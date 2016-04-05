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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 64626463646464656466>
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 13:39

  fler написав:
ПС. Новина про перемогу Трампа на праймеріс засмучує. Якщо він виграє вибори, то Україна може втратити окуповані території. Це виграш для рф і відповідно для Китаю, також відкривається можливість Китаю захопити Тайвань. Таким чином США суттєво програє у глобальному протистоянні Китаю. Навіть не хочу уявляти до чого це призведе через кілька років, коли рф відновить військовий потенціал((..


Ну от звідки така впевненість-маєте власну машину часу? Чи ОП недалекоглядно поклало всі яйця до кошика демократичної партії і тепер не знає що робити?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 13:40

  fler написав:
З двох претендентів на руку та серце, Ви би вибрали захисника Успіха, чи чевекашника хотаба?

Спочатку оберу flyman, щоб допомогти йому швидше потрапити на фронт)))

своё зрение ему пересадите? благородно.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 13:42

  fler написав:
З двох претендентів на руку та серце, Ви би вибрали захисника Успіха, чи чевекашника хотаба?

Спочатку оберу flyman, щоб допомогти йому швидше потрапити на фронт)))

В цьому алгоритмі пропущений важливий пункт:
«Переляканий можливим арештом кавалірок , він спочатку переписує їх всі на Флер» , а потім вже оте все про ТЦК . :D


своё зрение ему пересадите?


Як не можна необʼятну попу наїсти з поганими зубами, так не пишуться за рік 5 тисяч повідомлень з поганим зором.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 13:47

  Hotab написав:Як не можна необʼятну попу наїсти з поганими зубами, так не пишуться за рік 5 тисяч повідомлень з поганим зором.
голосовой набор и экранный диктор в помощь. даже вообще без зрения. И это заканчивай считать чужие сантиметры. Они тебе не помогут. на вот кино посмотри https://www.youtube.com/watch?v=drkPmbk ... oodFilmsTV как раз на твою любимую тему примусу та примушування
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 13:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yriksotnikov написав:просто діти 00х більш розумні та поїхали раніше))
доречі ось і відповідь кому насправді потрібна держава.


боюсь що за такою логікою в результаті прийдемо до висновку що держава потрібна тільки нашим казнокрадам

Бо ж "генофонд" вважає що його треба берегти а воювати має його батько з ровесниками, з іншого боку 45+ вважають що вони цінні спеціалісти та й сили вже не ті. Жінки теж сильно проти. Бідні нехочуть бо нема майна, багаті нехочуть бо податки, чиновники нехочуть бо броня.
тоді хто, тільки Успіх?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 13:58

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Як не можна необʼятну попу наїсти з поганими зубами, так не пишуться за рік 5 тисяч повідомлень з поганим зором.
голосовой набор и экранный диктор в помощь. даже вообще без зрения. И это заканчивай считать чужие сантиметры. Они тебе не помогут. на вот кино посмотри https://www.youtube.com/watch?v=drkPmbk ... oodFilmsTV как раз на твою любимую тему примусу та примушування

А кнопку «жалоба» которую он затер до дыр, он тоже голосом нажимает?
Значит будет стрелять на звук, если не увидит врага. И пугать голосом.
А вообще, в птахах мадяра врага вдали на мушке видеть не надо, и автомат тоже не нужен . Все прям как сейчас , все как у тебя: целыми днями в планшет. И даже ночью они работают.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 14:02

  yriksotnikov написав:взагалі-то я за рівність)
я за те, щоб мобілізували з кожної вікової категорії рівний відсоток. Насправді в вас вийте та ж картина що й зараз. з 10 людей в вас буде тільки один 27 (умовно). так склалося що в 96 народилось найменше дітей, і це об'єктивний факт.
І за гендерну рівність також, але суспільству ще далеко до цього.
Так що ні, дискримінація за віком, статтю чи майном - не ок)

Така собі логіка з упором на потенційну цінність 27 річних як батьків і донорів пенсійної системи.
По перше для відтворення популяції дефіциту спермодонорів нема :lol: даж якщо дотримуватись традиційної технології запліднення легко можна розводити людей утримуючи поголівя 1 до 10 :lol: .
Смисл Вашої системи є тільки якщо розглядати чоловіка як годувальника.
Тіпа потенційно Ви кращий годувальник як 40річний. Тепер питання які в нас гарантії шо Ви не втечете за кордон й не кинете нас майбутніх пенсіонерів? Правильно, ніяких.
Які гарантії шо ви будете годувальником своїх дітей тут? Взагалі є гарантії шо будете розмножатись а не чайлдфрі? Або не голубий? :lol:
Для прикладу я 43річний. 2 дочки в мене вже фертильного віку , но обидві в європах. Участь моя як батька чисто символічна. Зара на другому колі в мене вже
Офіційно 2 дочки, старшій 3 роки меншій 2. Ну й опять з батьківством щось пішло не так ... війна
жінка правда щитає , шо це в мене запланований маневр .)
Короч до чого це я? В наше врємя вірить нікому нізя. Мені можно :lol:
Кордони на виїзд перекрити на 50р. В 27 років пора вже на вас спіногризів зо 3 вішать щоб витянули крізу або на фронт. Тепер щодо призиву жінок до 38 призив в роддом. Відстрочка тіки бєрємєнна, 3 неповнолітні дитини або до 5р дитині.з 38 до 55 призивний вік в армію.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 14:03

  Letusrock написав:
  yriksotnikov написав:просто діти 00х більш розумні та поїхали раніше))
доречі ось і відповідь кому насправді потрібна держава.


боюсь що за такою логікою в результаті прийдемо до висновку що держава потрібна тільки нашим казнокрадам

Бо ж "генофонд" вважає що його треба берегти а воювати має його батько з ровесниками, з іншого боку 45+ вважають що вони цінні спеціалісти та й сили вже не ті. Жінки теж сильно проти. Бідні нехочуть бо нема майна, багаті нехочуть бо податки, чиновники нехочуть бо броня.
тоді хто, тільки Успіх?


Чому УСПІХ ?
Ось ви багато чого пишите і уявляєте себе дуже обізнаною людиною .
Що ж ви себе не рахуєте , Андрійку , хуме , вадюля-сіреневий туман,детройдер да вас тут скільки завгодно .....
Чі ви тільки із за компа обличчя висуваєте ?
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 14:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Спочатку оберу flyman, щоб допомогти йому швидше потрапити на фронт)))


слабкий з вас помогатор, от чоловіку дійти до тцк ніяк не можете допомогти))

Президент УЄФА боїться виходу України та Ізраїлю на Євро-2024
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 14:07

  detroytred написав:
  drevlyanin написав:Тож може потрібно звільнити нездар та віддати набір до війська у руки професійних рекрутерів?
Наші ж управлінці все бояться віддати частину влади, повноважень та фінансування "чужим", тому крім зневаги, інших почуттів у пересічного викликати не можуть.

Ви неповністю зрозуміли думку стосовно безальтернативності примусу.
Малось на увазі, що за існуючих умов, йому альтернативи нема.



Зміна умов то якесь табу? З таким підходом згодом може виявитися, що альтернатив здачі нема.
Будемо лише чекати та спостерігати?
drevlyanin
 
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