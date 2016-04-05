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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6464646564666467>
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 16:25

  budivelnik написав:Можеш пояснити чому сироти/одинаки в найгірших умовах ?

Можу.
Тому що альтернатива цьому ще гірша --- в гірших умовах може опинитися зв'язка (раз тебе так бентежить моє поняття родини) батько-син(-ни).
Коли їх всіх мобілізували (залишивши тільки жінок в обох сім'ях), а поодинака ні.

Або як зараз: в одній зв'язці служать всі чоловіки, а в іншого - ніхто.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 16:28

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Син (батько) самі обирають кого з них виставити на призов.
это утопия, в многих семьях и по более мелким вопросам невозможно договориться. Тем более что после 25лет уже свои семьи.

Написано вище -- без проблем, не домовляються, то йдуть, як окремі сім'ї. А не зв'язка батько-син.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 16:30

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 24 січ, 2024 17:03, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 16:32

Hotab написали що вразили на злеті

і що це нам дає?
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 16:33

Росіяни продовжують збирати найманців по всіх країнах світу для продовження загарбницької політики. Про це повідомив Центр національного спротиву.

Зокрема, як зазначається, на тимчасово окупованих територіях Донеччини помічені найманці з Малайзії, яких супроводжує перекладач, а також колишні "вагнеровці".
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 16:34

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Можеш пояснити чому сироти/одинаки в найгірших умовах ?

Можу.
Тому що альтернатива цьому ще гірша --- в гірших умовах може опинитися зв'язка (раз тебе так бентежить моє поняття родини) батько-син(-ни).
Коли їх всіх мобілізували (залишивши тільки жінок в обох сім'ях), а поодинака ні.

Або як зараз: в одній зв'язці служать всі чоловіки, а в іншого - ніхто.

Чим гірша? Тому що ви так вирішили?
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 16:35

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:
Написано вище -- без проблем, не домовляються, то йдуть, як окремі сім'ї. А не зв'язка батько-син.

дальше папа инвалид рак 3я стадия. сын здоровый детина. семья решает отправить отца. ваш комментарий?

Написано вище.
Обидва є призовниками. Тобто придатними до призову за віком і здоров'ям.

Як виключення: можна розглянути варіант камікадзе. Тобто при запиті на це з вч. З вч запит в тцк на такого призовника.
Теж написано вище.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 16:39

  kyk написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:Можеш пояснити чому сироти/одинаки в найгірших умовах ?

Можу.
Тому що альтернатива цьому ще гірша --- в гірших умовах може опинитися зв'язка (раз тебе так бентежить моє поняття родини) батько-син(-ни).
Коли їх всіх мобілізували (залишивши тільки жінок в обох сім'ях), а поодинака ні.

Або як зараз: в одній зв'язці служать всі чоловіки, а в іншого - ніхто.

Чим гірша? Тому що ви так вирішили?

І де я вирішив?
Як я можу вирішувати таке питання?
В мене і прав таких нема. Ні можливостей.

Відповідь у вашому ж дусі.
На очевидне.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 16:44

  detroytred написав:
  kyk написав:Чим гірша? Тому що ви так вирішили?

І де я вирішив?
Як я можу вирішувати таке питання?
В мене і прав таких нема. Ні можливостей.

Відповідь у вашому ж дусі.
На очевидне.

Ви ж самі написали, що є гіршим варіантом. Це ваша думка чи ні? Чи ви як деякі просто інформацію надаєте?
Мені от не очевидно, чому це гірше.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 16:58

  prodigy написав:Hotab написали що вразили на злеті

і що це нам дає?

Кацапи до сих пір кажуть що на посадці.
А дає те, що якщо цим ілом їх і привезли на обмін, то назад він пустий йшов.
Хоча він нікого не привозив. Бо після обміну мав би чекати на своїх, щоб везти назад.
Hotab
 
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