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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 64606461646264636464>
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 12:13

flyman
взагалі-то я за рівність)
я за те, щоб мобілізували з кожної вікової категорії рівний відсоток. Насправді в вас вийте та ж картина що й зараз. з 10 людей в вас буде тільки один 27 (умовно). так склалося що в 96 народилось найменше дітей, і це об'єктивний факт.
І за гендерну рівність також, але суспільству ще далеко до цього.
Так що ні, дискримінація за віком, статтю чи майном - не ок)
yriksotnikov
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 12:21

  yriksotnikov написав:flyman
взагалі-то я за рівність)
я за те, щоб мобілізували з кожної вікової категорії рівний відсоток. Насправді в вас вийте та ж картина що й зараз. з 10 людей в вас буде тільки один 27 (умовно). так склалося що в 96 народилось найменше дітей, і це об'єктивний факт.
І за гендерну рівність також, але суспільству ще далеко до цього.
Так що ні, дискримінація за віком, статтю чи майном - не ок)


Про майно можна посперечатись, бо володарі полів, лісів та заводів, а також їх діти не дуже бажають захищати свою власність. А молодь в якої а ні квартири, ні авто з бізнесом ризикують своїм життям щоб потім піднімати єкономіку за копійки якщо вдастся вижити...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 12:22

  yriksotnikov написав:roberto dark як побажаєте)) Зображення

Складається такая уява, ніби молоді люди в Україні, емігрують за кордон, відразу через рік-два після досягнення повноліття.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 12:29

roberto dark ,
На цьому графіку присутні ті, хто виїхав і давно живе за кордоном. Бо паспорт вони не здавали, а останній перепис був дуже давно.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 12:30

  Hotab написав:detroytred ,
суспільство не хоче відправляти нікого. Це давно зрозуміло. Всі хочуть жити і бути здоровими, це природньо і зрозуміло. Загроза, яку несе рашизм, вона:
1. Колективна , а не індивідуальна. А колективна завжди не така страшна, як йти на небезпеку одному (в окоп)
2. Вона на думку деяких ще невідомо прийде чи ні, бо
- хтось тішить себе надією, що «мураєв прийде замість Зеленського і все буде так само»
- « моя кавалірка прийде в нагоді для оренди і офіцеру ФСБ . Може ще і більше заплатить.»
- каруселити можна і в росіі
- а в росії пенсії ще більші

Тому, крім примусу нема іншого шляху. І не буде. Альтернатива - втрата країни.


Спочатку ви дуже вірно розписали ситуацію та настрої, але щодо тільки примусу не можу погодитися. Навіть москалі зрозуміли, що голий примус призводить до ой яких небезпечних варіантів. Знову ж таки-"бригади наступу" змогли в короткі терміни набрати і без бусіків. Тож може потрібно звільнити нездар та віддати набір до війська у руки професійних рекрутерів?
Але це тільки одна половина-без переведення значної частини економіки на військові рейки не допоможе і поповнення війська. З калашами та СКСами проти ракет та дронів не навоюєшся.
Кожен металообробний станок має хоча б у другу-третью зміну виробляти копуси снарядів чи мінометних мін і т.п. А у нас по країні тисячі їх простоює, через відсутність замовлень. Якщо віддати це в руки приватного бізнесу, то він і працівників швидко знайде, навчить безробітних та задіє пенсіонерів. Наші ж управлінці все бояться віддати частину влади, повноважень та фінансування "чужим", тому крім зневаги, інших почуттів у пересічного викликати не можуть.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 12:32

  roberto dark написав:
  yriksotnikov написав:roberto dark як побажаєте)) Зображення

Складається такая уява, ніби молоді люди в Україні, емігрують за кордон, відразу через рік-два після досягнення повноліття.

Обычно чуть реньше: учатся в заграничном ВУЗе. Просто до получения иногражданства проходит года три -- после официального совершенолетия :)
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 12:35

В Корочанском районе Белгородской области России упал самолет ИЛ-76, губернатор сообщил о "происшествии", на месте работают следственная группа и МЧС. Вооруженные силы подтвердили падение самолета, заявив, что он перевозил ракеты для ЗРК С-300.

Обломки упавшего самолёта раскидало примерно на пять километров в районе падения, утверждает BAZA. Ил-76 упал в селе Яблоново.

по ссылке видео падения
https://t.me/bletgorod/11106
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 12:40

  drevlyanin написав:Тож може потрібно звільнити нездар та віддати набір до війська у руки професійних рекрутерів?
Наші ж управлінці все бояться віддати частину влади, повноважень та фінансування "чужим", тому крім зневаги, інших почуттів у пересічного викликати не можуть.

Ви неповністю зрозуміли думку стосовно безальтернативності примусу.
Малось на увазі, що за існуючих умов, йому альтернативи нема.

А так:
- якщо "звільнити нездар..."
- якщо управлінці віддадуть частину влади...
....
- якщо кожен підійде до дзеркала і...
- якщо прилетять інопланетяни і допоможуть в цьому.
Альтернатива бузумовно є.

З реалізацією оцих умов -- до будівельника. Він намалює чудового чергового єралашика.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 24 січ, 2024 12:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 12:43

drevlyanin ,

Але це тільки одна половина-без переведення значної частини економіки на військові рейки не допоможе і поповнення війська


Все вірно . Одне доповнює інше і не виключає.
Просто питання, що треба виробництво зброї, воно очевидне і з цим ніхто не сперечається.
А от щодо людей - багато не згодних.
Сферу оборонних заводів давно заброньовано, їх не призвуть. Я думаю якби хтось з приватників міг почати робити зброю, то і вони б отримали бронь.
Стратегічно зрозуміло, що нам треба перемагати не людьми, а технологіями і якісною зброєю. Але поки ми зробимо (чи нам дадуть) оте технологічне, треба зміцнити фронт і прибрати ризики. Бо можна і не дочекатись новітньої зброї.
Іншими словами, перш ніж робити гарний педікюр , давайте вилікуємо грибок на ногах. Або автомобілістам, перш ніж ставити блискучі ковпачки на шину, давайте лису змінимо на нормальну. Чи хоча б заклеїмо гулі, якщо нема грошей на нове.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 12:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yriksotnikov написав:так склалося що в 96 народилось найменше дітей, і це об'єктивний факт.

Так не склалося - з військовозобов'язаних 2001 р.н. (піраміда з укрстату на початок 2022 р.):
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