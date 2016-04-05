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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6463646464656466>
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 14:13

drevlyanin

чи не матимемо ми продовольчу кризу


сучасні технології в с/г потребують мінімальну кількість робітників (десь на порядок менше, ніж 50 років тому), але в зв'язку з війною дешевше найняти 15 людей з найближчого села за 200грн/день (саме таку суму платили селянам літом 2023), які працювали на зборі врожаю (солодкий перець/баклажани/морква/томати), всі люди віком 50-55

натрапив на опис схеми з нелегальним збіжжям
https://t.me/sekretikiotiro4ki/2507
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 14:13

  yriksotnikov написав:
  Hotab написав:Можна спробувати щось таке, як здається вище ви казали:
Хто спроможний платити - платить ще більше. Тобто я віддаю не 50 кгрн, а 75 ,муха не 5, а 25 кгр (і хай не каже, що поїде в Грузію на 1%, не поїде нікуди) а на збільшені збори з податків вже солодшою цукеркою (не 100, а 200 кгрн щомісяця) і обовʼязково батогом (а це вже примус) відправити на фронт неефективних вітальєнів.
Але це все одно примус.
ну це вже дискримінація за майновим станом) кріпаки нехай воюють, а пани утримують це військо)))
Отже
Навіть зараз є кілька видів дискримінацій
1 Дискримінація по статі - жінки під примусом не йдуть
2 Дискримінація по швидкості сперматозоїдів і фертильності дружини - більше 2 діте під примусом не йдуть
3 Дискримінація по віку дітей - якщо троє менше 18 років - не йдуть
4 Дискримінація по віку - до 27 і після 60 - не йдуть
5 Дискримінація по освітньому рівню - з ученими званнями не йдуть
6 Дискримінація по періоду отримання вищої освіти - стеденти вишів які ЩЕ вчаться - не йдуть , на відміну від тих хто вивчився або не встиг
7 Дискримінація по відношенню до силових структур - міліція і мчс - бронь
8 Дискримінація по місцю праці- якщо двірник на оборонному - то броня
9 Дискримінація по рівню влади - якщо депутат сільради то йде, якщо депутат ВР то не йде...

То чим дискримінація по майновій ознаці Вас лякає?
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 14:15

ІЛ76 капут

хто збив ? чекаємо на підтвердження

https://t.me/vanek_nikolaev/20972
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 14:26

  detroytred написав:З реалізацією оцих умов -- до будівельника. Він намалює чудового чергового єралашика.
Ти б своїми тараканами в голові розібрався..
Твоя ідейка( як сам признав) про вибирати по 1 з сімї...
Показує твою безпробудну тупість
Поясню просто і на пальцях
1 Є 13+ млн сімей+якась кількість одинаків
2 В сімї Дитина втрачає статус ЧЛЕНА сімї..після досягнення 18 років
Тому для совка
В сімї будівельника всього 1 дочка віком в 17,5 років , сам будівельник і його дружина
Є ще сімя старшого сина будівельника-яка складається з самого сина+його дружина+його син віком в рік
Як бачиш в сімях не може бути навіть ДВА покоління військовозобовязаних
Бо до 18 років- це дитина
Після 18 років - це окрема сімя
3 Є ще сімї пенсіонерів - приблизно 4 млн+3 млн одинаків - але там всім після 60

От і виходить що в 9 млн сімей+ є по одному військовозобовязаному...

То як ти ці сімї(+ одинаків) будеш зєднувати щоб з 10 - одного призвати?
По якій ознаці?
Наприклад брат моєї дружини - служить...
Його можна приписати до трьох сімей(моя, мого старшого і мого молодшого )+ додати до цих ще з пять інших?

Зрозумів
ПС
Ти повинен усвідомити
Всі твої оповідання про те що є макро і мікро - це від твого невігластва...
Немає Законів які регулюють МАКРОвідносини...
Тобто нема закону для Львова і Києва
Є один закон для всіх мешканців України який регулює ...барабанний дріб - мікровідносини між собою цих громадян...
При чому навіть не залежно від місця праці(державна чи приватна)
Бо кожен Закон врегульовує мікровідносини
податківця-підприємця
шофера-пішохода
шофера-пасажира
шофера-поліцейського
хворий-лікар
покупець-продавець
і так далі..

Тому те що ти здурі вирішив вичити макро не рорзуміючи що воно базується на мікро - то це твоя вавка в голові яка просто вбє твій час і на виході
Дур.ем був - дур.ем залишишся.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 14:27

  prodigy написав:ІЛ76 капут

хто збив ? чекаємо на підтвердження

https://t.me/vanek_nikolaev/20972


❗️
В ГУР підтвердили, що на сьогодні готувався обмін полоненими між росією та Україною

«Але я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається», - сказав в коментарі Радіо Свобода представник ГУР Андрій Юсов.

