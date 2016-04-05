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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 24 січ, 2024 17:28
vitaliiangel написав:
вряд ли до окончания войны кто то бы что то строил. Чтобы ракета прилетела?
Было бы желание. Я уже про иностранные представительства молчу.
Практика Ирана показывает, что при желании можно и под землёй наладить производство, даже при тотальных санкциях. Копать ничего не нужно, советы на всех предприятиях углублялись как кроты. Все дело в желании
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Додано: Сер 24 січ, 2024 17:29
Мер Мелітополя:
"Всі і я підуть воювати, всі"
Ведуча перебиває:
"Коли?"
Мер: "Е-е-ееее"
Ведуча перебиває: "У вас є бронь?"
Мер ніяково: "так я оформив нещодавно"
Ведуча: "так ви не підете"
Это ж какой то.....
позор?
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Додано: Сер 24 січ, 2024 17:31
vitaliiangel написав:
что мешает сейчас вооружить мужиков и обязать каждого пройти курсы 1-3 мес по обращению с автоматом и 1й помощи? Для окупантов это будет мощный стимул. Одно дело понимать что с тобой воюет армия из 200-300 тыс другое что в тылу тебя ждет 3+ млн вооруженных мужиков. Мешает НЕДОВЕРИЕ власти к своему же народу. Как это раздать всем автоматы, а вдруг они ценного чиновника казнокрада замочат? Но паковать вооруженного ухилянта в бусики не выйдет. Власти выгодно, чтобы народ был безвольным быдлом.
Автомат ти хочеш, а воювати ти не хочеш, хочеш лише в тилу сидіти.
То навіщо тобі автомат?
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Додано: Сер 24 січ, 2024 17:31
hume написав: vitaliiangel написав:
вряд ли до окончания войны кто то бы что то строил. Чтобы ракета прилетела?
Было бы желание. Я уже про иностранные представительства молчу.
Практика Ирана показывает, что при желании можно и под землёй наладить производство, даже при тотальных санкциях. Копать ничего не нужно, советы на всех предприятиях углублялись как кроты. Все дело в желании
хамас в антисанитарных условиях под носом у лучшей разведки мира ПОД ЗЕМЛЁЙ! могут, а страна с собственной великой ракетной историей не может?
Это сюрреализм
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Додано: Сер 24 січ, 2024 17:32
Hotab написав: Water написав: Hotab написав:
Я по відео визначив , що він 100% летів ВІД Белгорода. І це 50-60 км від аеропорту. Тобто про захід на посадку там не йдеться.
На відео падіння некерованого літака на низькій висоті, тобто траекторії ми не бачимо. На 20 секунді відео лівіше є робота ППО, але нема відео літака у ций момент.
Якщо робота ППО лівіше, а падіння правіше, то куди він летів? Тим більше що там невелика висота і розвернутись в повітрі він вже не міг
.
Если ознакомиться с расположением ВПП аэропорта Белгород, посмотреть где находится Москва, то можно увидеть, что ИЛ76 никак не мог пролетать над Яблоново Карочинского района, следуя из Москвы
Самолет летел ИЗ
Белгорода. Об этом прямо говорит видео падения после привязки к местности. Русские "объясняют" это тем, что "ИЛ увидел опасность и начал разворачиваться, уходя от ракеты ПВО". По-моему - абсурд. Он не успел бы не то что уйти(поскольку он транспортник, а не истребитель), но даже повернуть на 90 градусов. И пилотам не пришло бы даже в голову начать разворачиваться, даже под действием инстинктов они бы повернули на север, а не стали бы разворачиваться.
Косвенно о том, что самолет летел ИЗ
Белгорода говорит то, что при падении было огромное горение топлива, баки были полные.
Мое мнение, что есть 2 варианта -
1) ИЛ действительно привез пленных, но ранее. А в момент сбития он улетал пустой, причем не в Москву. Его сбили, кацапы обиделись, что не дали ихнему ИЛу уйти
2) ИЛ вообще не имел отношения к пленным. Привез вооружение в Белгород, а на момент сбития улетал пустым. Ибо нелогично, что он был с оружием, вывозя его ИЗ
Белгорода(наоборот туда везут они)
Востаннє редагувалось Damien
в Сер 24 січ, 2024 17:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 24 січ, 2024 17:37
Бетон написав:
Мер Мелітополя:
"Всі і я підуть воювати, всі"
Ведуча перебиває:
"Коли?"
Мер: "Е-е-ееее"
Ведуча перебиває: "У вас є бронь?"
Мер ніяково: "так я оформив нещодавно"
Ведуча: "так ви не підете"
Это ж какой то.....
позор?
-все будут воевать, никто не спрячется!
-а вы воюете?
-нет, но я там, где нужен своему государству))
Блд , очередной чиновник и очередное дно..
Моральное право посылать всех в окопы имеют право только военные из этих же самых окопов. У других нет такого права.
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hume
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Додано: Сер 24 січ, 2024 17:41
hume написав: Бетон написав:
Мер Мелітополя:
"Всі і я підуть воювати, всі"
Ведуча перебиває:
"Коли?"
Мер: "Е-е-ееее"
Ведуча перебиває: "У вас є бронь?"
Мер ніяково: "так я оформив нещодавно"
Ведуча: "так ви не підете"
Это ж какой то.....
позор?
-все будут воевать, никто не спрячется!
-а вы воюете?
-нет, но я там, где нужен своему государству))
Блд , очередное дно..
Моральное право посылать всех в окопы имеют право только военные из этих же самых окопов. У других нет такого права.
Он говорит в конце, меня это просто рвет: я говорит, если и пойду, то спецпризначенці. У мене є навички швидкого реагування.
😂😂
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Бетон
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Додано: Сер 24 січ, 2024 17:43
Бетон написав:
Мер Мелітополя:
"Всі і я підуть воювати, всі"
Ведуча перебиває:
"Коли?"
Мер: "Е-е-ееее"
Ведуча перебиває: "У вас є бронь?"
Мер ніяково: "так я оформив нещодавно"
Ведуча: "так ви не підете"
Это ж какой то.....
позор?
Так а на кого не подивись з нашого форуму так саме відповідають ....
"Я тут сейчас , я сейчас тут"-М.М. Жванецкий .
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холява
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Додано: Сер 24 січ, 2024 17:43
hume написав:
Моральное право посылать всех в окопы имеют право только военные из этих же самых окопов. У других нет такого права.
Посилати - навряд чи
А от вимагати - з цим я погоджусь
З свого боку додам
Точно так само ті хто найефективніше працюють(сплачують податки або виготовляють зброю або донатять або все разом) - мають право вимагати від інших людей в тилу -робити так само.
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Додано: Сер 24 січ, 2024 17:47
Damien написав:
Мое мнение, что есть 2 варианта -
1) ИЛ действительно привез пленных, но ранее. А в момент сбития он улетал пустой, причем не в Москву. Его сбили, кацапы обиделись, что не дали ихнему ИЛу уйти
2) ИЛ вообще не имел отношения к пленным. Привез вооружение в Белгород, а на момент сбития улетал пустым. Ибо нелогично, что он был с оружием, вывозя его ИЗ
Белгорода(наоборот туда везут они)
На відео чітко видко що з ИЛа щось вилітало/відлітало. З чого ви взяли що він летів пустий?
Востаннє редагувалось andrijk777
в Сер 24 січ, 2024 17:59, всього редагувалось 2 разів.
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