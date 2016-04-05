Также СМИ пишут, что самолёт летел в другом направлении, то есть в центральную часть РФ, а не к границе. А до своего последнего рейса Ил-76 возил вооружение по Ближнему Востоку, как и писалось ранее, он прилетел в Белгородскую область из Египта.
Первые фото с места падения Ил-76 в Белгородской области.
а поточний момент встановлено, що Іл-76 прямував за курсом "Бєлгород - Осколець", тобто віддалявся від кордону України, а не наближався до нього. Російський ІЛ-76 був збитий на зльоті.
Міністерство війни Росії заявило, що на Іл-76 було 65 полонених, 6 членів екіпажу та 3 (ТРІ) супроводжуючих. Це повний пи*д*еж. Коли мене везли літаком із Брянська до Білгорода, то на 50 полонених було десь 20 з їхньої військової поліції. Три охоронці, ага.» – написав Максим Колесніков.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 24 січ, 2024 15:11, всього редагувалось 7 разів.
Шмигаль з фіцо дійшли згоди з низки питань і є конкретні домовленості ▪️Уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу. ▪️Будемо співпрацювати у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів. ▪️Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу. ▪️Прем’єр фіцо запевнив у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України.
️
США виділять Україні 11,8 мільярдів для покриття дефіциту бюджету, – Мінфін країни.
Але це тільки одна половина-без переведення значної частини економіки на військові рейки не допоможе і поповнення війська
Все вірно . Одне доповнює інше і не виключає. Просто питання, що треба виробництво зброї, воно очевидне і з цим ніхто не сперечається. А от щодо людей - багато не згодних. Сферу оборонних заводів давно заброньовано, їх не призвуть. Я думаю якби хтось з приватників міг почати робити зброю, то і вони б отримали бронь. Стратегічно зрозуміло, що нам треба перемагати не людьми, а технологіями і якісною зброєю. Але поки ми зробимо (чи нам дадуть) оте технологічне, треба зміцнити фронт і прибрати ризики. Бо можна і не дочекатись новітньої зброї. Іншими словами, перш ніж робити гарний педікюр , давайте вилікуємо грибок на ногах. Або автомобілістам, перш ніж ставити блискучі ковпачки на шину, давайте лису змінимо на нормальну. Чи хоча б заклеїмо гулі, якщо нема грошей на нове.
Навряд чи хтось категорично заперечуватиме необхідність поповнення війська, от тільки сам не дуже хоче туди йти за нинішніх умов. І якщо ті умови "підкрутити" то і бажаючі з'являться. І це потрібно було зробити вже "вчора" а не безкінечно обговорювати питання. Не мають клепки чи волі самі навести лад-віддайте рекрутинг на аутсорс. Ми ж коли не можемо вдома виконати якусь роботу, оплачуємо спеціаліста а не намагаємося вирішити питання за допомогою кувалди і такої то матері. Те ж саме і по зброї-викладіть у Прозорро чи ще десь, пул замовлень на партії скажімо по 5000 снарядів на місяць за такими то ТУ і ціною, я впевнений, за кілька місяців світ заграє новими фарбами. Але ж ні, як це випустити з рук такий ласий шмат.
Banderlog написав:Смисл Вашої системи є тільки якщо розглядати чоловіка як годувальника.
Не буде самотня жінка народжувати 2 дітей в сучасному світі, скоріш вийде заміж за німця/чеха/турка/... Народження дитини - суттєвий удар по семейному бюджету який далеко не кожен витягує.
ИМХО основною цільовою аудиторією призову повинні бути мої ровесники (30-40 років): 1) Нас багато. 2) Здоров'я ще не повністю вбите. 3) Діти вже є і додаткові не плануються. 4) Є майно, за яке можна зачепити.
roberto dark написав:Складається такая уява, ніби молоді люди в Україні, емігрують за кордон, відразу через рік-два після досягнення повноліття.
Хлопці емігрують в 16-17 років... Але в статистиці вони рахуються і після еміграції. Друг, який емігрував 16 років тому, вже 1.5 роки як написав заяву на відмову від громадянства, але досі чекає на підпис преЗЕдента і в статистиці він є, бо повістки приносять його мамі регулярно...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 24 січ, 2024 14:54, всього редагувалось 3 разів.
Hotab написав:sens , диплом КВІРТУ рахується як пільга? Для чого держава готувала військового? Може хоч на кілька років треба за диплом відвоювати? Як вважаєте?
взагалі-то рахують не за паспортами...
Рахують : Народився мінус помер мінус виїхав (повністю! а не просто в Єгипет чи Іспанію) плюс заїхав і отримав громадянство (для іноземців) = є в країні. Факт, що хтось поїхав типу на відпочинок і не повернувся вже аж 20 років, це ніяк не відмічається в статистиці. Він все ще громадянин України. .
Якщо зможете поєднати озеро Балхаш та місце в Донецьку вул.Світлого Шляху,3 ?
drevlyanin написав:Тож може потрібно звільнити нездар та віддати набір до війська у руки професійних рекрутерів? Наші ж управлінці все бояться віддати частину влади, повноважень та фінансування "чужим", тому крім зневаги, інших почуттів у пересічного викликати не можуть.
Ви неповністю зрозуміли думку стосовно безальтернативності примусу. Малось на увазі, що за існуючих умов, йому альтернативи нема.
Зміна умов то якесь табу? З таким підходом згодом може виявитися, що альтернатив здачі нема. Будемо лише чекати та спостерігати?
Не табу, а, м'яко кажучи, важко реалізувати. Фактично неможливо.
Зробити це можуть ті, в кого влада. А вони не хочуть цього робити. І?
Складність не в самому процесі зміни умов, а в бажанні це зробити. Ті, хто хоче це зробити, не має можливостей. Ті, хто має можливості це зробити не мають бажання.
Тому проблему спочатку треба вирішувати не стільки у площині що треба зробити, а більше у площині: - як першим отримати можливості; - як другим захотіти.
От тут усі генерять свої хатєлки... До того ж самі різні. Не маючи можливостей. Можливість же змінення умов в суспільстві в руках можновладців.
Также СМИ пишут, что самолёт летел в другом направлении, то есть в центральную часть РФ, а не к границе. А до своего последнего рейса Ил-76 возил вооружение по Ближнему Востоку, как и писалось ранее, он прилетел в Белгородскую область из Египта.
Первые фото с места падения Ил-76 в Белгородской области.
а поточний момент встановлено, що Іл-76 прямував за курсом "Бєлгород - Осколець", тобто віддалявся від кордону України, а не наближався до нього. Російський ІЛ-76 був збитий на зльоті.
Міністерство війни Росії заявило, що на Іл-76 було 65 полонених, 6 членів екіпажу та 3 (ТРІ) супроводжуючих. Це повний пи*д*еж. Коли мене везли літаком із Брянська до Білгорода, то на 50 полонених було десь 20 з їхньої військової поліції. Три охоронці, ага.» – написав Максим Колесніков.
полонені мали бути на іншому борту (який мав вилітати через час), дізнаємось згодом