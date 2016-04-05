Додано: Сер 24 січ, 2024 19:15

Головне управління розвідки Міноборони України не має достовірної інформації про те, хто саме перебував на борту російського літака Іл-76, і вважає, що ситуація може свідчити про умисні дії Росії, спрямовані на створення загрози життю і безпеці полонених.Сьогодні мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся. За твердженням російської сторони, це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених. Наразі ми не маємо достовірної та вичерпної інформації щодо того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості", - йдеться в заяві.У ГУР наголосили, що зі свого боку Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну, і російські полонені військовослужбовці були вчасно доставлені на обумовлену точку для обміну, де вони перебували в безпеці. Також зазначається, що безпеку українських захисників, згідно з домовленостями, мала забезпечити російська сторона."Водночас українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилося в минулому. Україна не була поінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених. Відомо, що доставка полонених відбувається і авіаційним, і залізничним і автомобільним транспортом. Це може свідчити про навмисні дії росії, спрямовані на створення загрози життю та безпеки полонених", - заявили в розвідці.Також зазначається, що посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, оскільки в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну."Виходячи з цього, мова може йти про сплановані та навмисні дії рф з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави", - заявили в ГУР.Як повідомлялося, раніше російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ повідомили про катастрофу в Бєлгородській області РФ уранці в середу літака Іл-76 із 65 полоненими українськими військовими, яких нібито перевозили до Бєлгородської області для обміну, й дев'ятьма росіянами - членами екіпажу та особами, які супроводжували полонених."Українська правда" з посиланням на власні джерела в Генеральному штабі ЗСУ повідомила, що військово-транспортний літак Іл-76, який упав у РФ, перевозив ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300.Поінформоване джерело, близьке до Міноборони України, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що російський літак Іл-76 було збито на зльоті, не уточнивши можливу присутність на борту українських полонених.Пізніше в Генштабі ЗСУ заявили, що з'ясовують інформацію про падіння літака."Наразі в нас немає інформації. Щойно з'ясуємо достовірну інформацію, ми інформуватимемо і комунікуватимемо", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Генштабі ЗСУ.