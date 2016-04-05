fler написав: ПС. Новина про перемогу Трампа на праймеріс засмучує. Якщо він виграє вибори, то Україна може втратити окуповані території. Це виграш для рф і відповідно для Китаю, також відкривається можливість Китаю захопити Тайвань. Таким чином США суттєво програє у глобальному протистоянні Китаю. Навіть не хочу уявляти до чого це призведе через кілька років, коли рф відновить військовий потенціал((..
Ну от звідки така впевненість-маєте власну машину часу? Чи ОП недалекоглядно поклало всі яйця до кошика демократичної партії і тепер не знає що робити?
yriksotnikov написав:просто діти 00х більш розумні та поїхали раніше)) доречі ось і відповідь кому насправді потрібна держава.
боюсь що за такою логікою в результаті прийдемо до висновку що держава потрібна тільки нашим казнокрадам
Бо ж "генофонд" вважає що його треба берегти а воювати має його батько з ровесниками, з іншого боку 45+ вважають що вони цінні спеціалісти та й сили вже не ті. Жінки теж сильно проти. Бідні нехочуть бо нема майна, багаті нехочуть бо податки, чиновники нехочуть бо броня. тоді хто, тільки Успіх?
А кнопку «жалоба» которую он затер до дыр, он тоже голосом нажимает? Значит будет стрелять на звук, если не увидит врага. И пугать голосом. А вообще, в птазах мадяра врага видеть не надо, и автомат тоже не нужен . Все прям как сейчас , все как у тебя: целыми днями в планшет. И даже ночью они работают.