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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 24 січ, 2024 17:03
Hotab написав:
Кацапи до сих пір кажуть що на посадці.
Кацапи багато шо кажуть, їм вірити...
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Додано: Сер 24 січ, 2024 17:05
Banderlog написав: yriksotnikov написав:
взагалі-то я за рівність)
я за те, щоб мобілізували з кожної вікової категорії рівний відсоток. Насправді в вас вийте та ж картина що й зараз. з 10 людей в вас буде тільки один 27 (умовно). так склалося що в 96 народилось найменше дітей, і це об'єктивний факт.
І за гендерну рівність також, але суспільству ще далеко до цього.
Так що ні, дискримінація за віком, статтю чи майном - не ок)
Тепер питання які в нас гарантії шо Ви не втечете за кордон й не кинете нас майбутніх пенсіонерів? Правильно, ніяких.
Які гарантії шо ви будете годувальником своїх дітей тут? Взагалі є гарантії шо будете розмножатись а не чайлдфрі? Або не голубий?
Короч до чого це я? В наше врємя вірить нікому нізя. Мені можно
Кордони на виїзд перекрити на 50р. В 27 років пора вже на вас спіногризів зо 3 вішать щоб витянули крізу або на фронт. Тепер щодо призиву жінок до 38 призив в роддом. Відстрочка тіки бєрємєнна, 3 неповнолітні дитини або до 5р дитині.з 38 до 55 призивний вік в армію.
+100
оригінальні у вас ідеї і настрій позитивний)).
Коли небудь якщо пан Холява мене здасть і мене все ж мобілізують то полюбому попрошусь у підрозділ до Banderloga.
А якщо шось піде не так то вже разом будем прориватись до Румунії
Востаннє редагувалось Letusrock
в Сер 24 січ, 2024 17:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 24 січ, 2024 17:05
Hotab написав: prodigy написав:Hotab
написали що вразили на злеті
і що це нам дає?
Кацапи до сих пір кажуть що на посадці.
А дає те, що якщо цим ілом їх і привезли на обмін, то назад він пустий йшов.
Хоча він нікого не привозив. Бо після обміну мав би чекати на своїх, щоб везти назад.
А чому літаком (в закритій для польотів зоні) а не автобусом ?
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Додано: Сер 24 січ, 2024 17:05
Water написав: Hotab написав:
Я по відео визначив , що він 100% летів ВІД Белгорода. І це 50-60 км від аеропорту. Тобто про захід на посадку там не йдеться.
На відео падіння некерованого літака на низькій висоті, тобто траекторії ми не бачимо. На 20 секунді відео лівіше є робота ППО, але нема відео літака у ций момент.
Якщо робота ППО лівіше, а падіння правіше, то куди він летів? Тим більше що там невелика висота і розвернутись в повітрі він вже не міг.
А чому літаком (в закритій для польотів зоні) а не автобусом ?
Закрита зона це для пасажирських перевозок цивільної авіації. Військова авіація і авіація для потреб армії літає всюди.
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Додано: Сер 24 січ, 2024 17:07
drevlyanin написав:
Те ж саме і по зброї-викладіть у Прозорро чи ще десь, пул замовлень на партії скажімо по 5000 снарядів на місяць за такими то ТУ і ціною, я впевнений, за кілька місяців світ заграє новими фарбами. Але ж ні, як це випустити з рук такий ласий шмат.
По оружию заметил одну интересную вещь. Куда то пропали новости о строительстве у нас в стране представительств крупных оружейных компаний. Теперь фигурируют новости, что западные компании грузятся заказами для Украины (и не только). Как правило за кредитные деньги. Вот теперь и премьер Словакии говорит,что не против продавать на коммерческой основе. И вообще он как бы не против европейских кредитов для Украины.))
