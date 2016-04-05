Навіщо мені вас здавати ?
По перше я вас не знаю , по друге всіх , хто повинен служити найдуть і без мене .
Тут чекати залишилось не довго .
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Додано: Сер 24 січ, 2024 17:48
Навіщо мені вас здавати ?
По перше я вас не знаю , по друге всіх , хто повинен служити найдуть і без мене .
Тут чекати залишилось не довго .
Додано: Сер 24 січ, 2024 17:59
100 тонна машина на швидкості 600+ км/год не може за кілька секунд розвернутись на 180))
Трохи відхилитися може, але загальний напрямок буде туди ж)
Обломки
Погоджуюсь.
Додано: Сер 24 січ, 2024 18:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 24 січ, 2024 18:10
навіщо взагалі слухати подібний "контингент", який на 100% впевнений що він нікуди не піде, у відповідності до чинного законодавства, шо чиновники категорії а підлягають автоматичному бронюванню (в цю категорію і попадають мери). в них "всі" це "всі, крім мене". журналіст потролила його знатно. інколи краще жувати, ніж говорити.
Додано: Сер 24 січ, 2024 18:17
Додано: Сер 24 січ, 2024 18:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ви про мене? я з рівнинної частини Закарпаття, проживаю критично близько до кордону, звідти вітром в голову надуло різні демократичні цінності і т.д., тому вкрай непідтримую ваші методи всіх примусити любити батьківщину через окоп.
Але як людину військову я вас щиро поважаю і бажаю вам здоровя
Додано: Сер 24 січ, 2024 18:51
Безсоння мучить)) Скільки ще чекати?
Додано: Сер 24 січ, 2024 18:53
Золоті слова.
Як я вже давно писав.
Брати у військо на 3-4міс.
Мобілізовувати по 200тис в місяць. Щодня по 7тис.
Місяць готувати.
Місяць на півн.кордоні.
Місяць на фронті, аби звикли до вибухів і стріляти в напрямку людиноподібних.
Зараз вже було би в тилах 4млн осіб з досвідом війни.
Коли будуть демонстації в тилах з вимогами “всі так всі” і обмежити строк до 3-4міс?
Додано: Сер 24 січ, 2024 19:02
Я не війсковий .Я звичайна людина .
Я ОБОЖНЮЮ Україну .
Мені на пенсії не сіділось і з початком війни я побіжав до війскомату (ТЦК) і був мобілізован .
Я з рівнинної лівобережчени Дніпра .
Службу проходив в єдиному шпиталі , який залишився на півдні ..
Всіх кого привозили до нас ,на руках носив з 02.03.2022 , в том числі і полонених .
Коли деякі починають вести розмови про " чого я повинен , я можу загинути , не мають права , де закон , я хворий ......" і так багато хто , в мене питання , а навіщо ж ви мешкали , навчались , вели бізнес ,покупали нерухомість і таке інше в Україні ? Ви ії тоді кохали ?
І коли почали у вас забирати все , замість того щоб захищати все своє ,ви втікли чи продовжуєте нести" пурген" з усілякими припусками .
Я не дуже до таких ставлюсь .
Про те що пройшов на війні, я не пишу .Бо нормальній людині того не зрозуміти .
Ось так і живу після звільнення .
Востаннє редагувалось холява в Сер 24 січ, 2024 19:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 24 січ, 2024 19:15
Головне управління розвідки Міноборони України не має достовірної інформації про те, хто саме перебував на борту російського літака Іл-76, і вважає, що ситуація може свідчити про умисні дії Росії, спрямовані на створення загрози життю і безпеці полонених.
Сьогодні мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся. За твердженням російської сторони, це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених. Наразі ми не маємо достовірної та вичерпної інформації щодо того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості", - йдеться в заяві.
У ГУР наголосили, що зі свого боку Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну, і російські полонені військовослужбовці були вчасно доставлені на обумовлену точку для обміну, де вони перебували в безпеці. Також зазначається, що безпеку українських захисників, згідно з домовленостями, мала забезпечити російська сторона.
"Водночас українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилося в минулому. Україна не була поінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених. Відомо, що доставка полонених відбувається і авіаційним, і залізничним і автомобільним транспортом. Це може свідчити про навмисні дії росії, спрямовані на створення загрози життю та безпеки полонених", - заявили в розвідці.
Також зазначається, що посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, оскільки в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну.
"Виходячи з цього, мова може йти про сплановані та навмисні дії рф з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави", - заявили в ГУР.
Як повідомлялося, раніше російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ повідомили про катастрофу в Бєлгородській області РФ уранці в середу літака Іл-76 із 65 полоненими українськими військовими, яких нібито перевозили до Бєлгородської області для обміну, й дев'ятьма росіянами - членами екіпажу та особами, які супроводжували полонених.
"Українська правда" з посиланням на власні джерела в Генеральному штабі ЗСУ повідомила, що військово-транспортний літак Іл-76, який упав у РФ, перевозив ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300.
Поінформоване джерело, близьке до Міноборони України, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що російський літак Іл-76 було збито на зльоті, не уточнивши можливу присутність на борту українських полонених.
Пізніше в Генштабі ЗСУ заявили, що з'ясовують інформацію про падіння літака.
"Наразі в нас немає інформації. Щойно з'ясуємо достовірну інформацію, ми інформуватимемо і комунікуватимемо", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Генштабі ЗСУ.
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