detroytred написав:З реалізацією оцих умов -- до будівельника. Він намалює чудового чергового єралашика.
Ти б своїми тараканами в голові розібрався..
Дур.ем був - дур.ем залишишся.
Гірше тебе не просто дурня, а ще дурня, який не пам'ятає, бути не може. Пригадай, як я тобі вже пояснив стосовно поняття "сім'ї" (з "сім'ї").
Ну а те, як ти розумієш поняття "закони функціонування" (економіки, макро-, мікро-) --- як прописані на бамазі))))))) закони ---- це чергова демонстрація твоєї непрохідної тупні. Зрозумій, що навіть оті зелені хфотографи -- і то більш розумніші.
Сім'я — первинний та основний осередок суспільства. Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Подружжя вважається сім'єю і тоді, коли люди, що його складають, у зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно. Дитина належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає. Права члена сім'ї має одинока особа. Сім'я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства.
Або придумай свій термін ( єралашик) і опиши його складові... А то ти тільки прізвища авторів цитувати вмієш , а що в книгах описано - для твого розуміння терра інкогніта.
Сімя - це дружина+чоловік+діти Діти під мобілізацію не потрапляють Існують варіанти коли одинока дитина або одинокий тато/мама - живе в сімї...але навіть в цих випадках більше 1 військовозобовязаного...
detroytred написав:у а те, як ти розумієш поняття "закони функціонування" (економіки, макро-, мікро-) --- як прописані на бамазі))))))) закони ---- це чергова демонстрація твоєї непрохідної тупні. Зрозумій, що навіть оті зелені хфотографи -- і то більш розумніші.
Я не те що їх розумію - я навіть ними скористався і в стані оголосити результати цього розуміння/використання. А от що в стані виставити ти крім назв авторів книжок які ти навряд чи читав..останнє що ти зрозумів напевно була азбука... Тому епітет - дурний Для тебе забагато Ти безпробудно ту.ий
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 24 січ, 2024 15:10, всього редагувалось 1 раз.
drevlyanin написав:Тож може потрібно звільнити нездар та віддати набір до війська у руки професійних рекрутерів? Наші ж управлінці все бояться віддати частину влади, повноважень та фінансування "чужим", тому крім зневаги, інших почуттів у пересічного викликати не можуть.
Ви неповністю зрозуміли думку стосовно безальтернативності примусу. Малось на увазі, що за існуючих умов, йому альтернативи нема.
Зміна умов то якесь табу? З таким підходом згодом може виявитися, що альтернатив здачі нема. Будемо лише чекати та спостерігати?
Не табу, а, м'яко кажучи, важко реалізувати. Фактично неможливо.
Зробити це можуть ті, в кого влада. А вони не хочуть цього робити. І?
Складність не в самому процесі зміни умов, а в бажанні це зробити. Ті, хто хоче це зробити, не має можливостей. Ті, хто має можливості це зробити не мають бажання.
Тому проблему спочатку треба вирішувати не стільки у площині що треба зробити, а більше у площині: - як першим отримати можливості; - як другим захотіти.
От тут усі генерять свої хатєлки... До того ж самі різні. Не маючи можливостей. Можливість же змінення умов в суспільстві в руках можновладців.
Сім'я — первинний та основний осередок суспільства. Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Подружжя вважається сім'єю і тоді, коли люди, що його складають, у зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно. Дитина належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає. Права члена сім'ї має одинока особа. Сім'я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства.
Або придумай свій термін ( єралашик) і опиши його складові... А то ти тільки прізвища авторів цитувати вмієш , а що в книгах описано - для твого розуміння терра інкогніта.
Сімя - це дружина+чоловік+діти Діти під мобілізацію не потрапляють Існують варіанти коли одинока дитина або одинокий тато/мама - живе в сімї...але навіть в цих випадках більше 1 військовозобовязаного...
detroytred написав:у а те, як ти розумієш поняття "закони функціонування" (економіки, макро-, мікро-) --- як прописані на бамазі))))))) закони ---- це чергова демонстрація твоєї непрохідної тупні. Зрозумій, що навіть оті зелені хфотографи -- і то більш розумніші.
Я не те що їх розумію - я навіть ними скористався і в стані оголосити результати цього розуміння/використання. А от що в стані виставити ти крім назв авторів книжок які ти навряд чи читав..останнє що ти зрозумів напевно була азбука... Тому епітет - дурний Для тебе забагато Ти безпробудно ту.ий
Безпробудно тупий це той, хто навіть в повідомленні за сьогодні,на яке він відповідав, не зміг елементарно прочитати текст:
"Сер 24 січ, 2024 08:40
Єдине більш менш справедливе рішення щодо мобілізації я бачу у принципі --- родина сама вирішує і відправляє когось. Ті, хто не мають родин, за жеребкуванням.
І повне зняття виключень. Родина - це коло батьки-діти (призовного віку). Як виключення, можна хоч і 60+++, для завдань камікадзе.
Ті родини, де батьки і діти не спілкуються, відправляють кожна окремо від себе. Якщо тільки один чоловік у родині, то - ? Бо можна і до холостяків. Якщо декілька чоловіків, то скількох теж - ? Це вже можна продумати і прийняти оптимальне рішення. " _________ По буквах спробуй. Губами переміщуй іноді. Родина. Батьки-діти. Призовного віку. Один чоловік у родині (зрозуміло, що мається на увазі, призовного віку). __________________ Виправити, уточнити можна, ніж тупо рефлексувати на думку. Сам принцип цілком зрозумілий.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 24 січ, 2024 15:34, всього редагувалось 1 раз.
Также СМИ пишут, что самолёт летел в другом направлении, то есть в центральную часть РФ, а не к границе. А до своего последнего рейса Ил-76 возил вооружение по Ближнему Востоку, как и писалось ранее, он прилетел в Белгородскую область из Египта.
Первые фото с места падения Ил-76 в Белгородской области.
а поточний момент встановлено, що Іл-76 прямував за курсом "Бєлгород - Осколець", тобто віддалявся від кордону України, а не наближався до нього. Російський ІЛ-76 був збитий на зльоті.
Міністерство війни Росії заявило, що на Іл-76 було 65 полонених, 6 членів екіпажу та 3 (ТРІ) супроводжуючих. Це повний пи*д*еж. Коли мене везли літаком із Брянська до Білгорода, то на 50 полонених було десь 20 з їхньої військової поліції. Три охоронці, ага.» – написав Максим Колесніков.
полонені мали бути на іншому борту (який мав вилітати через час), дізнаємось згодом