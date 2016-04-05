Bobua написав:Зараз вже було би в тилах 4млн осіб з досвідом війни.
це чорний, страшний сон любої влади. ніхто і ніколи на це не піде.
вже й любої. будь-якої авторитарної влади.
ось у США скільки там 50,100 млн людей з навичками стрільби з вогнепальної зброї з кількасот мільйонів стволів на руках. й нічого влада не боїться, але так представники влади розуміють, що вони далеко не боги
й у нас після війни - це єдиний шлях - легалізація зброї.
багато хто боїться йти, тому що нічого не вміє, от і все. І тому, що вірить в міф, що в армії нічого нема, нічому не вчать. Насправді вчать. І не тільки у Третій штурмовій”, – каже “Бот”.
Ти ба як все просто. Майже як у дитсадку! Тил -- то просто гігантський дитсадок??
Також військовий прокоментував інформацію, що вік чоловіків, які підлягають мобілізації, можуть знизити з 27 до 25 років. Він закликав знизити мобілізаційний вік взагалі до 22 років.
“Про 25 років – взагалі смішно. 25 років – це що? Це дорослий чоловік, вже дядько. Ну за фактом, ну в сенсі? До 22 треба знижувати взагалі рівень. Які 25? Ну це дядько вже”, – підсумував “Бот”.
Раніше штурмовик Петро Горбатенко заявив, що до лав ЗСУ треба призивати, зокрема, чоловіків 18-20 років. Український військовий і керівник ініціативи “A.Drones” Юрій Касьянов також вважає, що необхідно знижувати мобілізаційний вік, і не до 25, а до 20 років.
Нагадаємо, Верховна Рада ще у травні 2023 року підтримала рішення щодо зниження порогу мобілізаційного віку від 27 до 25 років. Проте президент Володимир Зеленський цей документ досі не підписав.
От.. Щойно назвав дитсадком, а у наступних абзацах -- вже дядьками.
M-Audio написав:По суті - так, в даній ситуації більшість держслужбовців - дармоїди. В мирний час вони були зайняті тим, що надавали населенню і підприємцям так звані "послуги", які самі ж зробили обов'язковими для придбання.
Давайте обсудим. Каких именно чиновников Вы бы отправили на фронт (ну кроме Рады конечно - тут будет полное единогласие ) - Мин.Экономики, Минздрав. Мин.ОБразования, Мин.инфраструктуры - кем жертвуем?
Берите ниже, каких-нибудь местных, их не жалко)))
Я в местных властях не разбираюсь, у меня после министерства сразу идет ЖЭК. Но помню что есть 3 ветки власти - законодательная (Рады), исполнительная (Министерства) и судебная (суды) - и там везде чиновники. От какой ветки власти будем избавляться?
Бетон написав:Ну конечно в ИЛ перевозили не оружие,а пленных. Естественно. Пленных же не в вагонах возят а самолётами. А в ракетах к нам летят не взрывчатка, а гуманитарка: сгущенкой набиты
все ждут омериканского обьективного контроля все станет на свои места там с ИЛ на видео нечто стало випадать , большое и габаритное в кол-ве двух штук и никак не посипались люди. что такое 3!!! сопровождающих на 65 человек? и чего такой грибок , как от ядерки , когда он пустой. поровняйте место падения украинского ИЛа в начале АТО и сегодня. --------- просто у уззких уже есть план Б чтоби врать. за А50 молчок, а тут разродились обличители за 1 час
Я ВАС дуже поважаю , але нашому нарІду (свідома помилка ) зброю доручати не можна . Ви проаналізуйте повідомлення на форумі . На реченнях домовитись не спроможні , а як зборя на руках то й годі .
ми ж не в США
можна з обмеженнями. наприклад,як у Швейцарії - служив у ЗСУ, можеш мати зброю, якщо ні - то вибач. володіння державною мовою. чи навпаки - хочеш мати зброю, значить ти записаний в резервісти. незаконно виїхав за кордон - ніякої зброї. й так далі, варіантів багато. а всім так - не можна
в країни після війни буде дуже багато зброї, в першу чергу не в тих, в кого треба. тому для захисту законослухняного населення це треба зробити.
