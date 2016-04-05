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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 64686469647064716472>
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 19:18

Украина проводит переговоры с ЕС о том, чтобы будущие миграционные правила Союза обеспечили возвращение большего количества украинцев домой, — Politico

Один из дипломатов ЕС ожидает усиления давления со стороны Киева после принятия нового закона о мобилизации. Издание пишет, что завтра министры по вопросам миграции будут обсуждать правила пребывания украинцев в Евросоюзе.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 19:19

Як всі, то всі!©

  Bobua написав:Коли будуть демонстації в тилах з вимогами “всі так всі” і обмежити строк до 3-4міс?
Отож!
Я не знаю/не розумію, чому в тилах до сих пір не створювали/не вимагали ДЛЯ СЕБЕ(!)
на майбутнє "кращих умов на робочих місцях на фронті і чітких/коротких термінів служби/праці"?
Ну ж бачили, що "щось не так", що лише 200тим, або інвалідом можна вийти...
Це типу що, як "бій у клітці" - лише мертвим, або напівмертвим тебе можуть виволокти з неї?
Як так?
Ну як, плять, так?©
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 19:30

  Бетон написав:
  hume написав:
  vitaliiangel написав:вряд ли до окончания войны кто то бы что то строил. Чтобы ракета прилетела?

Было бы желание. Я уже про иностранные представительства молчу.
Практика Ирана показывает, что при желании можно и под землёй наладить производство, даже при тотальных санкциях. Копать ничего не нужно, советы на всех предприятиях углублялись как кроты. Все дело в желании

хамас в антисанитарных условиях под носом у лучшей разведки мира ПОД ЗЕМЛЁЙ! могут, а страна с собственной великой ракетной историей не может?
Это сюрреализм

Так, может, в том-то и дело -- историй. Знакомый рассказывал как с какого-то авиазавода "запад" целыве отделы перевозил прямо с поселением -- подозреваю, что с ракетами было так же: кто хоть что-то из себя представлял -- давно уже "там"...
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 19:32

  Letusrock написав:
  stm написав:Тем более оба земляки )

слабо знаєте свою країну, назвати закарпатця та буковинця земляками це все рівно що назвати земляками вихідця з Техасу та Луізіани (тільки через географічне положення)

А какой ВУЗ заканчивали? Можно без года выпуска )
stm
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 19:36

  Ukrainian написав:
  Xenon написав:
Украина проводит переговоры с ЕС о том, чтобы будущие миграционные правила Союза обеспечили возвращение большего количества украинцев домой, — Politico

Один из дипломатов ЕС ожидает усиления давления со стороны Киева после принятия нового закона о мобилизации. Издание пишет, что завтра министры по вопросам миграции будут обсуждать правила пребывания украинцев в Евросоюзе.

Якщо Україна дійсно хоче повернення мігрантів то першим шляхом має стати відмова продовження закордонного паспорту в консульствах військово зобов’язаним чи навіть анулювання закордонних паспортів військово зобов’язаних (усіх і тих що в України в тому числі).

Спрацює тільки якщо війна буде 10 років)))
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 19:49

  Ukrainian написав:
  Xenon написав:
Украина проводит переговоры с ЕС о том, чтобы будущие миграционные правила Союза обеспечили возвращение большего количества украинцев домой, — Politico

Один из дипломатов ЕС ожидает усиления давления со стороны Киева после принятия нового закона о мобилизации. Издание пишет, что завтра министры по вопросам миграции будут обсуждать правила пребывания украинцев в Евросоюзе.

Якщо Україна дійсно хоче повернення мігрантів то першим шляхом має стати відмова продовження закордонного паспорту в консульствах військово зобов’язаним чи навіть анулювання закордонних паспортів військово зобов’язаних (усіх і тих що в України в тому числі).

Ну якось же люди втікали з СРСР, ГДР та зараз з КНДР? Або будуть просити політичного притулку.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 20:09

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 24 січ, 2024 20:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 20:09

  Успіх написав:
  Bobua написав:Коли будуть демонстації в тилах з вимогами “всі так всі” і обмежити строк до 3-4міс?
Отож!
Я не знаю/не розумію, чому в тилах до сих пір не створювали/не вимагали ДЛЯ СЕБЕ(!)
на майбутнє "кращих умов на робочих місцях на фронті і чітких/коротких термінів служби/праці"?
Ну ж бачили, що "щось не так", що лише 200тим, або інвалідом можна вийти...
Це типу що, як "бій у клітці" - лише мертвим, або напівмертвим тебе можуть виволокти з неї?
Як так?
Ну як, плять, так?©


Ви ще не дочекались відповіді від ВР , а вже нервуєте .
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 20:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Зараз вже було би в тилах 4млн осіб з досвідом війни.

це чорний, страшний сон любої влади.
ніхто і ніколи на це не піде.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 20:18

  Goodman написав:
  Bobua написав:Зараз вже було би в тилах 4млн осіб з досвідом війни.

це чорний, страшний сон любої влади.
ніхто і ніколи на це не піде.

Ага, місяць на передовій ... прям офігенний досвід війни ...

За місяць не буде ніякого досвіду. Взагалі.

За місяць можно, хіба що, отримати досвід Долярчика по переносу снарядів

4 млн осіб з досвідом переносу снарядів - це прям "страшна" та "потужна" сила
pesikot
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