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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6461646264636464>
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 13:06

  Hotab написав:Стратегічно зрозуміло, що нам треба перемагати не людьми, а технологіями і якісною зброєю.

На стратегічне питання (що потрібно для перемоги) дав відповідь ГК -- треба а-ля винайти порох.
Нам. Треба. Винайти. *Порох*.

Гарачкувала людина в той час. Тому так прямо і відверто сказала.

А от оті 5 пунктів, в тому числі і про зброю (літаки, реб, контбатарейні засоби, мін) і людей, це для щоб не програти. Не програти. Вийти з оцієї програшної для нас ситуації:
*зараз війна переходить у нову стадію: ту, яку ми, військові, називаємо "позиційною" війною, що складається зі статичних і виснажливих боїв, як у Першій світовій війні, на противагу "маневреній" війні, заснованій на русі та швидкості. Це вигідно Росії, дозволяючи їй відновити свою військову міць, що в кінцевому підсумку загрожуватиме українським збройним силам і самій державі. Яким же є вихід?*
https://texty.org.ua/fragments/111016/s ... economist/

Хоча в назвах стоїть саме "для перемоги"))

Але точніше буде оце:
"Поки що, за словами Залужного, йому вистачає солдатів. Але чим довше триватиме війна, тим важче буде їх утримувати.

"Нам потрібно шукати цей вихід, нам потрібно знайти цей порох, швидко його освоїти і використати для якнайшвидшої перемоги”, — сказав генерал.
https://suspilne.media/607985-zaluznij- ... j-stribok/

Ми ж, як не відповідальні посадовці, можемо ще розраховувати і на лебедів, заколоти в оркостані, капець їх нафтосвердловинам тощо.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 13:09

  Ой+ написав:Так не склалося - з військовозобов'язаних 2001 р.н. (піраміда з укрстату на початок 2022 р.):

окей, згоден, насправді народжуваність у 96 була найменша, що не означає що цих людей зараз найменше. найімовірніше - просто діти 00х більш розумні та поїхали раніше))
доречі ось і відповідь кому насправді потрібна держава.
yriksotnikov
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 13:11

  yriksotnikov написав:
  BIGor написав:Ну добре, кажете мають воювати 40+, але вони вже закінчуються, хто наступні?

Цікаві домисли про фізичну підготовку на 25% меншу у 40+. Тобто якщо людина в 27 без проблем пробіжить 3 км, то 40+ мають пробігти без проблем 2,25 км? Чи якщо 25 літні можуть без проблем не спати дві ночі підряд, то 40+ достатньо по 2 години сну на добу два дні підряд? Напевно вже свого батька відравили на війну?


Чіпляєтесь до слів) це все умовно про 25%. теза про те що в 45 воюють гірше ніж в 25 також без конкретики. Наскільки краще? є який відсотковий вимір? моя теза була про те, що якщо ця різниця є то компенсуйте її кількісно.

На жаль так це не працює, призведе тільки до збільшення втрат і витрат без позитивного результату.
Ще раз повторюю, вся історія воєн доводить, 40+ у війську, особливо в піхоті малоефективні. І наші військові на практиці вже переконались. Без молодих перемоги не буде.
Нужно запретить отправку "на ноль" солдат старше 40 лет. Офицер ЗСУ Сергей Алымов
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 24 січ, 2024 13:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 13:12

  Hotab написав:roberto dark ,
На цьому графіку присутні ті, хто виїхав і давно живе за кордоном. Бо паспорт вони не здавали, а останній перепис був дуже давно.

взагалі-то рахують не за паспортами...
Хоча це зараз відкриє портал в ад статистики, де взагалі навіть сам чорт не розуміє як рахують))) :lol:
yriksotnikov
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 13:12

  yriksotnikov написав:окей, згоден, насправді народжуваність у 96 була найменша, що не означає що цих людей зараз найменше. найімовірніше - просто діти 00х більш розумні та поїхали раніше))
доречі ось і відповідь кому насправді потрібна держава.

Я очень удивлюсь если Вам действительно 27 :)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 13:13

  yriksotnikov написав:
  sens написав: ще можна всіх пенсіонерів на війну - нащо сплачувати пенсію, краще вбити одним кроком двох зайців. Шановний знання математики на рівні 3-ого класу не робить вам честі. Зараз треба шукати зброю , робити дрони , вивчати людей . Якщо в місті забрати всіх чоловіків на фронт,то вже і жінки не треба...

А що значить забрати всіх? хто каже про всіх і до чого тут математика 3-го класу? пенсіонерів звичайно не треба, але з якого часу 45 та 65 це одне й те саме? дуже зручно записати усіх 45+ до пенсіонерів, якщо ви у цій категорії)

Моя відповідь вичерпна і мала на меті донести ,що двоє вісімнадцяти років хлопців не дорівнюють одному дядьку 36 років. Якщо треба для бюджету,то в першу чергу всіх мобілізувати кому держава надає пільги і надати зі зброї палки та лопати. Одним словом вашу думку не поділяю.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 13:18

sens , диплом КВІРТУ рахується як пільга? Для чого держава готувала військового? Може хоч на кілька років треба за диплом відвоювати?
Як вважаєте?

взагалі-то рахують не за паспортами...


Рахують :
Народився мінус помер мінус виїхав (повністю! а не просто в Єгипет чи Іспанію) плюс заїхав і отримав громадянство (для іноземців) = є в країні. Факт, що хтось поїхав типу на відпочинок і не повернувся вже аж 20 років, це ніяк не відмічається в статистиці. Він все ще громадянин України. .
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 13:27

  vitaliiangel написав:
  drevlyanin написав:Давайте без високих матерій. Я прожив вже досить багато років і не зустрічав жодного посадовця, котрий би не дивився на мене:
1) як на банкомат
2) набридливу муху, котра своїми дрібними питаннями витрачає ЙОГО дорогоцінний час
3) пусте місце, часом вдаючи зацікавленість і відповідальність
вам бы книги писать, такие точные аналогии. Мемуары например.


Ага, перемінивши купу професій у 90-х, тільки в письменники на старості і йти. Такі "мемуари"
кожен другий з мого покоління зможе мабуть викласти. Мене все більше турбує інше-через тотальне вигрібання з сіл працездатних чоловіків, чи не матимемо ми продовольчу кризу та дефіцит багато яких продуктів(або дуже високі ціни) вже починаючи з літа. Тому всерйоз розглядаю питання своєї перекваліфікації з сервісу та "білясільськогосподарського" виробника в повноцінного фермера, для початку хоча б міні, добре що деякі знання та такий-сякий досвід у наявності.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 13:33

  drevlyanin написав:Тому всерйоз розглядаю питання своєї перекваліфікації з сервісу та "білясільськогосподарського" виробника в повноцінного фермера, для початку хоча б міні, добре що деякі знання та такий-сякий досвід у наявності.
неожиданно. Не так давно я пробовал фантазировать/моделировать тему, что делать если исчезнут источники дохода и работы не будет? кроме вариантов "вернуться в пещеры" ничего в голову не пришло. Деградация как и онтогенез протекает по неписанным Законам, предполагающим возвращения к более ранним формам деятельности, мышления, образа жизни. Со мной активно спорил ЛАД, видимо ему известны другие нозологии дизонтогенеза. С учёными тяжело спорить :D
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 13:34

З двох претендентів на руку та серце, Ви би вибрали захисника Успіха, чи чевекашника хотаба?

Спочатку оберу flyman, щоб допомогти йому швидше потрапити на фронт)))
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