й ще, як я писав - треба легалізувати та створювати ПВК.
На самому початку російського вторгнення, коли Володимиру Зеленському сказали, що росіяни планують захопити Київ, президент України наказав зупинити ворога в будь-який спосіб. Але Силам оборони був не потрібен наказ очільника держави, бо механізм опору вже був запущений. Напередодні Зеленський місяцями не бачив загрози повномасштабної війни, тож тепер не був «за кермом» і надав військовому керівництву країни свободу дій на полі бою. Сам український лідер зосередився на тому аспекті, де міг бути насправді ефективним, — утримувати Україну в фокусі уваги світу та переконувати Захід допомогти. З цього починається книга журналіста Time Саймона Шустера The Showman
Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України, натомість був одним із тих, хто не сумнівався в тому, що росіяни нападуть. Здавалося, пише журналіст, що така перспектива не тільки лякала Данілова, але й розбурхувала його: на думку Шустера, секретар РНБО знав, що українці запекло оборонятимуться, і хотів бути в авангарді цієї боротьби.
«Похмурий, з животом і окулярами на кінчику носа, Данилов у свої п’ятдесят дев’ять років був більш ніж на десять років старший і набагато досвідченіший у державних справах, ніж більшість старших радників Зеленського, які часто закочували очі на поради Данилова так, як це можна було б зробити за спиною дядьки, що пихкає, — продовжує Шустер. — Їх важко було звинувачувати. Не маючи військового звання, Данілов любив поводитися як старіючий партизанський командир, навіть носив саморобну уніформу, всю чорну, з нашивкою на грудях, на якій було його прізвище»
Данілов не вірив, що ворог здатен окупувати та утримувати контроль над всією Україною — країна була надто велика для цього. Але секретар РНБО переймався через «кабульський сценарій» — блискавичний наліт на президентський комплекс з метою захоплення або вбивства лідера країни.
Розрахунок ворога був інший: Москва сподівалась, що військово-політичне керівництво залишить територію України. Історичний прецедент був на боці саме такого розвитку подій, наголошує Шустер. Як приклад він наводить Афганістан, де президент Ашраф Гані («набагато досвідченіший лідер, ніж Зеленський») влітку 2021 року залишив свою столицю перед наближенням бойовиків Талібану. А під час Другої світової війни очільники Албанії, Бельгії, Чехословаччини, Греції, Польщі, Нідерландів, Норвегії, Югославії та інших країн тікали від нацистів і жили у вигнанні.
Коли Данілов вранці 24 лютого почав телефонувати держслужбовцям, то не було нічого дивного в тому, що багато хто з них вимкнув мобільні, спакував речі та рушив у бік західного кордону. В інтервʼю Шустеру секретар РНБО розповів, що «найбільше дезертирів було в СБУ», особливо у вищих та середніх ланках.
а хтось взагалі знайшов/почав читати цю книгу?
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 24 січ, 2024 20:58, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:Ну конечно в ИЛ перевозили не оружие,а пленных. Естественно. Пленных же не в вагонах возят а самолётами. А в ракетах к нам летят не взрывчатка, а гуманитарка: сгущенкой набиты
все ждут омериканского обьективного контроля все станет на свои места там с ИЛ на видео нечто стало випадать , большое и габаритное в кол-ве двух штук и никак не посипались люди. что такое 3!!! сопровождающих на 65 человек? и чего такой грибок , как от ядерки , когда он пустой. поровняйте место падения украинского ИЛа в начале АТО и сегодня. --------- просто у уззких уже есть план Б чтоби врать. за А50 молчок, а тут разродились обличители за 1 час
Если после взлета шел пустой, там могло быть до 110 тонн керосина в баках. Тоде будет гриб. Я думаю пустой шел.