Додано: Сер 24 січ, 2024 14:02

yriksotnikov написав: взагалі-то я за рівність)

я за те, щоб мобілізували з кожної вікової категорії рівний відсоток. Насправді в вас вийте та ж картина що й зараз. з 10 людей в вас буде тільки один 27 (умовно). так склалося що в 96 народилось найменше дітей, і це об'єктивний факт.

І за гендерну рівність також, але суспільству ще далеко до цього.

Так що ні, дискримінація за віком, статтю чи майном - не ок) взагалі-то я за рівність)я за те, щоб мобілізували з кожної вікової категорії рівний відсоток. Насправді в вас вийте та ж картина що й зараз. з 10 людей в вас буде тільки один 27 (умовно). так склалося що в 96 народилось найменше дітей, і це об'єктивний факт.І за гендерну рівність також, але суспільству ще далеко до цього.Так що ні, дискримінація за віком, статтю чи майном - не ок)

Така собі логіка з упором на потенційну цінність 27 річних як батьків і донорів пенсійної системи.По перше для відтворення популяції дефіциту спермодонорів немадаж якщо дотримуватись традиційної технології запліднення легко можна розводити людей утримуючи поголівя 1 до 10Смисл Вашої системи є тільки якщо розглядати чоловіка як годувальника.Тіпа потенційно Ви кращий годувальник як 40річний. Тепер питання які в нас гарантії шо Ви не втечете за кордон й не кинете нас майбутніх пенсіонерів? Правильно, ніяких.Які гарантії шо ви будете годувальником своїх дітей тут? Взагалі є гарантії шо будете розмножатись а не чайлдфрі? Або не голубий?Для прикладу я 43річний. 2 дочки в мене вже фертильного віку , но обидві в європах. Участь моя як батька чисто символічна. Зара на другому колі в мене вжеОфіційно 2 дочки, старшій 3 роки меншій 2. Ну й опять з батьківством щось пішло не так ... війнажінка правда щитає , шо це в мене запланований маневр .)Короч до чого це я? В наше врємя вірить нікому нізя. Мені можноКордони на виїзд перекрити на 50р. В 27 років пора вже на вас спіногризів зо 3 вішать щоб витянули крізу або на фронт. Тепер щодо призиву жінок до 38 призив в роддом. Відстрочка тіки бєрємєнна, 3 неповнолітні дитини або до 5р дитині.з 38 до 55 призивний вік в армію.