы удобно вырываете из контекста. То что в после 1МВ усилился контроль связано с развитием общества, прежде всего с ростом уровня образования и доступности последнего, с доступностью миграции как таковой. Т.е. эти меры - ответ на вызовы того времени. В последующем старение наций на западе, переход к постиндустриальной экономике приводит к тому что сейчас не важно где ты родился. Медом нигде не намазано, но уровень жизни будет повыше украинского. Я лишь веду к тому что выбор "рисковать жизнью ради будущего украины" или "выучить язык ради будущего канады" вполне очевиден для многих из поколения до 30. Конечно же это не значит что все уедут, и не значит что никто не думает иначе. Так устроен человек, ведь мы не знаем ни одного случая когда вся страна снялась бы с мест и переехала в другую страну. Люди живут и в бедных странах и воюют за бедные страны без прав человека и т.д.
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Додано: Сер 24 січ, 2024 11:29
ЛАД написав:
Вот интересно, столько обсуждений мобилизации и, по-моему, никто не написал о принятии законопроекта №10062 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для воинского учета и приобретения статуса ветерана войны во время действия военного положения”.
Или я пропустил?
...
Так а что тут обсуждать? -- без автоповесток этот Реестр будет +- "ниочем". Ну, разве-что на блокпостах повестки будут быстрее выписывать.
Опасность утечек? -- так там, вроде, ничего ТАКОГО нет, в том реестре...
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Додано: Сер 24 січ, 2024 11:31
vitaliiangel написав:
забегая наперёд, если бы не давали взяток, их бы не брали.
Для решения вопроса, то ищем тех, кто берёт взятки и решает проблему за 2 дня. Если нужны разр.документы или ещё что то, но по нашим правилам закона - уходит более 6 мес. Всё честно и по закону. Вот и решаем - взятка и решение вопроса за 24 часа и зарабатываем деньги, или по закону в течении от 6мес. и несём убытки???
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Сер 24 січ, 2024 11:34, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 24 січ, 2024 11:32
yriksotnikov написав: _hunter написав:
>>> А лично Зеленский тоже мог бы себе найти тёплое место.
_настолько_ теплое -- точно нет: кто же его к кормушке пустит-то. -- ему так, максимум почетная роль Кравчука светит "на чужбине".
Ну да, отлично зарабатывал себе на квартале, вел бизнес в РФ, имел кучу роялти в офшорах. Он конечно не нашел бы себя на чужбине)) как раз таки Зе, со своим талантом и Друзьями прекрасно нашли бы себя в маскульте. Стал бы продюсером или режиссером, пусть даже где-нибудь в СНГ.
Так я тільки за-нехай собі заробляє "на маскульті десь в СНГ". Там йому і місце. Але ж ні, мабуть тут і зараз можливості рубати бабло на порядки кращі.
Ще раз прошу-не потрібно можновладцям приписувати якісь високі прагнення. Ми живемо в Україні і бачимо куди завели країну їх "турботи".
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