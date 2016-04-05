detroytred написав:Можливість же змінення умов в суспільстві в руках можновладців.
чиновники выполняют сервисные функции, как кухарка или сантехник. А вы их наделяете сверх полномочиями вершить чужие судьбы.
У Сталина/Гитлера получалось, но и времена были другие. Люди не осознавали что ценность человеческой жизни выше нацистской/коммунистической идеологии и приносили себя в жертву ни за грошь.
Теперешние лучше образованы и уже спрашивают, умирать за что или ради чего? Что может предложить чиновник в качестве мотивации, париотическую бурду? это школьникам норм, а после вуза иллюзия что ты нужен родной стране окончательно рушится.
И сейчас такая иллюзия мало у кого есть. Ситуацию мог бы изменить новый лидер, предложив людям реальные ценности, а не те которые им подсунули после майдана.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 24 січ, 2024 15:37, всього редагувалось 1 раз.
інтриги в республіканському таборі в праймеріз не існує, Nikki Haley програла вчора в штаті Нью-Гэмпшир
Спасибо, Нью-Гэмпшир! Политический класс хотел, чтобы мы поверили, что эта гонка закончилась еще до начала. Ты доказал, что они ошибаются, и я так благодарна. Пора оставить негатив и хаос позади. Наша борьба не окончена, потому что нам надо спасать страну.
США мають намір виділити Україні допомогу в розмірі майже $12 млрд, яку спрямують на підтримку економіки країни. Ці кошти будуть спрямовані на покриття видатків українського уряду та підтримку економіки країни в умовах війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3469460
США мають намір виділити Україні допомогу в розмірі майже $12 млрд, яку спрямують на підтримку економіки країни. Ці кошти будуть спрямовані на покриття видатків українського уряду та підтримку економіки країни в умовах війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3469460
not bad
але це фінансова підтримка, а нам потрібна негайно військова Байден не спромігся врозуміти республіканців ... гаємо час(втрачаємо людей)
vitaliiangel написав:У Сталина/Гитлера получалось, но и времена были другие. Люди не осознавали что ценность человеческой жизни выше нацистской/коммунистической идеологии и приносили себя в жертву ни за грошь.
Теперешние лучше образованы и уже спрашивают, умирать за что или ради чего? Что может предложить чиновник в качестве мотивации, париотическую бурду? это школьникам норм, а после вуза иллюзия что ты нужен родной стране окончательно рушится.
И сейчас такая иллюзия мало у кого есть. Ситуацию мог бы изменить новый лидер, предложив людям реальные ценности, а не те которые им подсунули после майдана.
ІМХО, мотивація була лише одна, коли була ймовірність що орки будуть ходити по твоєму місту та грабували та гвалтувати. Іх треба вбити, то я з дитиною ходив з рушницею та шукав автомат по Києву. До речі, влада з 24,02,22 не поспішала давати зброю та готувати людей до опору. В Білогородці хлопці казали самі зламали наче склади сбу зі зброєю і готувались до опору. Потім, коли відбились, повернулось СБУ та шукала хто це зробив... Досі не можу уявити як віддали Херсон з населенням, та південь....
Slon_Nosov написав:ІМХО, мотивація була лише одна, коли була ймовірність що орки будуть ходити по твоєму місту та грабували та гвалтувати. Іх треба вбити, то я з дитиною ходив з рушницею та шукав автомат по Києву.
что мешает сейчас вооружить мужиков и обязать каждого пройти курсы 1-3 мес по обращению с автоматом и 1й помощи? Для окупантов это будет мощный стимул. Одно дело понимать что с тобой воюет армия из 200-300 тыс другое что в тылу тебя ждет 3+ млн вооруженных мужиков. Мешает НЕДОВЕРИЕ власти к своему же народу. Как это раздать всем автоматы, а вдруг они ценного чиновника казнокрада замочат? Но паковать вооруженного ухилянта в бусики не выйдет. Власти выгодно, чтобы народ был безвольным быдлом.
Якщо потрібно призвати 1,5 млн осіб(1 млн призваних і 0,5 млн ще треба) То ВСІХ військовозобовязаних треба розбити на 1,5 млн груп - з якої призивати по 1 або призивати по 2..щоб 1 мобілізували або 150 000 груп - з якої призивати по 10__________ по 20 - щоб 10 або 15 000 груп - з якої призивати по 100 і так далі або 1500 груп - з якої призивати по 1000
Ясно що створити максимально справедливо однакові групи - не реально. Тому в дію вступають мікроправила...При чому всього одне мікроправило Де людина ефективніша...створюється загальний ОДИН список Де останнє місце на призив отримує максимально ефективна для економіки Чим менш ефективна - тим ближча в черзі до ТЦК.. А далі ТЦК розглядаючи чергу , потихкньку відбраковує тих хто для служби не підходять з точки зору нормативів війни.
Таким чином і економіку підтримаємо і армію наповнимо.
vitaliiangel написав:У Сталина/Гитлера получалось, но и времена были другие. Люди не осознавали что ценность человеческой жизни выше нацистской/коммунистической идеологии и приносили себя в жертву ни за грошь.
Теперешние лучше образованы и уже спрашивают, умирать за что или ради чего? Что может предложить чиновник в качестве мотивации, париотическую бурду? это школьникам норм, а после вуза иллюзия что ты нужен родной стране окончательно рушится.
И сейчас такая иллюзия мало у кого есть. Ситуацию мог бы изменить новый лидер, предложив людям реальные ценности, а не те которые им подсунули после майдана.
ІМХО, мотивація була лише одна, коли була ймовірність що орки будуть ходити по твоєму місту та грабували та гвалтувати. Іх треба вбити, то я з дитиною ходив з рушницею та шукав автомат по Києву. До речі, влада з 24,02,22 не поспішала давати зброю та готувати людей до опору. В Білогородці хлопці казали самі зламали наче склади сбу зі зброєю і готувались до опору. Потім, коли відбились, повернулось СБУ та шукала хто це зробив... Досі не можу уявити як віддали Херсон з населенням, та південь....
Также СМИ пишут, что самолёт летел в другом направлении, то есть в центральную часть РФ, а не к границе. А до своего последнего рейса Ил-76 возил вооружение по Ближнему Востоку, как и писалось ранее, он прилетел в Белгородскую область из Египта.
Первые фото с места падения Ил-76 в Белгородской области.
а поточний момент встановлено, що Іл-76 прямував за курсом "Бєлгород - Осколець", тобто віддалявся від кордону України, а не наближався до нього. Російський ІЛ-76 був збитий на зльоті.
Міністерство війни Росії заявило, що на Іл-76 було 65 полонених, 6 членів екіпажу та 3 (ТРІ) супроводжуючих. Це повний пи*д*еж. Коли мене везли літаком із Брянська до Білгорода, то на 50 полонених було десь 20 з їхньої військової поліції. Три охоронці, ага.» – написав Максим Колесніков.
полонені мали бути на іншому борту (який мав вилітати через час), дізнаємось згодом
Я по відео визначив , що він 100% летів ВІД Белгорода. І це 50-60 км від аеропорту. Тобто про захід на посадку там не йдеться.
Хрестик - де стоїть знімаючи відео Церква на відео є Перехрестя на відео є Місце падіння я позначив