sens написав: ще можна всіх пенсіонерів на війну - нащо сплачувати пенсію, краще вбити одним кроком двох зайців. Шановний знання математики на рівні 3-ого класу не робить вам честі. Зараз треба шукати зброю , робити дрони , вивчати людей . Якщо в місті забрати всіх чоловіків на фронт,то вже і жінки не треба...
А що значить забрати всіх? хто каже про всіх і до чого тут математика 3-го класу? пенсіонерів звичайно не треба, але з якого часу 45 та 65 це одне й те саме? дуже зручно записати усіх 45+ до пенсіонерів, якщо ви у цій категорії)
flyman написав:суспільство чекає, коли силовики (навіть поізносівшиєся із африканського ЧВК) почнуть виконувати присягу а не переводити стрілки на цивільних
Та ні, суспільство добре розуміє, що військові, які відвоювали 9 років, мають право жити так, як хочуть, а диванні експерти, які харчуються лайном типу соскіна/чаплиги, мають нарешті замінити тих "поізносівшихся" військових.
ПС. Новина про перемогу Трампа на праймеріс засмучує. Якщо він виграє вибори, то Україна може втратити окуповані території. Це виграш для рф і відповідно для Китаю, також відкривається можливість Китаю захопити Тайвань. Таким чином США суттєво програє у глобальному протистоянні Китаю. Навіть не хочу уявляти до чого це призведе через кілька років, коли рф відновить військовий потенціал((..
Ви просто закохані в Байдена, Трамп не Ваш мачо.
З двох претендентів на руку та серце, Ви би вибрали захисника Успіха, чи чевекашника хотаба?
BIGor написав:Ну добре, кажете мають воювати 40+, але вони вже закінчуються, хто наступні?
Цікаві домисли про фізичну підготовку на 25% меншу у 40+. Тобто якщо людина в 27 без проблем пробіжить 3 км, то 40+ мають пробігти без проблем 2,25 км? Чи якщо 25 літні можуть без проблем не спати дві ночі підряд, то 40+ достатньо по 2 години сну на добу два дні підряд? Напевно вже свого батька відравили на війну?
Чіпляєтесь до слів) це все умовно про 25%. теза про те що в 45 воюють гірше ніж в 25 також без конкретики. Наскільки краще? є який відсотковий вимір? моя теза була про те, що якщо ця різниця є то компенсуйте її кількісно.
vitaliiangel написав:забегая наперёд, если бы не давали взяток, их бы не брали. Общество в целом всё устраивает, поэтому так и живём.
Якби не створювали умов для давання хабарів, то і не давали б. Вигідніше було б не давати хабара (= невигідно або не мало б сенсу давати хабара). Тому так і живемо.
нет. допустим отменят статью за сексуальные преступления (т.е. "создадут условия") вы будете этим заниматься? я нет, меня сдерживают другие механизмы, не юридические. Любая проблема- многоуровневая и коррупция это вершина айсберга имя которому "неуважение людьми друг друга". Условия - вторичны. Нет таких условий, при которых будет уважение, "из ничего на ровном месте". К этому надо прийти эволюционным путём. Наше общество болеет детскими болезнями - инфантильность, безответственность и иждивенческая позиция. Поэтому "шашлыки" и в итоге воюем за чужой счёт, а в идеале руками соседа.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 24 січ, 2024 11:46, всього редагувалось 3 разів.
sens написав: ще можна всіх пенсіонерів на війну - нащо сплачувати пенсію, краще вбити одним кроком двох зайців. Шановний знання математики на рівні 3-ого класу не робить вам честі. Зараз треба шукати зброю , робити дрони , вивчати людей . Якщо в місті забрати всіх чоловіків на фронт,то вже і жінки не треба...
А що значить забрати всіх? хто каже про всіх і до чого тут математика 3-го класу? пенсіонерів звичайно не треба, але з якого часу 45 та 65 це одне й те саме? дуже зручно записати усіх 45+ до пенсіонерів, якщо ви у цій категорії)
Зебра тут приводив демографічну піраміду, і писав, що М2545 самий жирний шмат в ній мобресурсу між двома ямами