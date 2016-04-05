flyman взагалі-то я за рівність) я за те, щоб мобілізували з кожної вікової категорії рівний відсоток. Насправді в вас вийте та ж картина що й зараз. з 10 людей в вас буде тільки один 27 (умовно). так склалося що в 96 народилось найменше дітей, і це об'єктивний факт. І за гендерну рівність також, але суспільству ще далеко до цього. Так що ні, дискримінація за віком, статтю чи майном - не ок)
yriksotnikov написав:flyman взагалі-то я за рівність) я за те, щоб мобілізували з кожної вікової категорії рівний відсоток. Насправді в вас вийте та ж картина що й зараз. з 10 людей в вас буде тільки один 27 (умовно). так склалося що в 96 народилось найменше дітей, і це об'єктивний факт. І за гендерну рівність також, але суспільству ще далеко до цього. Так що ні, дискримінація за віком, статтю чи майном - не ок)
Про майно можна посперечатись, бо володарі полів, лісів та заводів, а також їх діти не дуже бажають захищати свою власність. А молодь в якої а ні квартири, ні авто з бізнесом ризикують своїм життям щоб потім піднімати єкономіку за копійки якщо вдастся вижити...
Hotab написав:detroytred , суспільство не хоче відправляти нікого. Це давно зрозуміло. Всі хочуть жити і бути здоровими, це природньо і зрозуміло. Загроза, яку несе рашизм, вона: 1. Колективна , а не індивідуальна. А колективна завжди не така страшна, як йти на небезпеку одному (в окоп) 2. Вона на думку деяких ще невідомо прийде чи ні, бо - хтось тішить себе надією, що «мураєв прийде замість Зеленського і все буде так само» - « моя кавалірка прийде в нагоді для оренди і офіцеру ФСБ . Може ще і більше заплатить.» - каруселити можна і в росіі - а в росії пенсії ще більші
Тому, крім примусу нема іншого шляху. І не буде. Альтернатива - втрата країни.
Спочатку ви дуже вірно розписали ситуацію та настрої, але щодо тільки примусу не можу погодитися. Навіть москалі зрозуміли, що голий примус призводить до ой яких небезпечних варіантів. Знову ж таки-"бригади наступу" змогли в короткі терміни набрати і без бусіків. Тож може потрібно звільнити нездар та віддати набір до війська у руки професійних рекрутерів? Але це тільки одна половина-без переведення значної частини економіки на військові рейки не допоможе і поповнення війська. З калашами та СКСами проти ракет та дронів не навоюєшся. Кожен металообробний станок має хоча б у другу-третью зміну виробляти копуси снарядів чи мінометних мін і т.п. А у нас по країні тисячі їх простоює, через відсутність замовлень. Якщо віддати це в руки приватного бізнесу, то він і працівників швидко знайде, навчить безробітних та задіє пенсіонерів. Наші ж управлінці все бояться віддати частину влади, повноважень та фінансування "чужим", тому крім зневаги, інших почуттів у пересічного викликати не можуть.
В Корочанском районе Белгородской области России упал самолет ИЛ-76, губернатор сообщил о "происшествии", на месте работают следственная группа и МЧС. Вооруженные силы подтвердили падение самолета, заявив, что он перевозил ракеты для ЗРК С-300.
Обломки упавшего самолёта раскидало примерно на пять километров в районе падения, утверждает BAZA. Ил-76 упал в селе Яблоново.
drevlyanin написав:Тож може потрібно звільнити нездар та віддати набір до війська у руки професійних рекрутерів? Наші ж управлінці все бояться віддати частину влади, повноважень та фінансування "чужим", тому крім зневаги, інших почуттів у пересічного викликати не можуть.
Ви неповністю зрозуміли думку стосовно безальтернативності примусу. Малось на увазі, що за існуючих умов, йому альтернативи нема.
А так: - якщо "звільнити нездар..." - якщо управлінці віддадуть частину влади... .... - якщо кожен підійде до дзеркала і... - якщо прилетять інопланетяни і допоможуть в цьому. Альтернатива бузумовно є.
З реалізацією оцих умов -- до будівельника. Він намалює чудового чергового єралашика.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 24 січ, 2024 12:44, всього редагувалось 1 раз.
Але це тільки одна половина-без переведення значної частини економіки на військові рейки не допоможе і поповнення війська
Все вірно . Одне доповнює інше і не виключає. Просто питання, що треба виробництво зброї, воно очевидне і з цим ніхто не сперечається. А от щодо людей - багато не згодних. Сферу оборонних заводів давно заброньовано, їх не призвуть. Я думаю якби хтось з приватників міг почати робити зброю, то і вони б отримали бронь. Стратегічно зрозуміло, що нам треба перемагати не людьми, а технологіями і якісною зброєю. Але поки ми зробимо (чи нам дадуть) оте технологічне, треба зміцнити фронт і прибрати ризики. Бо можна і не дочекатись новітньої зброї. Іншими словами, перш ніж робити гарний педікюр , давайте вилікуємо грибок на ногах. Або автомобілістам, перш ніж ставити блискучі ковпачки на шину, давайте лису змінимо на нормальну. Чи хоча б заклеїмо гулі, якщо нема грошей на нове.