fler написав: ПС. Новина про перемогу Трампа на праймеріс засмучує. Якщо він виграє вибори, то Україна може втратити окуповані території. Це виграш для рф і відповідно для Китаю, також відкривається можливість Китаю захопити Тайвань. Таким чином США суттєво програє у глобальному протистоянні Китаю. Навіть не хочу уявляти до чого це призведе через кілька років, коли рф відновить військовий потенціал((..
Ну от звідки така впевненість-маєте власну машину часу? Чи ОП недалекоглядно поклало всі яйця до кошика демократичної партії і тепер не знає що робити?
yriksotnikov написав:просто діти 00х більш розумні та поїхали раніше)) доречі ось і відповідь кому насправді потрібна держава.
боюсь що за такою логікою в результаті прийдемо до висновку що держава потрібна тільки нашим казнокрадам
Бо ж "генофонд" вважає що його треба берегти а воювати має його батько з ровесниками, з іншого боку 45+ вважають що вони цінні спеціалісти та й сили вже не ті. Жінки теж сильно проти. Бідні нехочуть бо нема майна, багаті нехочуть бо податки, чиновники нехочуть бо броня. тоді хто, тільки Успіх?
А кнопку «жалоба» которую он затер до дыр, он тоже голосом нажимает? Значит будет стрелять на звук, если не увидит врага. И пугать голосом. А вообще, в птахах мадяра врага вдали на мушке видеть не надо, и автомат тоже не нужен . Все прям как сейчас , все как у тебя: целыми днями в планшет. И даже ночью они работают.
yriksotnikov написав:взагалі-то я за рівність) я за те, щоб мобілізували з кожної вікової категорії рівний відсоток. Насправді в вас вийте та ж картина що й зараз. з 10 людей в вас буде тільки один 27 (умовно). так склалося що в 96 народилось найменше дітей, і це об'єктивний факт. І за гендерну рівність також, але суспільству ще далеко до цього. Так що ні, дискримінація за віком, статтю чи майном - не ок)
Така собі логіка з упором на потенційну цінність 27 річних як батьків і донорів пенсійної системи. По перше для відтворення популяції дефіциту спермодонорів нема даж якщо дотримуватись традиційної технології запліднення легко можна розводити людей утримуючи поголівя 1 до 10 . Смисл Вашої системи є тільки якщо розглядати чоловіка як годувальника. Тіпа потенційно Ви кращий годувальник як 40річний. Тепер питання які в нас гарантії шо Ви не втечете за кордон й не кинете нас майбутніх пенсіонерів? Правильно, ніяких. Які гарантії шо ви будете годувальником своїх дітей тут? Взагалі є гарантії шо будете розмножатись а не чайлдфрі? Або не голубий? Для прикладу я 43річний. 2 дочки в мене вже фертильного віку , но обидві в європах. Участь моя як батька чисто символічна. Зара на другому колі в мене вже Офіційно 2 дочки, старшій 3 роки меншій 2. Ну й опять з батьківством щось пішло не так ... війна жінка правда щитає , шо це в мене запланований маневр .) Короч до чого це я? В наше врємя вірить нікому нізя. Мені можно Кордони на виїзд перекрити на 50р. В 27 років пора вже на вас спіногризів зо 3 вішать щоб витянули крізу або на фронт. Тепер щодо призиву жінок до 38 призив в роддом. Відстрочка тіки бєрємєнна, 3 неповнолітні дитини або до 5р дитині.з 38 до 55 призивний вік в армію.
yriksotnikov написав:просто діти 00х більш розумні та поїхали раніше)) доречі ось і відповідь кому насправді потрібна держава.
боюсь що за такою логікою в результаті прийдемо до висновку що держава потрібна тільки нашим казнокрадам
Бо ж "генофонд" вважає що його треба берегти а воювати має його батько з ровесниками, з іншого боку 45+ вважають що вони цінні спеціалісти та й сили вже не ті. Жінки теж сильно проти. Бідні нехочуть бо нема майна, багаті нехочуть бо податки, чиновники нехочуть бо броня. тоді хто, тільки Успіх?
Чому УСПІХ ? Ось ви багато чого пишите і уявляєте себе дуже обізнаною людиною . Що ж ви себе не рахуєте , Андрійку , хуме , вадюля-сіреневий туман,детройдер да вас тут скільки завгодно ..... Чі ви тільки із за компа обличчя висуваєте ?
drevlyanin написав:Тож може потрібно звільнити нездар та віддати набір до війська у руки професійних рекрутерів? Наші ж управлінці все бояться віддати частину влади, повноважень та фінансування "чужим", тому крім зневаги, інших почуттів у пересічного викликати не можуть.
Ви неповністю зрозуміли думку стосовно безальтернативності примусу. Малось на увазі, що за існуючих умов, йому альтернативи нема.
Зміна умов то якесь табу? З таким підходом згодом може виявитися, що альтернатив здачі нема. Будемо лише чекати та спостерігати?