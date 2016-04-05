Додано: Сер 24 січ, 2024 14:26

detroytred написав: З реалізацією оцих умов -- до будівельника. Він намалює чудового чергового єралашика. З реалізацією оцих умов -- до будівельника. Він намалює чудового чергового єралашика.

Ти б своїми тараканами в голові розібрався..Твоя ідейка( як сам признав) про вибирати по 1 з сімї...Показує твою безпробудну тупістьПоясню просто і на пальцях1 Є 13+ млн сімей+якась кількість одинаків2 В сімї Дитина втрачає статус ЧЛЕНА сімї..після досягнення 18 роківТому для совкаВ сімї будівельника всього 1 дочка віком в 17,5 років , сам будівельник і його дружинаЄ ще сімя старшого сина будівельника-яка складається з самого сина+його дружина+його син віком в рікЯк бачиш в сімях не може бути навіть ДВА покоління військовозобовязанихБо до 18 років- це дитинаПісля 18 років - це окрема сімя3 Є ще сімї пенсіонерів - приблизно 4 млн+3 млн одинаків - але там всім після 60От і виходить що в 9 млн сімей+ є по одному військовозобовязаному...То як ти ці сімї(+ одинаків) будеш зєднувати щоб з 10 - одного призвати?По якій ознаці?Наприклад брат моєї дружини - служить...Його можна приписати до трьох сімей(моя, мого старшого і мого молодшого )+ додати до цих ще з пять інших?ЗрозумівПСТи повинен усвідомитиВсі твої оповідання про те що є макро і мікро - це від твого невігластва...Немає Законів які регулюють МАКРОвідносини...Тобто нема закону для Львова і КиєваЄ один закон для всіх мешканців України який регулює ...барабанний дріб - мікровідносини між собою цих громадян...При чому навіть не залежно від місця праці(державна чи приватна)Бо кожен Закон врегульовує мікровідносиниподатківця-підприємцяшофера-пішоходашофера-пасажирашофера-поліцейськогохворий-лікарпокупець-продавецьі так далі..Тому те що ти здурі вирішив вичити макро не рорзуміючи що воно базується на мікро - то це твоя вавка в голові яка просто вбє твій час і на виходіДур.ем був - дур.ем залишишся.