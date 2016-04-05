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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 64636464646564666467>
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 15:35

  detroytred написав:Можливість же змінення умов в суспільстві в руках можновладців.
чиновники выполняют сервисные функции, как кухарка или сантехник. А вы их наделяете сверх полномочиями вершить чужие судьбы.

У Сталина/Гитлера получалось, но и времена были другие. Люди не осознавали что ценность человеческой жизни выше нацистской/коммунистической идеологии и приносили себя в жертву ни за грошь.

Теперешние лучше образованы и уже спрашивают, умирать за что или ради чего? Что может предложить чиновник в качестве мотивации, париотическую бурду? это школьникам норм, а после вуза иллюзия что ты нужен родной стране окончательно рушится.

И сейчас такая иллюзия мало у кого есть. Ситуацию мог бы изменить новый лидер, предложив людям реальные ценности, а не те которые им подсунули после майдана.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 24 січ, 2024 15:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 15:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В деяких ТГ каналах вже знайшли, що деякі із списку були раніше обміняні (наприклад, 3 січня)
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 15:42


інтриги в республіканському таборі в праймеріз не існує, Nikki Haley програла вчора в штаті Нью-Гэмпшир

Спасибо, Нью-Гэмпшир! Политический класс хотел, чтобы мы поверили, что эта гонка закончилась еще до начала. Ты доказал, что они ошибаются, и я так благодарна. Пора оставить негатив и хаос позади. Наша борьба не окончена, потому что нам надо спасать страну.

https://www.facebook.com/NikkiHaley/
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 15:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

США виділять Україні майже 12 млрд доларів, - Reuters
https://censor.net/ua/n3469460
США мають намір виділити Україні допомогу в розмірі майже $12 млрд, яку спрямують на підтримку економіки країни. Ці кошти будуть спрямовані на покриття видатків українського уряду та підтримку економіки країни в умовах війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3469460
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 16:00

  Denik написав:США виділять Україні майже 12 млрд доларів, - Reuters
https://censor.net/ua/n3469460
США мають намір виділити Україні допомогу в розмірі майже $12 млрд, яку спрямують на підтримку економіки країни. Ці кошти будуть спрямовані на покриття видатків українського уряду та підтримку економіки країни в умовах війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3469460


not bad

але це фінансова підтримка, а нам потрібна негайно військова
Байден не спромігся врозуміти республіканців ...
гаємо час(втрачаємо людей)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 16:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:У Сталина/Гитлера получалось, но и времена были другие. Люди не осознавали что ценность человеческой жизни выше нацистской/коммунистической идеологии и приносили себя в жертву ни за грошь.

Теперешние лучше образованы и уже спрашивают, умирать за что или ради чего? Что может предложить чиновник в качестве мотивации, париотическую бурду? это школьникам норм, а после вуза иллюзия что ты нужен родной стране окончательно рушится.

И сейчас такая иллюзия мало у кого есть. Ситуацию мог бы изменить новый лидер, предложив людям реальные ценности, а не те которые им подсунули после майдана.


ІМХО, мотивація була лише одна, коли була ймовірність що орки будуть ходити по твоєму місту та грабували та гвалтувати. Іх треба вбити, то я з дитиною ходив з рушницею та шукав автомат по Києву. До речі, влада з 24,02,22 не поспішала давати зброю та готувати людей до опору. В Білогородці хлопці казали самі зламали наче склади сбу зі зброєю і готувались до опору. Потім, коли відбились, повернулось СБУ та шукала хто це зробив... :evil:
Досі не можу уявити як віддали Херсон з населенням, та південь.... :cry:
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 16:09

  Slon_Nosov написав:ІМХО, мотивація була лише одна, коли була ймовірність що орки будуть ходити по твоєму місту та грабували та гвалтувати. Іх треба вбити, то я з дитиною ходив з рушницею та шукав автомат по Києву.
что мешает сейчас вооружить мужиков и обязать каждого пройти курсы 1-3 мес по обращению с автоматом и 1й помощи? Для окупантов это будет мощный стимул. Одно дело понимать что с тобой воюет армия из 200-300 тыс другое что в тылу тебя ждет 3+ млн вооруженных мужиков. Мешает НЕДОВЕРИЕ власти к своему же народу. Как это раздать всем автоматы, а вдруг они ценного чиновника казнокрада замочат? Но паковать вооруженного ухилянта в бусики не выйдет. Власти выгодно, чтобы народ был безвольным быдлом.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 16:11

