Hotab написав:Стратегічно зрозуміло, що нам треба перемагати не людьми, а технологіями і якісною зброєю.
На стратегічне питання (що потрібно для перемоги) дав відповідь ГК -- треба а-ля винайти порох. Нам. Треба. Винайти. *Порох*.
Гарачкувала людина в той час. Тому так прямо і відверто сказала.
А от оті 5 пунктів, в тому числі і про зброю (літаки, реб, контбатарейні засоби, мін) і людей, це для щоб не програти. Не програти. Вийти з оцієї програшної для нас ситуації: *зараз війна переходить у нову стадію: ту, яку ми, військові, називаємо "позиційною" війною, що складається зі статичних і виснажливих боїв, як у Першій світовій війні, на противагу "маневреній" війні, заснованій на русі та швидкості. Це вигідно Росії, дозволяючи їй відновити свою військову міць, що в кінцевому підсумку загрожуватиме українським збройним силам і самій державі. Яким же є вихід?* https://texty.org.ua/fragments/111016/s ... economist/
Хоча в назвах стоїть саме "для перемоги"))
Але точніше буде оце: "Поки що, за словами Залужного, йому вистачає солдатів. Але чим довше триватиме війна, тим важче буде їх утримувати.
Ой+ написав:Так не склалося - з військовозобов'язаних 2001 р.н. (піраміда з укрстату на початок 2022 р.):
окей, згоден, насправді народжуваність у 96 була найменша, що не означає що цих людей зараз найменше. найімовірніше - просто діти 00х більш розумні та поїхали раніше)) доречі ось і відповідь кому насправді потрібна держава.
BIGor написав:Ну добре, кажете мають воювати 40+, але вони вже закінчуються, хто наступні?
Цікаві домисли про фізичну підготовку на 25% меншу у 40+. Тобто якщо людина в 27 без проблем пробіжить 3 км, то 40+ мають пробігти без проблем 2,25 км? Чи якщо 25 літні можуть без проблем не спати дві ночі підряд, то 40+ достатньо по 2 години сну на добу два дні підряд? Напевно вже свого батька відравили на війну?
Чіпляєтесь до слів) це все умовно про 25%. теза про те що в 45 воюють гірше ніж в 25 також без конкретики. Наскільки краще? є який відсотковий вимір? моя теза була про те, що якщо ця різниця є то компенсуйте її кількісно.
yriksotnikov написав:окей, згоден, насправді народжуваність у 96 була найменша, що не означає що цих людей зараз найменше. найімовірніше - просто діти 00х більш розумні та поїхали раніше)) доречі ось і відповідь кому насправді потрібна держава.
sens написав: ще можна всіх пенсіонерів на війну - нащо сплачувати пенсію, краще вбити одним кроком двох зайців. Шановний знання математики на рівні 3-ого класу не робить вам честі. Зараз треба шукати зброю , робити дрони , вивчати людей . Якщо в місті забрати всіх чоловіків на фронт,то вже і жінки не треба...
А що значить забрати всіх? хто каже про всіх і до чого тут математика 3-го класу? пенсіонерів звичайно не треба, але з якого часу 45 та 65 це одне й те саме? дуже зручно записати усіх 45+ до пенсіонерів, якщо ви у цій категорії)
Моя відповідь вичерпна і мала на меті донести ,що двоє вісімнадцяти років хлопців не дорівнюють одному дядьку 36 років. Якщо треба для бюджету,то в першу чергу всіх мобілізувати кому держава надає пільги і надати зі зброї палки та лопати. Одним словом вашу думку не поділяю.
sens , диплом КВІРТУ рахується як пільга? Для чого держава готувала військового? Може хоч на кілька років треба за диплом відвоювати? Як вважаєте?
взагалі-то рахують не за паспортами...
Рахують : Народився мінус помер мінус виїхав (повністю! а не просто в Єгипет чи Іспанію) плюс заїхав і отримав громадянство (для іноземців) = є в країні. Факт, що хтось поїхав типу на відпочинок і не повернувся вже аж 20 років, це ніяк не відмічається в статистиці. Він все ще громадянин України. .
drevlyanin написав:Давайте без високих матерій. Я прожив вже досить багато років і не зустрічав жодного посадовця, котрий би не дивився на мене: 1) як на банкомат 2) набридливу муху, котра своїми дрібними питаннями витрачає ЙОГО дорогоцінний час 3) пусте місце, часом вдаючи зацікавленість і відповідальність
вам бы книги писать, такие точные аналогии. Мемуары например.
Ага, перемінивши купу професій у 90-х, тільки в письменники на старості і йти. Такі "мемуари" кожен другий з мого покоління зможе мабуть викласти. Мене все більше турбує інше-через тотальне вигрібання з сіл працездатних чоловіків, чи не матимемо ми продовольчу кризу та дефіцит багато яких продуктів(або дуже високі ціни) вже починаючи з літа. Тому всерйоз розглядаю питання своєї перекваліфікації з сервісу та "білясільськогосподарського" виробника в повноцінного фермера, для початку хоча б міні, добре що деякі знання та такий-сякий досвід у наявності.
drevlyanin написав:Тому всерйоз розглядаю питання своєї перекваліфікації з сервісу та "білясільськогосподарського" виробника в повноцінного фермера, для початку хоча б міні, добре що деякі знання та такий-сякий досвід у наявності.
неожиданно. Не так давно я пробовал фантазировать/моделировать тему, что делать если исчезнут источники дохода и работы не будет? кроме вариантов "вернуться в пещеры" ничего в голову не пришло. Деградация как и онтогенез протекает по неписанным Законам, предполагающим возвращения к более ранним формам деятельности, мышления, образа жизни. Со мной активно спорил ЛАД, видимо ему известны другие нозологии дизонтогенеза. С учёными тяжело спорить