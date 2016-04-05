Ваш кэп
Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 24 січ, 2024 21:01
Ваш кэп
Напад росії і білорусі на Україну
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 24 січ, 2024 21:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 24 січ, 2024 21:01
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 24 січ, 2024 21:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 24 січ, 2024 21:08
Goodman Аналоговнонентая тактика
В Авдеевке россияне залезли к нам в тыл по трубам
Русские смогли пропилить проходы в старой подземной трубе и зайти в тыл нашим бойцам неподалеку курортного комплекса "Царская Охота" на юге Авдеевки.
Удалось это с третьей попытки: до этого враг столкнулся с проблемами недостаточного количества воздуха и подтопления трубы. Группа из 150 оккупантов преодолела 2 км (!) и вылезла за спинами ВСУ, в результате чего позиции были потеряны.
Додано: Сер 24 січ, 2024 21:10
Goodman Желание России скрыть факт уничтожения самолета Ил-76МД-90А (№ 0110) ложью об "украинских военнопленных" проста и понятна - данный самолёт ЕДИНСТВЕННЫЙ экземпляр модернизированного тяжелого транспортного самолета для перевозки крупногабаритных грузов.
Додано: Сер 24 січ, 2024 21:12
Глупость это. Выигрывает не масса людей с автоматами а армия, и выигрывает именно своей огранизацией - не зря же Наполеон сказал "один мамлюк легко побьет двух французов но сто на сто уже равны а тысяча французов легко разбивает две тысячи мамлюков"
Додано: Сер 24 січ, 2024 21:16
Одно другому не мешает. Массу людей с автоматами можно организовать. Россия проиграла обе чеченские войны при этом армии у чеченцев не было.
Вот морозный февраль, город весь окружен,
Надо нам выходить, прорывая кольцо.
Но как много ребят не успели уйти,
Еще много ночей в Грозном будут бои.
Город тени и мрака, крови и слез!
Сколько горя, жестокости ты перенес!
Город смерти в молчании грозном стоял,
Быстро сбитый, но ты на колени не встал!
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 24 січ, 2024 21:39, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 24 січ, 2024 21:19
Они реально не понимают или просто делают вид что не понимают что "выезд из ЕС" - это не равно "возвращению домой"?
Додано: Сер 24 січ, 2024 21:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Розрахунок на те що частина сімей повернуться - ті де жінка з дітьми мали виплати, або ті хто не готовий їхати кудись в Аргентину
Але цікаво як наші хочуть примусити європейців, і наскільки законно це можна реалізувати.
Тобто сірійців-терористів додому не відправляють а наших раптом почнуть
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