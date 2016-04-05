Додано: Сер 24 січ, 2024 13:06

Hotab написав: Стратегічно зрозуміло, що нам треба перемагати не людьми, а технологіями і якісною зброєю. Стратегічно зрозуміло, що нам треба перемагати не людьми, а технологіями і якісною зброєю.

На стратегічне питання (що потрібно для перемоги) дав відповідь ГК -- треба а-ля винайти порох.Нам. Треба. Винайти. *Порох*.Гарачкувала людина в той час. Тому так прямо і відверто сказала.А от оті 5 пунктів, в тому числі і про зброю (літаки, реб, контбатарейні засоби, мін) і людей, це для щоб не програти. Не програти. Вийти з оцієї програшної для нас ситуації:*зараз війна переходить у нову стадію: ту, яку ми, військові, називаємо "позиційною" війною, що складається зі статичних і виснажливих боїв, як у Першій світовій війні, на противагу "маневреній" війні, заснованій на русі та швидкості. Це вигідно Росії, дозволяючи їй відновити свою військову міць, що в кінцевому підсумку загрожуватиме українським збройним силам і самій державі. Яким же є вихід?*Хоча в назвах стоїть саме "для перемоги"))Але точніше буде оце:"Поки що, за словами Залужного, йому вистачає солдатів. Але чим довше триватиме війна, тим важче буде їх утримувати."Нам потрібно шукати цей вихід, нам потрібно знайти цей порох, швидко його освоїти і використати для якнайшвидшої перемоги”, — сказав генерал.Ми ж, як не відповідальні посадовці, можемо ще розраховувати і на лебедів, заколоти в оркостані, капець їх нафтосвердловинам тощо.