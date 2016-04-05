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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6470647164726473>
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 21:01

  vitaliiangel написав:Зображення

Ваш кэп

Напад росії і білорусі на Україну
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 24 січ, 2024 21:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 21:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Если после взлета шел пустой, там могло быть до 110 тонн керосина в баках.
Тоде будет гриб.
Я думаю пустой шел.

Золото мисля. шел на взлет .
пригород Белгорода, до граници 50 км, час на автобусе.
какие пленние и куда?
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 21:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Ваш кэп


Так писали, что поговорили с женой какмадира литака ,
бил рейс Мацква-белгород , шел обратно
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 21:08

Goodman Аналоговнонентая тактика

В Авдеевке россияне залезли к нам в тыл по трубам

Русские смогли пропилить проходы в старой подземной трубе и зайти в тыл нашим бойцам неподалеку курортного комплекса "Царская Охота" на юге Авдеевки.

Удалось это с третьей попытки: до этого враг столкнулся с проблемами недостаточного количества воздуха и подтопления трубы. Группа из 150 оккупантов преодолела 2 км (!) и вылезла за спинами ВСУ, в результате чего позиции были потеряны.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 21:10

Goodman Желание России скрыть факт уничтожения самолета Ил-76МД-90А (№ 0110) ложью об "украинских военнопленных" проста и понятна - данный самолёт ЕДИНСТВЕННЫЙ экземпляр модернизированного тяжелого транспортного самолета для перевозки крупногабаритных грузов.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 21:12

  vitaliiangel написав:Одно дело понимать что с тобой воюет армия из 200-300 тыс другое что в тылу тебя ждет 3+ млн вооруженных мужиков.


Глупость это. Выигрывает не масса людей с автоматами а армия, и выигрывает именно своей огранизацией - не зря же Наполеон сказал "один мамлюк легко побьет двух французов но сто на сто уже равны а тысяча французов легко разбивает две тысячи мамлюков"
katso
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 21:16

  katso написав:
  vitaliiangel написав:Одно дело понимать что с тобой воюет армия из 200-300 тыс другое что в тылу тебя ждет 3+ млн вооруженных мужиков.


Глупость это. Выигрывает не масса людей с автоматами а армия, и выигрывает именно своей огранизацией - не зря же Наполеон сказал "один мамлюк легко побьет двух французов но сто на сто уже равны а тысяча французов легко разбивает две тысячи мамлюков"

Одно другому не мешает. Массу людей с автоматами можно организовать. Россия проиграла обе чеченские войны при этом армии у чеченцев не было.

Вот морозный февраль, город весь окружен,
Надо нам выходить, прорывая кольцо.
Но как много ребят не успели уйти,
Еще много ночей в Грозном будут бои.
Город тени и мрака, крови и слез!
Сколько горя, жестокости ты перенес!
Город смерти в молчании грозном стоял,
Быстро сбитый, но ты на колени не встал!

Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 24 січ, 2024 21:39, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 21:19

  Xenon написав:
Украина проводит переговоры с ЕС о том, чтобы будущие миграционные правила Союза обеспечили возвращение большего количества украинцев домой, — Politico

Один из дипломатов ЕС ожидает усиления давления со стороны Киева после принятия нового закона о мобилизации. Издание пишет, что завтра министры по вопросам миграции будут обсуждать правила пребывания украинцев в Евросоюзе.


Они реально не понимают или просто делают вид что не понимают что "выезд из ЕС" - это не равно "возвращению домой"?
katso
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 21:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:Они реально не понимают или просто делают вид что не понимают что "выезд из ЕС" - это не равно "возвращению домой"?


Розрахунок на те що частина сімей повернуться - ті де жінка з дітьми мали виплати, або ті хто не готовий їхати кудись в Аргентину

Але цікаво як наші хочуть примусити європейців, і наскільки законно це можна реалізувати.
Тобто сірійців-терористів додому не відправляють а наших раптом почнуть
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 21:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:А какой ВУЗ заканчивали? Можно без года выпуска )

перший?
з якою метою цікавитесь? тільки без чергових ребусів, я не ваша ЦА
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