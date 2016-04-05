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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 24 січ, 2024 19:18
Украина проводит переговоры с ЕС о том, чтобы будущие миграционные правила Союза обеспечили возвращение большего количества украинцев домой, — Politico
Один из дипломатов ЕС ожидает усиления давления со стороны Киева после принятия нового закона о мобилизации. Издание пишет, что завтра министры по вопросам миграции будут обсуждать правила пребывания украинцев в Евросоюзе.
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Xenon
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Додано: Сер 24 січ, 2024 19:19
Bobua написав:
Коли будуть демонстації в тилах з вимогами “всі так всі” і обмежити строк до 3-4міс?
Отож!
Я не знаю/не розумію, чому в тилах до сих пір не створювали/не вимагали ДЛЯ СЕБЕ(!)
на майбутнє "кращих умов на робочих місцях на фронті і чітких/коротких термінів служби/праці"?
Ну ж бачили, що "щось не так", що лише 200тим, або інвалідом можна вийти...
Це типу що, як "бій у клітці" - лише мертвим, або напівмертвим тебе можуть виволокти з неї?
Як так?
Ну як, плять, так?©
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Додано: Сер 24 січ, 2024 19:30
Xenon написав:
Украина проводит переговоры с ЕС о том, чтобы будущие миграционные правила Союза обеспечили возвращение большего количества украинцев домой, — Politico
Один из дипломатов ЕС ожидает усиления давления со стороны Киева после принятия нового закона о мобилизации. Издание пишет, что завтра министры по вопросам миграции будут обсуждать правила пребывания украинцев в Евросоюзе.
Якщо Україна дійсно хоче повернення мігрантів то першим шляхом має стати відмова продовження закордонного паспорту в консульствах військово зобов’язаним чи навіть анулювання закордонних паспортів військово зобов’язаних (усіх і тих що в України в тому числі).
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Додано: Сер 24 січ, 2024 19:30
Бетон написав: hume написав: vitaliiangel написав:
вряд ли до окончания войны кто то бы что то строил. Чтобы ракета прилетела?
Было бы желание. Я уже про иностранные представительства молчу.
Практика Ирана показывает, что при желании можно и под землёй наладить производство, даже при тотальных санкциях. Копать ничего не нужно, советы на всех предприятиях углублялись как кроты. Все дело в желании
хамас в антисанитарных условиях под носом у лучшей разведки мира ПОД ЗЕМЛЁЙ! могут, а страна с собственной великой ракетной историей не может?
Это сюрреализм
Так, может, в том-то и дело -- историй. Знакомый рассказывал как с какого-то авиазавода "запад" целыве отделы перевозил прямо с поселением -- подозреваю, что с ракетами было так же: кто хоть что-то из себя представлял -- давно уже "там"...
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Додано: Сер 24 січ, 2024 19:32
Ukrainian написав: Xenon написав:
Украина проводит переговоры с ЕС о том, чтобы будущие миграционные правила Союза обеспечили возвращение большего количества украинцев домой, — Politico
Один из дипломатов ЕС ожидает усиления давления со стороны Киева после принятия нового закона о мобилизации. Издание пишет, что завтра министры по вопросам миграции будут обсуждать правила пребывания украинцев в Евросоюзе.
Якщо Україна дійсно хоче повернення мігрантів то першим шляхом має стати відмова продовження закордонного паспорту в консульствах військово зобов’язаним чи навіть анулювання закордонних паспортів військово зобов’язаних (усіх і тих що в України в тому числі).
И человек сразу подает заявление на беженство -- вместо "временного пребывания"
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Додано: Сер 24 січ, 2024 19:32
Letusrock написав: stm написав:
Тем более оба земляки )
слабо знаєте свою країну, назвати закарпатця та буковинця земляками це все рівно що назвати земляками вихідця з Техасу та Луізіани (тільки через географічне положення)
А какой ВУЗ заканчивали? Можно без года выпуска )
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Додано: Сер 24 січ, 2024 19:36
Ukrainian написав: Xenon написав:
Украина проводит переговоры с ЕС о том, чтобы будущие миграционные правила Союза обеспечили возвращение большего количества украинцев домой, — Politico
Один из дипломатов ЕС ожидает усиления давления со стороны Киева после принятия нового закона о мобилизации. Издание пишет, что завтра министры по вопросам миграции будут обсуждать правила пребывания украинцев в Евросоюзе.
Якщо Україна дійсно хоче повернення мігрантів то першим шляхом має стати відмова продовження закордонного паспорту в консульствах військово зобов’язаним чи навіть анулювання закордонних паспортів військово зобов’язаних (усіх і тих що в України в тому числі).
Спрацює тільки якщо війна буде 10 років)))
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Додано: Сер 24 січ, 2024 19:49
Ukrainian написав: Xenon написав:
Украина проводит переговоры с ЕС о том, чтобы будущие миграционные правила Союза обеспечили возвращение большего количества украинцев домой, — Politico
Один из дипломатов ЕС ожидает усиления давления со стороны Киева после принятия нового закона о мобилизации. Издание пишет, что завтра министры по вопросам миграции будут обсуждать правила пребывания украинцев в Евросоюзе.
Якщо Україна дійсно хоче повернення мігрантів то першим шляхом має стати відмова продовження закордонного паспорту в консульствах військово зобов’язаним чи навіть анулювання закордонних паспортів військово зобов’язаних (усіх і тих що в України в тому числі).
Ну якось же люди втікали з СРСР, ГДР та зараз з КНДР? Або будуть просити політичного притулку.
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Додано: Сер 24 січ, 2024 20:09
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Додано: Сер 24 січ, 2024 20:09
Успіх написав: Bobua написав:
Коли будуть демонстації в тилах з вимогами “всі так всі” і обмежити строк до 3-4міс?
Отож!
Я не знаю/не розумію, чому в тилах до сих пір не створювали/не вимагали ДЛЯ СЕБЕ(!)
на майбутнє "кращих умов на робочих місцях на фронті і чітких/коротких термінів служби/праці"?
Ну ж бачили, що "щось не так", що лише 200тим, або інвалідом можна вийти...
Це типу що, як "бій у клітці" - лише мертвим, або напівмертвим тебе можуть виволокти з неї?
Як так?
Ну як, плять, так?©
Ви ще не дочекались відповіді від ВР , а вже нервуєте .
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