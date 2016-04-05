Додано: Сер 24 січ, 2024 17:32

Hotab написав: Water написав: Hotab написав: Я по відео визначив , що він 100% летів ВІД Белгорода. І це 50-60 км від аеропорту. Тобто про захід на посадку там не йдеться. Я по відео визначив , що він 100% летів ВІД Белгорода. І це 50-60 км від аеропорту. Тобто про захід на посадку там не йдеться.

На відео падіння некерованого літака на низькій висоті, тобто траекторії ми не бачимо. На 20 секунді відео лівіше є робота ППО, але нема відео літака у ций момент. На відео падіння некерованого літака на низькій висоті, тобто траекторії ми не бачимо. На 20 секунді відео лівіше є робота ППО, але нема відео літака у ций момент.

Якщо робота ППО лівіше, а падіння правіше, то куди він летів? Тим більше що там невелика висота і розвернутись в повітрі він вже не міг

Если ознакомиться с расположением ВПП аэропорта Белгород, посмотреть где находится Москва, то можно увидеть, что ИЛ76 никак не мог пролетать над Яблоново Карочинского района, следуя из МосквыСамолет летелБелгорода. Об этом прямо говорит видео падения после привязки к местности. Русские "объясняют" это тем, что "ИЛ увидел опасность и начал разворачиваться, уходя от ракеты ПВО". По-моему - абсурд. Он не успел бы не то что уйти(поскольку он транспортник, а не истребитель), но даже повернуть на 90 градусов. И пилотам не пришло бы даже в голову начать разворачиваться, даже под действием инстинктов они бы повернули на север, а не стали бы разворачиваться.Косвенно о том, что самолет летелБелгорода говорит то, что при падении было огромное горение топлива, баки были полные.Мое мнение, что есть 2 варианта -1) ИЛ действительно привез пленных, но ранее. А в момент сбития он улетал пустой, причем не в Москву. Его сбили, кацапы обиделись, что не дали ихнему ИЛу уйти2) ИЛ вообще не имел отношения к пленным. Привез вооружение в Белгород, а на момент сбития улетал пустым. Ибо нелогично, что он был с оружием, вывозя егоБелгорода(наоборот туда везут они)