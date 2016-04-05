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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 64586459646064616462>
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 11:33

Відео в мережі повно.

Мінус Іл76 окупантів. З 63 челами.
Кацапи спочатку вкинули, що там були наші полонені, потім прибрали.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 11:34

поганий/добрий поліцейський

  _hunter написав:
  ЛАД написав:Он, если не ошибаюсь, ни разу не говорил, что нам нужно призвать 500 тыс. Или он должен был вынести спор с военными на "всенародную дискуссию"?
Может, ещё референдум провести?

Пропустил кусок...
Вот именно он цифру и озвучил:
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции.

Он рассказал, что на одной из последних Ставок от военных прозвучало предложение мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек, но сейчас этот вопрос дорабатывается.


>>> Или он должен был вынести спор с военными на "всенародную дискуссию"?
так а сейчас он этот спор зачем вынес? :roll: -- пытается провернуть назад фарш рейтинга?

Поганий/добрий поліцейський.
Поганий: 0.5М мобіків, добрий: "зійдемся десь посередині"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 11:35

flyman ,

суспільство чекає,


Тим гірше для твого «суспільства»))
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 11:36

  sens написав: ще можна всіх пенсіонерів на війну - нащо сплачувати пенсію, краще вбити одним кроком двох зайців. Шановний знання математики на рівні 3-ого класу не робить вам честі. Зараз треба шукати зброю , робити дрони , вивчати людей . Якщо в місті забрати всіх чоловіків на фронт,то вже і жінки не треба...

А що значить забрати всіх? хто каже про всіх і до чого тут математика 3-го класу? пенсіонерів звичайно не треба, але з якого часу 45 та 65 це одне й те саме? дуже зручно записати усіх 45+ до пенсіонерів, якщо ви у цій категорії)
yriksotnikov
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 11:37

  vitaliiangel написав:забегая наперёд, если бы не давали взяток, их бы не брали. Общество в целом всё устраивает, поэтому так и живём.

Якби не створювали умов для давання хабарів, то і не давали б.
Вигідніше було б не давати хабара (= невигідно або не мало б сенсу давати хабара).
Тому так і живемо.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 11:38

любов не зла ...

  fler написав:
  flyman написав:суспільство чекає, коли силовики (навіть поізносівшиєся із африканського ЧВК) почнуть виконувати присягу а не переводити стрілки на цивільних

Та ні, суспільство добре розуміє, що військові, які відвоювали 9 :!: років, мають право жити так, як хочуть, а диванні експерти, які харчуються лайном типу соскіна/чаплиги, мають нарешті замінити тих "поізносівшихся" військових.

ПС. Новина про перемогу Трампа на праймеріс засмучує. Якщо він виграє вибори, то Україна може втратити окуповані території. Це виграш для рф і відповідно для Китаю, також відкривається можливість Китаю захопити Тайвань. Таким чином США суттєво програє у глобальному протистоянні Китаю. Навіть не хочу уявляти до чого це призведе через кілька років, коли рф відновить військовий потенціал((..

Ви просто закохані в Байдена,
Трамп не Ваш мачо.

З двох претендентів на руку та серце, Ви би вибрали захисника Успіха, чи чевекашника хотаба?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 11:41

  BIGor написав:Ну добре, кажете мають воювати 40+, але вони вже закінчуються, хто наступні?

Цікаві домисли про фізичну підготовку на 25% меншу у 40+. Тобто якщо людина в 27 без проблем пробіжить 3 км, то 40+ мають пробігти без проблем 2,25 км? Чи якщо 25 літні можуть без проблем не спати дві ночі підряд, то 40+ достатньо по 2 години сну на добу два дні підряд? Напевно вже свого батька відравили на війну?


Чіпляєтесь до слів) це все умовно про 25%. теза про те що в 45 воюють гірше ніж в 25 також без конкретики. Наскільки краще? є який відсотковий вимір? моя теза була про те, що якщо ця різниця є то компенсуйте її кількісно.
yriksotnikov
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 11:42

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:забегая наперёд, если бы не давали взяток, их бы не брали. Общество в целом всё устраивает, поэтому так и живём.

Якби не створювали умов для давання хабарів, то і не давали б.
Вигідніше було б не давати хабара (= невигідно або не мало б сенсу давати хабара).
Тому так і живемо.

нет. допустим отменят статью за сексуальные преступления (т.е. "создадут условия") вы будете этим заниматься? я нет, меня сдерживают другие механизмы, не юридические. Любая проблема- многоуровневая и коррупция это вершина айсберга имя которому "неуважение людьми друг друга". Условия - вторичны. Нет таких условий, при которых будет уважение, "из ничего на ровном месте". К этому надо прийти эволюционным путём. Наше общество болеет детскими болезнями - инфантильность, безответственность и иждивенческая позиция. Поэтому "шашлыки" и в итоге воюем за чужой счёт, а в идеале руками соседа.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 24 січ, 2024 11:46, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 11:42

  yriksotnikov написав:
  sens написав: ще можна всіх пенсіонерів на війну - нащо сплачувати пенсію, краще вбити одним кроком двох зайців. Шановний знання математики на рівні 3-ого класу не робить вам честі. Зараз треба шукати зброю , робити дрони , вивчати людей . Якщо в місті забрати всіх чоловіків на фронт,то вже і жінки не треба...

А що значить забрати всіх? хто каже про всіх і до чого тут математика 3-го класу? пенсіонерів звичайно не треба, але з якого часу 45 та 65 це одне й те саме? дуже зручно записати усіх 45+ до пенсіонерів, якщо ви у цій категорії)

Зебра тут приводив демографічну піраміду, і писав, що М2545 самий жирний шмат в ній мобресурсу між двома ямами
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 11:46

roberto dark
замість тисячі слів про Ізраїль

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