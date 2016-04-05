vitaliiangel написав:забегая наперёд, если бы не давали взяток, их бы не брали. Общество в целом всё устраивает, поэтому так и живём.
Якби не створювали умов для давання хабарів, то і не давали б. Вигідніше було б не давати хабара (= невигідно або не мало б сенсу давати хабара). Тому так і живемо.
нет. допустим отменят статью за сексуальные преступления (т.е. "создадут условия") вы будете этим заниматься? я нет, меня сдерживают другие механизмы, не юридические. Любая проблема- многоуровневая и коррупция это вершина айсберга имя которому "неуважение людьми друг друга". Условия - вторичны. Нет таких условий, при которых будет уважение, "из ничего на ровном месте".
Колись войту/старості за австріяків приходило моброзпорядження, типу із Вашої ОТГ N комбатантів. Збиралася громада і вирішувала ... від того часу пішла приказка на западенщині: "не всіх дурних війна забрала".
vitaliiangel написав:забегая наперёд, если бы не давали взяток, их бы не брали. Общество в целом всё устраивает, поэтому так и живём.
Якби не створювали умов для давання хабарів, то і не давали б. Вигідніше було б не давати хабара (= невигідно або не мало б сенсу давати хабара). Тому так і живемо.
нет. допустим отменят статью за сексуальные преступления (т.е. "создадут условия") вы будете этим заниматься? я нет, меня сдерживают другие механизмы, не юридические. Любая проблема- многоуровневая и коррупция это вершина айсберга имя которому "неуважение людьми друг друга". Условия - вторичны. Нет таких условий, при которых будет уважение, "из ничего на ровном месте".
Це не приклад з аспекту, що обговорюється --- як вигідніше поступити: по закону чи через хабар (порушення закону).
detroytred написав:Якби не створювали умов для давання хабарів, то і не давали б. Вигідніше було б не давати хабара (= невигідно або не мало б сенсу давати хабара). Тому так і живемо.
нет. допустим отменят статью за сексуальные преступления (т.е. "создадут условия") вы будете этим заниматься? я нет, меня сдерживают другие механизмы, не юридические. Любая проблема- многоуровневая и коррупция это вершина айсберга имя которому "неуважение людьми друг друга". Условия - вторичны. Нет таких условий, при которых будет уважение, "из ничего на ровном месте".
Це не приклад з аспекту, що обговорюється --- як вигідніше поступити: по закону чи через хабар (порушення закону).
ви ні коли не чули "протестантська етика" і пов"язана абревіатури щодо феномену США: WASP (підказка Аргентина 100 років тому була 2ю за ВВП на ніс після США)
Востаннє редагувалось flyman в Сер 24 січ, 2024 11:51, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Це не приклад з аспекту, що обговорюється --- як вигідніше поступити: по закону чи через хабар (порушення закону).
Игорь Алексеевич написав:
vitaliiangel написав:забегая наперёд, если бы не давали взяток, их бы не брали.
Для решения вопроса, то ищем тех, кто берёт взятки и решает проблему за 2 дня. Если нужны разр.документы или ещё что то, но по нашим правилам закона - уходит более 6 мес. Всё честно и по закону. Вот и решаем - взятка и решение вопроса за 24 часа и зарабатываем деньги, или по закону в течении от 6мес. и несём убытки???
изначально вас не уважают, ставят барьеры, требуют унижение в виде взятки. Копнуть чуть глубже, чиновник не за спасибо своё место получил. Ему тоже приходилось ползать на коленях, унижаться, целовать кому то туфли. Поэтому взятка в его случае компенсация "за моральные ущербы" и возможно самоцель.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 24 січ, 2024 12:14, всього редагувалось 2 разів.
Hotab написав:Можна спробувати щось таке, як здається вище ви казали: Хто спроможний платити - платить ще більше. Тобто я віддаю не 50 кгрн, а 75 ,муха не 5, а 25 кгр (і хай не каже, що поїде в Грузію на 1%, не поїде нікуди) а на збільшені збори з податків вже солодшою цукеркою (не 100, а 200 кгрн щомісяця) і обовʼязково батогом (а це вже примус) відправити на фронт неефективних вітальєнів. Але це все одно примус.
ну це вже дискримінація за майновим станом) кріпаки нехай воюють, а пани утримують це військо)))
Hotab написав:Можна спробувати щось таке, як здається вище ви казали: Хто спроможний платити - платить ще більше. Тобто я віддаю не 50 кгрн, а 75 ,муха не 5, а 25 кгр (і хай не каже, що поїде в Грузію на 1%, не поїде нікуди) а на збільшені збори з податків вже солодшою цукеркою (не 100, а 200 кгрн щомісяця) і обовʼязково батогом (а це вже примус) відправити на фронт неефективних вітальєнів. Але це все одно примус.
ну це вже дискримінація за майновим станом) кріпаки нехай воюють, а пани утримують це військо)))
СРСР теж був за рівність, і що? Де СРСР, а де рівність? Ви ж пропонуєте дискрімінацію за віком (діди воюють, а квіточки в теплиці). Єто другоє (с). Як на рахунок феміністичних цінностей?