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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6466646764686469
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 17:48

  Letusrock написав:+100
оригінальні у вас ідеї і настрій позитивний)).
Коли небудь якщо пан Холява мене здасть і мене все ж мобілізують то полюбому попрошусь у підрозділ до Banderloga.
А якщо шось піде не так то вже разом будем прориватись до Румунії


Навіщо мені вас здавати ?
По перше я вас не знаю , по друге всіх , хто повинен служити найдуть і без мене .

Тут чекати залишилось не довго .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 17:59

  Water написав:
  Hotab написав:Якщо робота ППО лівіше, а падіння правіше, то куди він летів? Тим більше що там невелика висота і розвернутись в повітрі він вже не міг.

Ось я про це і питаю, чи могло після робти ППО цей борт крутануть на 180°? Передивився момент падіння, IMHO, він не по прямій падає.

100 тонна машина на швидкості 600+ км/год не може за кілька секунд розвернутись на 180))
Трохи відхилитися може, але загальний напрямок буде туди ж)

На відео чітко видко що з ИЛа щось вилітало/відлітало. З чого ви взяли що він летів пустий?


Обломки


Мое мнение, что есть 2 варианта



Погоджуюсь.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 18:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Тем более оба земляки )

слабо знаєте свою країну, назвати закарпатця та буковинця земляками це все рівно що назвати земляками вихідця з Техасу та Луізіани (тільки через географічне положення)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 18:10

  hume написав:
  Бетон написав:Мер Мелітополя:
"Всі і я підуть воювати, всі"
Ведуча перебиває:
"Коли?"
Мер: "Е-е-ееее"
Ведуча перебиває: "У вас є бронь?"
Мер ніяково: "так я оформив нещодавно"
Ведуча: "так ви не підете"

Это ж какой то.....
позор?


-все будут воевать, никто не спрячется!
-а вы воюете?
-нет, но я там, где нужен своему государству))

Блд , очередной чиновник и очередное дно..

Моральное право посылать всех в окопы имеют право только военные из этих же самых окопов. У других нет такого права.



навіщо взагалі слухати подібний "контингент", який на 100% впевнений що він нікуди не піде, у відповідності до чинного законодавства, шо чиновники категорії а підлягають автоматичному бронюванню (в цю категорію і попадають мери). в них "всі" це "всі, крім мене". журналіст потролила його знатно. інколи краще жувати, ніж говорити.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 18:14

  fler написав:
З двох претендентів на руку та серце, Ви би вибрали захисника Успіха, чи чевекашника хотаба?

Спочатку оберу flyman, щоб допомогти йому швидше потрапити на фронт)))


А можна і кількох по черзі?
Одного вбили = +15млн
Другого = 30млн
Третього ... Це вже млн$!

Я іншої такої країни не знаю, де так цікаво нині бути жінкою... :o
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 18:17

  Letusrock написав:
  stm написав:Тем более оба земляки )

слабо знаєте свою країну, назвати закарпатця та буковинця земляками це все рівно що назвати земляками вихідця з Техасу та Луізіани (тільки через географічне положення)


Ну мені цікаво стало до нестями , звідки "земляк " ?
холява
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 18:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Ну мені цікаво стало до нестями , звідки "земляк " ?


ви про мене? я з рівнинної частини Закарпаття, проживаю критично близько до кордону, звідти вітром в голову надуло різні демократичні цінності і т.д., тому вкрай непідтримую ваші методи всіх примусити любити батьківщину через окоп.
Але як людину військову я вас щиро поважаю і бажаю вам здоровя
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 18:36

Як стати мільйонеркою©))

  Bobua написав:
  fler написав:
З двох претендентів на руку та серце, Ви би вибрали захисника Успіха, чи чевекашника хотаба?

Спочатку оберу flyman, щоб допомогти йому швидше потрапити на фронт)))


А можна і кількох по черзі?
Одного вбили = +15млн
Другого = 30млн
Третього ... Це вже млн$!

Я іншої такої країни не знаю, де так цікаво нині бути жінкою... :o
Та толку, якщо вона тупить і вже 23міс. НЕ посилає свого чоловіка на фронт?

Вона хоче мати окуляри пА350€, але не шукає легких шляхів :oops:
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