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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6461646264636464
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 13:39

  fler написав:
ПС. Новина про перемогу Трампа на праймеріс засмучує. Якщо він виграє вибори, то Україна може втратити окуповані території. Це виграш для рф і відповідно для Китаю, також відкривається можливість Китаю захопити Тайвань. Таким чином США суттєво програє у глобальному протистоянні Китаю. Навіть не хочу уявляти до чого це призведе через кілька років, коли рф відновить військовий потенціал((..


Ну от звідки така впевненість-маєте власну машину часу? Чи ОП недалекоглядно поклало всі яйця до кошика демократичної партії і тепер не знає що робити?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 13:40

  fler написав:
З двох претендентів на руку та серце, Ви би вибрали захисника Успіха, чи чевекашника хотаба?

Спочатку оберу flyman, щоб допомогти йому швидше потрапити на фронт)))

своё зрение ему пересадите? благородно.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 13:42

  fler написав:
З двох претендентів на руку та серце, Ви би вибрали захисника Успіха, чи чевекашника хотаба?

Спочатку оберу flyman, щоб допомогти йому швидше потрапити на фронт)))

В цьому алгоритмі пропущений важливий пункт:
«Переляканий можливим арештом кавалірок , він спочатку переписує їх всі на Флер» , а потім вже оте все про ТЦК . :D


своё зрение ему пересадите?


Як не можна необʼятну попу наїсти з поганими зубами, так не пишуться за рік 5 тисяч повідомлень з поганим зором.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 13:47

  Hotab написав:Як не можна необʼятну попу наїсти з поганими зубами, так не пишуться за рік 5 тисяч повідомлень з поганим зором.
голосовой набор и экранный диктор в помощь. даже вообще без зрения. И это заканчивай считать чужие сантиметры. Они тебе не помогут. на вот кино посмотри https://www.youtube.com/watch?v=drkPmbk ... oodFilmsTV как раз на твою любимую тему примусу та примушування
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 13:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yriksotnikov написав:просто діти 00х більш розумні та поїхали раніше))
доречі ось і відповідь кому насправді потрібна держава.


боюсь що за такою логікою в результаті прийдемо до висновку що держава потрібна тільки нашим казнокрадам

Бо ж "генофонд" вважає що його треба берегти а воювати має його батько з ровесниками, з іншого боку 45+ вважають що вони цінні спеціалісти та й сили вже не ті. Жінки теж сильно проти. Бідні нехочуть бо нема майна, багаті нехочуть бо податки, чиновники нехочуть бо броня.
тоді хто, тільки Успіх?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 13:58

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Як не можна необʼятну попу наїсти з поганими зубами, так не пишуться за рік 5 тисяч повідомлень з поганим зором.
голосовой набор и экранный диктор в помощь. даже вообще без зрения. И это заканчивай считать чужие сантиметры. Они тебе не помогут. на вот кино посмотри https://www.youtube.com/watch?v=drkPmbk ... oodFilmsTV как раз на твою любимую тему примусу та примушування

А кнопку «жалоба» которую он затер до дыр, он тоже голосом нажимает?
Значит будет стрелять на звук, если не увидит врага. И пугать голосом.
А вообще, в птахах мадяра врага вдали на мушке видеть не надо, и автомат тоже не нужен . Все прям как сейчас , все как у тебя: целыми днями в планшет. И даже ночью они работают.
Hotab
 
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