Інформація про те, що військовополонені могли перебувати у літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області, озвучена російською стороною, наразі перевіряється.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 14:29

Русня публикует список, якобы, наших пленных, которые по их словам находились на борту самолета Ил-76. https://t.me/mariupolnow/38944
Также СМИ пишут, что самолёт летел в другом направлении, то есть в центральную часть РФ, а не к границе. А до своего последнего рейса Ил-76 возил вооружение по Ближнему Востоку, как и писалось ранее, он прилетел в Белгородскую область из Египта.
Первые фото с места падения Ил-76 в Белгородской области.

На себя обращает внимание то, что по полю нет признаков разбросанных тел.
https://t.me/planetapress/16665

а поточний момент встановлено, що Іл-76 прямував за курсом "Бєлгород - Осколець", тобто віддалявся від кордону України, а не наближався до нього.
Російський ІЛ-76 був збитий на зльоті.
Міністерство війни Росії заявило, що на Іл-76 було 65 полонених, 6 членів екіпажу та 3 (ТРІ) супроводжуючих. Це повний пи*д*еж. Коли мене везли літаком із Брянська до Білгорода, то на 50 полонених було десь 20 з їхньої військової поліції. Три охоронці, ага.» – написав Максим Колесніков.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 24 січ, 2024 15:11, всього редагувалось 7 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 14:32

Шмигаль з фіцо дійшли згоди з низки питань і є конкретні домовленості
▪️Уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу.
▪️Будемо співпрацювати у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів.
▪️Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу.
▪️Прем’єр фіцо запевнив у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України.



США виділять Україні 11,8 мільярдів для покриття дефіциту бюджету, – Мінфін країни.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 14:38

  Hotab написав:drevlyanin ,

Але це тільки одна половина-без переведення значної частини економіки на військові рейки не допоможе і поповнення війська


Все вірно . Одне доповнює інше і не виключає.
Просто питання, що треба виробництво зброї, воно очевидне і з цим ніхто не сперечається.
А от щодо людей - багато не згодних.
Сферу оборонних заводів давно заброньовано, їх не призвуть. Я думаю якби хтось з приватників міг почати робити зброю, то і вони б отримали бронь.
Стратегічно зрозуміло, що нам треба перемагати не людьми, а технологіями і якісною зброєю. Але поки ми зробимо (чи нам дадуть) оте технологічне, треба зміцнити фронт і прибрати ризики. Бо можна і не дочекатись новітньої зброї.
Іншими словами, перш ніж робити гарний педікюр , давайте вилікуємо грибок на ногах. Або автомобілістам, перш ніж ставити блискучі ковпачки на шину, давайте лису змінимо на нормальну. Чи хоча б заклеїмо гулі, якщо нема грошей на нове.


Навряд чи хтось категорично заперечуватиме необхідність поповнення війська, от тільки сам не дуже хоче туди йти за нинішніх умов. І якщо ті умови "підкрутити" то і бажаючі з'являться. І це потрібно було зробити вже "вчора" а не безкінечно обговорювати питання. :evil: Не мають клепки чи волі самі навести лад-віддайте рекрутинг на аутсорс. Ми ж коли не можемо вдома виконати якусь роботу, оплачуємо спеціаліста а не намагаємося вирішити питання за допомогою кувалди і такої то матері.
Те ж саме і по зброї-викладіть у Прозорро чи ще десь, пул замовлень на партії скажімо по 5000 снарядів на місяць за такими то ТУ і ціною, я впевнений, за кілька місяців світ заграє новими фарбами. Але ж ні, як це випустити з рук такий ласий шмат.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 14:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Смисл Вашої системи є тільки якщо розглядати чоловіка як годувальника.

Не буде самотня жінка народжувати 2 дітей в сучасному світі, скоріш вийде заміж за німця/чеха/турка/... Народження дитини - суттєвий удар по семейному бюджету який далеко не кожен витягує.

ИМХО основною цільовою аудиторією призову повинні бути мої ровесники (30-40 років):
1) Нас багато.
2) Здоров'я ще не повністю вбите.
3) Діти вже є і додаткові не плануються.
4) Є майно, за яке можна зачепити.

  roberto dark написав:Складається такая уява, ніби молоді люди в Україні, емігрують за кордон, відразу через рік-два після досягнення повноліття.

Хлопці емігрують в 16-17 років...
Але в статистиці вони рахуються і після еміграції. Друг, який емігрував 16 років тому, вже 1.5 роки як написав заяву на відмову від громадянства, але досі чекає на підпис преЗЕдента і в статистиці він є, бо повістки приносять його мамі регулярно...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 24 січ, 2024 14:54, всього редагувалось 3 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 14:52

  Hotab написав:sens , диплом КВІРТУ рахується як пільга? Для чого держава готувала військового? Може хоч на кілька років треба за диплом відвоювати?
Як вважаєте?

взагалі-то рахують не за паспортами...


Рахують :
Народився мінус помер мінус виїхав (повністю! а не просто в Єгипет чи Іспанію) плюс заїхав і отримав громадянство (для іноземців) = є в країні. Факт, що хтось поїхав типу на відпочинок і не повернувся вже аж 20 років, це ніяк не відмічається в статистиці. Він все ще громадянин України. .

Якщо зможете поєднати озеро Балхаш та місце в Донецьку вул.Світлого Шляху,3 ?
sens
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