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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6459646064616462>
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 11:46

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:забегая наперёд, если бы не давали взяток, их бы не брали. Общество в целом всё устраивает, поэтому так и живём.

Якби не створювали умов для давання хабарів, то і не давали б.
Вигідніше було б не давати хабара (= невигідно або не мало б сенсу давати хабара).
Тому так і живемо.

нет. допустим отменят статью за сексуальные преступления (т.е. "создадут условия") вы будете этим заниматься? я нет, меня сдерживают другие механизмы, не юридические. Любая проблема- многоуровневая и коррупция это вершина айсберга имя которому "неуважение людьми друг друга". Условия - вторичны. Нет таких условий, при которых будет уважение, "из ничего на ровном месте".

Колись войту/старості за австріяків приходило моброзпорядження, типу із Вашої ОТГ N комбатантів. Збиралася громада і вирішувала ... від того часу пішла приказка на западенщині: "не всіх дурних війна забрала".
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 11:46

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:забегая наперёд, если бы не давали взяток, их бы не брали. Общество в целом всё устраивает, поэтому так и живём.

Якби не створювали умов для давання хабарів, то і не давали б.
Вигідніше було б не давати хабара (= невигідно або не мало б сенсу давати хабара).
Тому так і живемо.

нет. допустим отменят статью за сексуальные преступления (т.е. "создадут условия") вы будете этим заниматься? я нет, меня сдерживают другие механизмы, не юридические. Любая проблема- многоуровневая и коррупция это вершина айсберга имя которому "неуважение людьми друг друга". Условия - вторичны. Нет таких условий, при которых будет уважение, "из ничего на ровном месте".

Це не приклад з аспекту, що обговорюється --- як вигідніше поступити: по закону чи через хабар (порушення закону).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 11:50

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Якби не створювали умов для давання хабарів, то і не давали б.
Вигідніше було б не давати хабара (= невигідно або не мало б сенсу давати хабара).
Тому так і живемо.

нет. допустим отменят статью за сексуальные преступления (т.е. "создадут условия") вы будете этим заниматься? я нет, меня сдерживают другие механизмы, не юридические. Любая проблема- многоуровневая и коррупция это вершина айсберга имя которому "неуважение людьми друг друга". Условия - вторичны. Нет таких условий, при которых будет уважение, "из ничего на ровном месте".

Це не приклад з аспекту, що обговорюється --- як вигідніше поступити: по закону чи через хабар (порушення закону).

ви ні коли не чули "протестантська етика" і пов"язана абревіатури щодо феномену США: WASP (підказка Аргентина 100 років тому була 2ю за ВВП на ніс після США)
Востаннє редагувалось flyman в Сер 24 січ, 2024 11:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 11:50

  detroytred написав:Це не приклад з аспекту, що обговорюється --- як вигідніше поступити: по закону чи через хабар (порушення закону).
  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliiangel написав:забегая наперёд, если бы не давали взяток, их бы не брали.
Для решения вопроса, то ищем тех, кто берёт взятки и решает проблему за 2 дня. Если нужны разр.документы или ещё что то, но по нашим правилам закона - уходит более 6 мес. Всё честно и по закону. Вот и решаем - взятка и решение вопроса за 24 часа и зарабатываем деньги, или по закону в течении от 6мес. и несём убытки???

изначально вас не уважают, ставят барьеры, требуют унижение в виде взятки. Копнуть чуть глубже, чиновник не за спасибо своё место получил. Ему тоже приходилось ползать на коленях, унижаться, целовать кому то туфли. Поэтому взятка в его случае компенсация "за моральные ущербы" и возможно самоцель.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 24 січ, 2024 12:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 11:51

  Hotab написав:Можна спробувати щось таке, як здається вище ви казали:
Хто спроможний платити - платить ще більше. Тобто я віддаю не 50 кгрн, а 75 ,муха не 5, а 25 кгр (і хай не каже, що поїде в Грузію на 1%, не поїде нікуди) а на збільшені збори з податків вже солодшою цукеркою (не 100, а 200 кгрн щомісяця) і обовʼязково батогом (а це вже примус) відправити на фронт неефективних вітальєнів.
Але це все одно примус.


ну це вже дискримінація за майновим станом) кріпаки нехай воюють, а пани утримують це військо)))
yriksotnikov
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 11:52

дискрімінацію за сексом/віком: єто другоє (с).

  yriksotnikov написав:
  Hotab написав:Можна спробувати щось таке, як здається вище ви казали:
Хто спроможний платити - платить ще більше. Тобто я віддаю не 50 кгрн, а 75 ,муха не 5, а 25 кгр (і хай не каже, що поїде в Грузію на 1%, не поїде нікуди) а на збільшені збори з податків вже солодшою цукеркою (не 100, а 200 кгрн щомісяця) і обовʼязково батогом (а це вже примус) відправити на фронт неефективних вітальєнів.
Але це все одно примус.


ну це вже дискримінація за майновим станом) кріпаки нехай воюють, а пани утримують це військо)))

СРСР теж був за рівність, і що?
Де СРСР, а де рівність?
Ви ж пропонуєте дискрімінацію за віком (діди воюють, а квіточки в теплиці). Єто другоє (с).
Як на рахунок феміністичних цінностей?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 12:03

  yriksotnikov написав:roberto dark
замість тисячі слів про Ізраїль

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Цікаво було б ще по Україні глянути подібну статистику
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 12:07

  flyman написав:ви ні коли не чули "протестантська етика" і пов"язана абревіатури щодо феномену США: WASP (підказка Аргентина 100 років тому була 2ю за ВВП на ніс після США)

Це Мортимер був прихильником цього зв'язку.
В мене скептичне ставлення. Зі зв'язком я ще згоден, а з тим, що він є основою ні.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 12:07

roberto dark як побажаєте)) Зображення
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 12:09

  yriksotnikov написав:roberto dark як побажаєте)) Зображення

вот и ответ кого на войну посылать :D ж40-85
  sens написав:ще можна всіх пенсіонерів на війну - нащо сплачувати пенсію, краще вбити одним кроком двох зайців.
vitaliiangel
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  #<1 ... 6459646064616462>
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