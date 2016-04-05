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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6467646864696470>
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 17:48

  Letusrock написав:+100
оригінальні у вас ідеї і настрій позитивний)).
Коли небудь якщо пан Холява мене здасть і мене все ж мобілізують то полюбому попрошусь у підрозділ до Banderloga.
А якщо шось піде не так то вже разом будем прориватись до Румунії


Навіщо мені вас здавати ?
По перше я вас не знаю , по друге всіх , хто повинен служити найдуть і без мене .

Тут чекати залишилось не довго .
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 17:59

  Water написав:
  Hotab написав:Якщо робота ППО лівіше, а падіння правіше, то куди він летів? Тим більше що там невелика висота і розвернутись в повітрі він вже не міг.

Ось я про це і питаю, чи могло після робти ППО цей борт крутануть на 180°? Передивився момент падіння, IMHO, він не по прямій падає.

100 тонна машина на швидкості 600+ км/год не може за кілька секунд розвернутись на 180))
Трохи відхилитися може, але загальний напрямок буде туди ж)

На відео чітко видко що з ИЛа щось вилітало/відлітало. З чого ви взяли що він летів пустий?


Обломки


Мое мнение, что есть 2 варианта



Погоджуюсь.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 18:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Тем более оба земляки )

слабо знаєте свою країну, назвати закарпатця та буковинця земляками це все рівно що назвати земляками вихідця з Техасу та Луізіани (тільки через географічне положення)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 18:10

  hume написав:
  Бетон написав:Мер Мелітополя:
"Всі і я підуть воювати, всі"
Ведуча перебиває:
"Коли?"
Мер: "Е-е-ееее"
Ведуча перебиває: "У вас є бронь?"
Мер ніяково: "так я оформив нещодавно"
Ведуча: "так ви не підете"

Это ж какой то.....
позор?


-все будут воевать, никто не спрячется!
-а вы воюете?
-нет, но я там, где нужен своему государству))

Блд , очередной чиновник и очередное дно..

Моральное право посылать всех в окопы имеют право только военные из этих же самых окопов. У других нет такого права.



навіщо взагалі слухати подібний "контингент", який на 100% впевнений що він нікуди не піде, у відповідності до чинного законодавства, шо чиновники категорії а підлягають автоматичному бронюванню (в цю категорію і попадають мери). в них "всі" це "всі, крім мене". журналіст потролила його знатно. інколи краще жувати, ніж говорити.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 18:17

  Letusrock написав:
  stm написав:Тем более оба земляки )

слабо знаєте свою країну, назвати закарпатця та буковинця земляками це все рівно що назвати земляками вихідця з Техасу та Луізіани (тільки через географічне положення)


Ну мені цікаво стало до нестями , звідки "земляк " ?
холява
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 18:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Ну мені цікаво стало до нестями , звідки "земляк " ?


ви про мене? я з рівнинної частини Закарпаття, проживаю критично близько до кордону, звідти вітром в голову надуло різні демократичні цінності і т.д., тому вкрай непідтримую ваші методи всіх примусити любити батьківщину через окоп.
Але як людину військову я вас щиро поважаю і бажаю вам здоровя
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 18:51

Безсоння мучить)) Скільки ще чекати?

  холява написав:Тут чекати залишилось не довго
2 тижні, чи менше?
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 18:53

  vitaliiangel написав:
  Slon_Nosov написав:ІМХО, мотивація була лише одна, коли була ймовірність що орки будуть ходити по твоєму місту та грабували та гвалтувати. Іх треба вбити, то я з дитиною ходив з рушницею та шукав автомат по Києву.
что мешает сейчас вооружить мужиков и обязать каждого пройти курсы 1-3 мес по обращению с автоматом и 1й помощи? Для окупантов это будет мощный стимул. Одно дело понимать что с тобой воюет армия из 200-300 тыс другое что в тылу тебя ждет 3+ млн вооруженных мужиков. Мешает НЕДОВЕРИЕ власти к своему же народу. Как это раздать всем автоматы, а вдруг они ценного чиновника казнокрада замочат? Но паковать вооруженного ухилянта в бусики не выйдет. Власти выгодно, чтобы народ был безвольным быдлом.



