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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 24 січ, 2024 17:48
Letusrock написав:
+100
оригінальні у вас ідеї і настрій позитивний)).
Коли небудь якщо пан Холява мене здасть і мене все ж мобілізують то полюбому попрошусь у підрозділ до Banderloga.
А якщо шось піде не так то вже разом будем прориватись до Румунії
Навіщо мені вас здавати ?
По перше я вас не знаю , по друге всіх , хто повинен служити найдуть і без мене .
Тут чекати залишилось не довго .
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Додано: Сер 24 січ, 2024 17:59
Water написав: Hotab написав:
Якщо робота ППО лівіше, а падіння правіше, то куди він летів? Тим більше що там невелика висота і розвернутись в повітрі він вже не міг.
Ось я про це і питаю, чи могло після робти ППО цей борт крутануть на 180°? Передивився момент падіння, IMHO, він не по прямій падає.
100 тонна машина на швидкості 600+ км/год не може за кілька секунд розвернутись на 180))
Трохи відхилитися може, але загальний напрямок буде туди ж)
На відео чітко видко що з ИЛа щось вилітало/відлітало. З чого ви взяли що він летів пустий?
Обломки
Мое мнение, что есть 2 варианта
Погоджуюсь.
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Додано: Сер 24 січ, 2024 18:08
stm написав:
Тем более оба земляки )
слабо знаєте свою країну, назвати закарпатця та буковинця земляками це все рівно що назвати земляками вихідця з Техасу та Луізіани (тільки через географічне положення)
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Додано: Сер 24 січ, 2024 18:10
hume написав: Бетон написав:
Мер Мелітополя:
"Всі і я підуть воювати, всі"
Ведуча перебиває:
"Коли?"
Мер: "Е-е-ееее"
Ведуча перебиває: "У вас є бронь?"
Мер ніяково: "так я оформив нещодавно"
Ведуча: "так ви не підете"
Это ж какой то.....
позор?
-все будут воевать, никто не спрячется!
-а вы воюете?
-нет, но я там, где нужен своему государству))
Блд , очередной чиновник и очередное дно..
Моральное право посылать всех в окопы имеют право только военные из этих же самых окопов. У других нет такого права.
навіщо взагалі слухати подібний "контингент", який на 100% впевнений що він нікуди не піде, у відповідності до чинного законодавства, шо чиновники категорії а підлягають автоматичному бронюванню (в цю категорію і попадають мери). в них "всі" це "всі, крім мене". журналіст потролила його знатно. інколи краще жувати, ніж говорити.
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Додано: Сер 24 січ, 2024 18:14
fler написав:
З двох претендентів на руку та серце, Ви би вибрали захисника Успіха, чи чевекашника хотаба?
Спочатку оберу flyman, щоб допомогти йому швидше потрапити на фронт)))
А можна і кількох по черзі?
Одного вбили = +15млн
Другого = 30млн
Третього ... Це вже млн$!
Я іншої такої країни не знаю, де так цікаво нині бути жінкою...
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Додано: Сер 24 січ, 2024 18:17
Letusrock написав: stm написав:
Тем более оба земляки )
слабо знаєте свою країну, назвати закарпатця та буковинця земляками це все рівно що назвати земляками вихідця з Техасу та Луізіани (тільки через географічне положення)
Ну мені цікаво стало до нестями , звідки "земляк " ?
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холява
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Додано: Сер 24 січ, 2024 18:26
холява написав:
Ну мені цікаво стало до нестями , звідки "земляк " ?
ви про мене? я з рівнинної частини Закарпаття, проживаю критично близько до кордону, звідти вітром в голову надуло різні демократичні цінності і т.д., тому вкрай непідтримую ваші методи всіх примусити любити батьківщину через окоп.
Але як людину військову я вас щиро поважаю і бажаю вам здоровя
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Додано: Сер 24 січ, 2024 18:36
Bobua написав: fler написав:
З двох претендентів на руку та серце, Ви би вибрали захисника Успіха, чи чевекашника хотаба?
Спочатку оберу flyman, щоб допомогти йому швидше потрапити на фронт)))
А можна і кількох по черзі?
Одного вбили = +15млн
Другого = 30млн
Третього ... Це вже млн$!
Я іншої такої країни не знаю, де так цікаво нині бути жінкою...
Та толку, якщо вона тупить і вже 23міс. НЕ посилає свого чоловіка на фронт?
Вона хоче мати окуляри пА350€, але не шукає легких шляхів
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