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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6463646464656466
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 15:00

  budivelnik написав:
  detroytred написав:З реалізацією оцих умов -- до будівельника. Він намалює чудового чергового єралашика.
Ти б своїми тараканами в голові розібрався..

Дур.ем був - дур.ем залишишся.

Гірше тебе не просто дурня, а ще дурня, який не пам'ятає, бути не може.
Пригадай, як я тобі вже пояснив стосовно поняття "сім'ї" (з "сім'ї").

Ну а те, як ти розумієш поняття "закони функціонування" (економіки, макро-, мікро-) --- як прописані на бамазі))))))) закони ---- це чергова демонстрація твоєї непрохідної тупні.
Зрозумій, що навіть оті зелені хфотографи -- і то більш розумніші.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 15:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Пригадай, як я тобі вже пояснив стосовно поняття "сім'ї" (з "сім'ї").
Ти якось визначся...
Або правильно використовуй термін як наприклад це робить вікіпедія
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BC%27%D1%8F
Юридичне визначення

Сім'я — первинний та основний осередок суспільства.
Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Подружжя вважається сім'єю і тоді, коли люди, що його складають, у зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно. Дитина належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає.
Права члена сім'ї має одинока особа.
Сім'я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства.
Або придумай свій термін ( єралашик) і опиши його складові...
А то ти тільки прізвища авторів цитувати вмієш , а що в книгах описано - для твого розуміння терра інкогніта.

Сімя - це дружина+чоловік+діти
Діти під мобілізацію не потрапляють
Існують варіанти коли одинока дитина або одинокий тато/мама - живе в сімї...але навіть в цих випадках більше 1 військовозобовязаного...
  detroytred написав:у а те, як ти розумієш поняття "закони функціонування" (економіки, макро-, мікро-) --- як прописані на бамазі))))))) закони ---- це чергова демонстрація твоєї непрохідної тупні.
Зрозумій, що навіть оті зелені хфотографи -- і то більш розумніші.

Я не те що їх розумію - я навіть ними скористався і в стані оголосити результати цього розуміння/використання.
А от що в стані виставити ти крім назв авторів книжок які ти навряд чи читав..останнє що ти зрозумів напевно була азбука...
Тому епітет - дурний
Для тебе забагато
Ти безпробудно ту.ий
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 24 січ, 2024 15:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 15:08

  Hotab написав:Кароч я достоин чего-то более знаменитого))
без сомнений.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 15:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 15:18

  drevlyanin написав:
  detroytred написав:
  drevlyanin написав:Тож може потрібно звільнити нездар та віддати набір до війська у руки професійних рекрутерів?
Наші ж управлінці все бояться віддати частину влади, повноважень та фінансування "чужим", тому крім зневаги, інших почуттів у пересічного викликати не можуть.

Ви неповністю зрозуміли думку стосовно безальтернативності примусу.
Малось на увазі, що за існуючих умов, йому альтернативи нема.



Зміна умов то якесь табу? З таким підходом згодом може виявитися, що альтернатив здачі нема.
Будемо лише чекати та спостерігати?

Не табу, а, м'яко кажучи, важко реалізувати.
Фактично неможливо.

Зробити це можуть ті, в кого влада.
А вони не хочуть цього робити.
І?

Складність не в самому процесі зміни умов, а в бажанні це зробити.
Ті, хто хоче це зробити, не має можливостей.
Ті, хто має можливості це зробити не мають бажання.

Тому проблему спочатку треба вирішувати не стільки у площині що треба зробити, а більше у площині:
- як першим отримати можливості;
- як другим захотіти.

От тут усі генерять свої хатєлки...
До того ж самі різні.
Не маючи можливостей.
Можливість же змінення умов в суспільстві в руках можновладців.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 15:30

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Пригадай, як я тобі вже пояснив стосовно поняття "сім'ї" (з "сім'ї").
Ти якось визначся...
Або правильно використовуй термін як наприклад це робить вікіпедія
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BC%27%D1%8F
Юридичне визначення

Сім'я — первинний та основний осередок суспільства.
Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Подружжя вважається сім'єю і тоді, коли люди, що його складають, у зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно. Дитина належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає.
Права члена сім'ї має одинока особа.
Сім'я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства.
Або придумай свій термін ( єралашик) і опиши його складові...
А то ти тільки прізвища авторів цитувати вмієш , а що в книгах описано - для твого розуміння терра інкогніта.

Сімя - це дружина+чоловік+діти
Діти під мобілізацію не потрапляють
Існують варіанти коли одинока дитина або одинокий тато/мама - живе в сімї...але навіть в цих випадках більше 1 військовозобовязаного...
  detroytred написав:у а те, як ти розумієш поняття "закони функціонування" (економіки, макро-, мікро-) --- як прописані на бамазі))))))) закони ---- це чергова демонстрація твоєї непрохідної тупні.
Зрозумій, що навіть оті зелені хфотографи -- і то більш розумніші.

Я не те що їх розумію - я навіть ними скористався і в стані оголосити результати цього розуміння/використання.
А от що в стані виставити ти крім назв авторів книжок які ти навряд чи читав..останнє що ти зрозумів напевно була азбука...
Тому епітет - дурний
Для тебе забагато
Ти безпробудно ту.ий

Безпробудно тупий це той, хто навіть в повідомленні за сьогодні,на яке він відповідав, не зміг елементарно прочитати текст:

"Сер 24 січ, 2024 08:40

Єдине більш менш справедливе рішення щодо мобілізації я бачу у принципі --- родина сама вирішує і відправляє когось.
Ті, хто не мають родин, за жеребкуванням.

І повне зняття виключень.
Родина - це коло батьки-діти (призовного віку). Як виключення, можна хоч і 60+++, для завдань камікадзе.

Ті родини, де батьки і діти не спілкуються, відправляють кожна окремо від себе.
Якщо тільки один чоловік у родині, то - ? Бо можна і до холостяків.
Якщо декілька чоловіків, то скількох теж - ?
Це вже можна продумати і прийняти оптимальне рішення.
"
_________
По буквах спробуй. Губами переміщуй іноді.
Родина. Батьки-діти. Призовного віку.
Один чоловік у родині (зрозуміло, що мається на увазі, призовного віку).
__________________
Виправити, уточнити можна, ніж тупо рефлексувати на думку.
Сам принцип цілком зрозумілий.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 24 січ, 2024 15:34, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 15:33

  vitaliiangel написав:
Русня публикует список, якобы, наших пленных, которые по их словам находились на борту самолета Ил-76. https://t.me/mariupolnow/38944
Также СМИ пишут, что самолёт летел в другом направлении, то есть в центральную часть РФ, а не к границе. А до своего последнего рейса Ил-76 возил вооружение по Ближнему Востоку, как и писалось ранее, он прилетел в Белгородскую область из Египта.
Первые фото с места падения Ил-76 в Белгородской области.

На себя обращает внимание то, что по полю нет признаков разбросанных тел.
https://t.me/planetapress/16665

а поточний момент встановлено, що Іл-76 прямував за курсом "Бєлгород - Осколець", тобто віддалявся від кордону України, а не наближався до нього.
Російський ІЛ-76 був збитий на зльоті.
Міністерство війни Росії заявило, що на Іл-76 було 65 полонених, 6 членів екіпажу та 3 (ТРІ) супроводжуючих. Це повний пи*д*еж. Коли мене везли літаком із Брянська до Білгорода, то на 50 полонених було десь 20 з їхньої військової поліції. Три охоронці, ага.» – написав Максим Колесніков.


полонені мали бути на іншому борту (який мав вилітати через час), дізнаємось згодом
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