Якщо потрібно призвати 1,5 млн осіб(1 млн призваних і 0,5 млн ще треба)
То ВСІХ військовозобовязаних треба розбити на
1,5 млн груп - з якої призивати по 1 або призивати по 2..щоб 1 мобілізували
або 150 000 груп - з якої призивати по 10__________ по 20 - щоб 10
або 15 000 груп - з якої призивати по 100 і так далі
або 1500 груп - з якої призивати по 1000

Ясно що створити максимально справедливо однакові групи - не реально.
Тому в дію вступають мікроправила...При чому всього одне мікроправило
Де людина ефективніша...створюється загальний ОДИН список
Де останнє місце на призив отримує максимально ефективна для економіки
Чим менш ефективна - тим ближча в черзі до ТЦК..
А далі ТЦК розглядаючи чергу , потихкньку відбраковує тих хто для служби не підходять з точки зору нормативів війни.

Таким чином і економіку підтримаємо і армію наповнимо.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 16:20

  Slon_Nosov написав:
  vitaliiangel написав:У Сталина/Гитлера получалось, но и времена были другие. Люди не осознавали что ценность человеческой жизни выше нацистской/коммунистической идеологии и приносили себя в жертву ни за грошь.

Теперешние лучше образованы и уже спрашивают, умирать за что или ради чего? Что может предложить чиновник в качестве мотивации, париотическую бурду? это школьникам норм, а после вуза иллюзия что ты нужен родной стране окончательно рушится.

И сейчас такая иллюзия мало у кого есть. Ситуацию мог бы изменить новый лидер, предложив людям реальные ценности, а не те которые им подсунули после майдана.


ІМХО, мотивація була лише одна, коли була ймовірність що орки будуть ходити по твоєму місту та грабували та гвалтувати. Іх треба вбити, то я з дитиною ходив з рушницею та шукав автомат по Києву. До речі, влада з 24,02,22 не поспішала давати зброю та готувати людей до опору. В Білогородці хлопці казали самі зламали наче склади сбу зі зброєю і готувались до опору. Потім, коли відбились, повернулось СБУ та шукала хто це зробив... :evil:
Досі не можу уявити як віддали Херсон з населенням, та південь.... :cry:


Херсон не були чим захистити...Миколаїв- орки були за 7-10км від міста
подивіться на карту https://deepstatemap.live/#10/47.0879/32.3440

важкі бої десь два тижня точились за Вознесеньск (80км на північ від Миколаєва)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 1%8C%D0%BA
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 16:22

  prodigy написав:
  vitaliiangel написав:
Русня публикует список, якобы, наших пленных, которые по их словам находились на борту самолета Ил-76. https://t.me/mariupolnow/38944
Также СМИ пишут, что самолёт летел в другом направлении, то есть в центральную часть РФ, а не к границе. А до своего последнего рейса Ил-76 возил вооружение по Ближнему Востоку, как и писалось ранее, он прилетел в Белгородскую область из Египта.
Первые фото с места падения Ил-76 в Белгородской области.

На себя обращает внимание то, что по полю нет признаков разбросанных тел.
https://t.me/planetapress/16665

а поточний момент встановлено, що Іл-76 прямував за курсом "Бєлгород - Осколець", тобто віддалявся від кордону України, а не наближався до нього.
Російський ІЛ-76 був збитий на зльоті.
Міністерство війни Росії заявило, що на Іл-76 було 65 полонених, 6 членів екіпажу та 3 (ТРІ) супроводжуючих. Це повний пи*д*еж. Коли мене везли літаком із Брянська до Білгорода, то на 50 полонених було десь 20 з їхньої військової поліції. Три охоронці, ага.» – написав Максим Колесніков.


полонені мали бути на іншому борту (який мав вилітати через час), дізнаємось згодом


Я по відео визначив , що він 100% летів ВІД Белгорода. І це 50-60 км від аеропорту. Тобто про захід на посадку там не йдеться.

Зображення

Хрестик - де стоїть знімаючи відео
Церква на відео є
Перехрестя на відео є
Місце падіння я позначив
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