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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 24 січ, 2024 12:13
flyman
взагалі-то я за рівність)
я за те, щоб мобілізували з кожної вікової категорії рівний відсоток. Насправді в вас вийте та ж картина що й зараз. з 10 людей в вас буде тільки один 27 (умовно). так склалося що в 96 народилось найменше дітей, і це об'єктивний факт.
І за гендерну рівність також, але суспільству ще далеко до цього.
Так що ні, дискримінація за віком, статтю чи майном - не ок)
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Додано: Сер 24 січ, 2024 12:21
yriksotnikov написав:flyman
взагалі-то я за рівність)
я за те, щоб мобілізували з кожної вікової категорії рівний відсоток. Насправді в вас вийте та ж картина що й зараз. з 10 людей в вас буде тільки один 27 (умовно). так склалося що в 96 народилось найменше дітей, і це об'єктивний факт.
І за гендерну рівність також, але суспільству ще далеко до цього.
Так що ні, дискримінація за віком, статтю чи майном - не ок)
Про майно можна посперечатись, бо володарі полів, лісів та заводів, а також їх діти не дуже бажають захищати свою власність. А молодь в якої а ні квартири, ні авто з бізнесом ризикують своїм життям щоб потім піднімати єкономіку за копійки якщо вдастся вижити...
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Додано: Сер 24 січ, 2024 12:29
roberto dark ,
На цьому графіку присутні ті, хто виїхав і давно живе за кордоном. Бо паспорт вони не здавали, а останній перепис був дуже давно.
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Додано: Сер 24 січ, 2024 12:30
Hotab написав:detroytred
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суспільство не хоче відправляти нікого. Це давно зрозуміло. Всі хочуть жити і бути здоровими, це природньо і зрозуміло. Загроза, яку несе рашизм, вона:
1. Колективна , а не індивідуальна. А колективна завжди не така страшна, як йти на небезпеку одному (в окоп)
2. Вона на думку деяких ще невідомо прийде чи ні, бо
- хтось тішить себе надією, що «мураєв прийде замість Зеленського і все буде так само»
- « моя кавалірка прийде в нагоді для оренди і офіцеру ФСБ . Може ще і більше заплатить.»
- каруселити можна і в росіі
- а в росії пенсії ще більші
Тому, крім примусу нема іншого шляху. І не буде. Альтернатива - втрата країни.
Спочатку ви дуже вірно розписали ситуацію та настрої, але щодо тільки примусу не можу погодитися. Навіть москалі зрозуміли, що голий примус призводить до ой яких небезпечних варіантів. Знову ж таки-"бригади наступу" змогли в короткі терміни набрати і без бусіків. Тож може потрібно звільнити нездар та віддати набір до війська у руки професійних рекрутерів?
Але це тільки одна половина-без переведення значної частини економіки на військові рейки не допоможе і поповнення війська. З калашами та СКСами проти ракет та дронів не навоюєшся.
Кожен металообробний станок має хоча б у другу-третью зміну виробляти копуси снарядів чи мінометних мін і т.п. А у нас по країні тисячі їх простоює, через відсутність замовлень. Якщо віддати це в руки приватного бізнесу, то він і працівників швидко знайде, навчить безробітних та задіє пенсіонерів. Наші ж управлінці все бояться віддати частину влади, повноважень та фінансування "чужим", тому крім зневаги, інших почуттів у пересічного викликати не можуть.
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