Золоті слова.

Як я вже давно писав.
Брати у військо на 3-4міс.
Мобілізовувати по 200тис в місяць. Щодня по 7тис.
Місяць готувати.
Місяць на півн.кордоні.
Місяць на фронті, аби звикли до вибухів і стріляти в напрямку людиноподібних.

Зараз вже було би в тилах 4млн осіб з досвідом війни.

Коли будуть демонстації в тилах з вимогами “всі так всі” і обмежити строк до 3-4міс?
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 19:02

  Letusrock написав:
  холява написав:Ну мені цікаво стало до нестями , звідки "земляк " ?


ви про мене? я з рівнинної частини Закарпаття, проживаю критично близько до кордону, звідти вітром в голову надуло різні демократичні цінності і т.д., тому вкрай непідтримую ваші методи всіх примусити любити батьківщину через окоп.
Але як людину військову я вас щиро поважаю і бажаю вам здоровя


Я не війсковий .Я звичайна людина .
Я ОБОЖНЮЮ Україну .
Мені на пенсії не сіділось і з початком війни я побіжав до війскомату (ТЦК) і був мобілізован .
Я з рівнинної лівобережчени Дніпра .
Службу проходив в єдиному шпиталі , який залишився на півдні ..
Всіх кого привозили до нас ,на руках носив з 02.03.2022 , в том числі і полонених .

Коли деякі починають вести розмови про " чого я повинен , я можу загинути , не мають права , де закон , я хворий ......" і так багато хто , в мене питання , а навіщо ж ви мешкали , навчались , вели бізнес ,покупали нерухомість і таке інше в Україні ? Ви ії тоді кохали ?
І коли почали у вас забирати все , замість того щоб захищати все своє ,ви втікли чи продовжуєте нести" пурген" з усілякими припусками .
Я не дуже до таких ставлюсь .
Про те що пройшов на війні, я не пишу .Бо нормальній людині того не зрозуміти .
Ось так і живу після звільнення .
Востаннє редагувалось холява в Сер 24 січ, 2024 19:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 19:15

Головне управління розвідки Міноборони України не має достовірної інформації про те, хто саме перебував на борту російського літака Іл-76, і вважає, що ситуація може свідчити про умисні дії Росії, спрямовані на створення загрози життю і безпеці полонених.
Сьогодні мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся. За твердженням російської сторони, це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених. Наразі ми не маємо достовірної та вичерпної інформації щодо того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості", - йдеться в заяві.

У ГУР наголосили, що зі свого боку Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну, і російські полонені військовослужбовці були вчасно доставлені на обумовлену точку для обміну, де вони перебували в безпеці. Також зазначається, що безпеку українських захисників, згідно з домовленостями, мала забезпечити російська сторона.

"Водночас українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилося в минулому. Україна не була поінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених. Відомо, що доставка полонених відбувається і авіаційним, і залізничним і автомобільним транспортом. Це може свідчити про навмисні дії росії, спрямовані на створення загрози життю та безпеки полонених", - заявили в розвідці.

Також зазначається, що посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, оскільки в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну.

"Виходячи з цього, мова може йти про сплановані та навмисні дії рф з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави", - заявили в ГУР.

Як повідомлялося, раніше російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ повідомили про катастрофу в Бєлгородській області РФ уранці в середу літака Іл-76 із 65 полоненими українськими військовими, яких нібито перевозили до Бєлгородської області для обміну, й дев'ятьма росіянами - членами екіпажу та особами, які супроводжували полонених.

"Українська правда" з посиланням на власні джерела в Генеральному штабі ЗСУ повідомила, що військово-транспортний літак Іл-76, який упав у РФ, перевозив ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300.

Поінформоване джерело, близьке до Міноборони України, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що російський літак Іл-76 було збито на зльоті, не уточнивши можливу присутність на борту українських полонених.

Пізніше в Генштабі ЗСУ заявили, що з'ясовують інформацію про падіння літака.

"Наразі в нас немає інформації. Щойно з'ясуємо достовірну інформацію, ми інформуватимемо і комунікуватимемо", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Генштабі ЗСУ.
https://interfax.com.ua/news/general/962684.html
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