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Додано: Сер 24 січ, 2024 17:16
hume написав: drevlyanin написав:
Те ж саме і по зброї-викладіть у Прозорро чи ще десь, пул замовлень на партії скажімо по 5000 снарядів на місяць за такими то ТУ і ціною, я впевнений, за кілька місяців світ заграє новими фарбами. Але ж ні, як це випустити з рук такий ласий шмат.
По оружию заметил одну интересную вещь. Куда то пропали новости о строительстве у нас в стране представительств крупных оружейных компаний. Теперь фигурируют новости, что западные компании грузятся заказами для Украины (и не только). Как правило за кредитные деньги. Вот теперь и премьер Словакии говорит,что не против продавать на коммерческой основе. И вообще он как бы не против европейских кредитов для Украины.))
вряд ли до окончания войны кто то бы что то строил. Чтобы ракета прилетела?
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Додано: Сер 24 січ, 2024 17:20
hume написав: drevlyanin написав:
Те ж саме і по зброї-викладіть у Прозорро чи ще десь, пул замовлень на партії скажімо по 5000 снарядів на місяць за такими то ТУ і ціною, я впевнений, за кілька місяців світ заграє новими фарбами. Але ж ні, як це випустити з рук такий ласий шмат.
По оружию заметил одну интересную вещь. Куда то пропали новости о строительстве у нас в стране представительств крупных оружейных компаний. Теперь фигурируют новости, что западные компании грузятся заказами для Украины (и не только). Как правило за кредитные деньги. Вот теперь и премьер Словакии говорит,что не против продавать на коммерческой основе. И вообще он как бы не против европейских кредитов для Украины.))
завод виготовлення Байрактарів ?
чи на сьогодні fpv краще?
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Додано: Сер 24 січ, 2024 17:23
Hotab написав:
Якщо робота ППО лівіше, а падіння правіше, то куди він летів? Тим більше що там невелика висота і розвернутись в повітрі він вже не міг.
Ось я про це і питаю, чи могло після робти ППО цей борт крутануть на 180°? Передивився момент падіння, IMHO, він не по прямій падає.
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Додано: Сер 24 січ, 2024 17:23
Збройні сили України продовжать знищувати військово-транспортні літаки Російської Федерації, що доставляють до аеродрому Бєлгорода ракети для обстрілу Харкова та Харківської області. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.
"Задля зменшення саме ракетної загрози, Збройні Сили України не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо, з застосуванням засобів військово-транспортної авіації", - відзначили у Генштабі.
У цьому зв'язку, сказано, що зафіксована інтенсивність обстрілів Харківщини російськими окупантами прямо повʼязана із зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Бєлгорода.
З урахуванням цього, Збройні Сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку", - наголосили у Генштабі.
Там запевнили, що Збройні Сили України вживають усіх заходів для захисту України та українців.
У зв'язку з цим, лише за останній тиждень противником нанесено 19 ракетних ударів по Харківщині.
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Додано: Сер 24 січ, 2024 17:27
Letusrock написав: Banderlog написав:
Тепер питання які в нас гарантії шо Ви не втечете за кордон й не кинете нас майбутніх пенсіонерів? Правильно, ніяких.
Які гарантії шо ви будете годувальником своїх дітей тут? Взагалі є гарантії шо будете розмножатись а не чайлдфрі? Або не голубий?
Короч до чого це я? В наше врємя вірить нікому нізя. Мені можно
Кордони на виїзд перекрити на 50р. В 27 років пора вже на вас спіногризів зо 3 вішать щоб витянули крізу або на фронт. Тепер щодо призиву жінок до 38 призив в роддом. Відстрочка тіки бєрємєнна, 3 неповнолітні дитини або до 5р дитині.з 38 до 55 призивний вік в армію.
+100
оригінальні у вас ідеї і настрій позитивний)).
Коли небудь якщо пан Холява мене здасть і мене все ж мобілізують то полюбому попрошусь у підрозділ до Banderloga.
А якщо шось піде не так то вже разом будем прориватись до Румунії
Тем более оба земляки )
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