Shaman написав:

На самому початку російського вторгнення, коли Володимиру Зеленському сказали, що росіяни планують захопити Київ, президент України наказав зупинити ворога в будь-який спосіб. Але Силам оборони був не потрібен наказ очільника держави, бо механізм опору вже був запущений. Напередодні Зеленський місяцями не бачив загрози повномасштабної війни, тож тепер не був «за кермом» і надав військовому керівництву країни свободу дій на полі бою. Сам український лідер зосередився на тому аспекті, де міг бути насправді ефективним, — утримувати Україну в фокусі уваги світу та переконувати Захід допомогти. З цього починається книга журналіста Time Саймона Шустера The Showman

Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України, натомість був одним із тих, хто не сумнівався в тому, що росіяни нападуть. Здавалося, пише журналіст, що така перспектива не тільки лякала Данілова, але й розбурхувала його: на думку Шустера, секретар РНБО знав, що українці запекло оборонятимуться, і хотів бути в авангарді цієї боротьби.



«Похмурий, з животом і окулярами на кінчику носа, Данилов у свої п’ятдесят дев’ять років був більш ніж на десять років старший і набагато досвідченіший у державних справах, ніж більшість старших радників Зеленського, які часто закочували очі на поради Данилова так, як це можна було б зробити за спиною дядьки, що пихкає, — продовжує Шустер. — Їх важко було звинувачувати. Не маючи військового звання, Данілов любив поводитися як старіючий партизанський командир, навіть носив саморобну уніформу, всю чорну, з нашивкою на грудях, на якій було його прізвище»



Данілов не вірив, що ворог здатен окупувати та утримувати контроль над всією Україною — країна була надто велика для цього. Але секретар РНБО переймався через «кабульський сценарій» — блискавичний наліт на президентський комплекс з метою захоплення або вбивства лідера країни.

Розрахунок ворога був інший: Москва сподівалась, що військово-політичне керівництво залишить територію України. Історичний прецедент був на боці саме такого розвитку подій, наголошує Шустер. Як приклад він наводить Афганістан, де президент Ашраф Гані («набагато досвідченіший лідер, ніж Зеленський») влітку 2021 року залишив свою столицю перед наближенням бойовиків Талібану. А під час Другої світової війни очільники Албанії, Бельгії, Чехословаччини, Греції, Польщі, Нідерландів, Норвегії, Югославії та інших країн тікали від нацистів і жили у вигнанні.

Коли Данілов вранці 24 лютого почав телефонувати держслужбовцям, то не було нічого дивного в тому, що багато хто з них вимкнув мобільні, спакував речі та рушив у бік західного кордону. В інтервʼю Шустеру секретар РНБО розповів, що «найбільше дезертирів було в СБУ», особливо у вищих та середніх ланках.

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