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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6470647164726473
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 21:53

  Letusrock написав:
  katso написав:Они реально не понимают или просто делают вид что не понимают что "выезд из ЕС" - это не равно "возвращению домой"?


Розрахунок на те що частина сімей повернуться - ті де жінка з дітьми мали виплати, або ті хто не готовий їхати кудись в Аргентину

Але цікаво як наші хочуть примусити європейців, і наскільки законно це можна реалізувати.
Тобто сірійців-терористів додому не відправляють а наших раптом почнуть

все простіше - будуть надавати українцям такі ж права, як й тим же сирійськім біженцям - й багато хто поїде додому сам...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 22:31

Розвідгупа ГУР під керівництвом полковника Олега Бабія пройшла пішки більше 600 кілометрів в тилу ворога, щоб підірвати Ту-22М3 на аеродромі «Сольци» в Новгордській області.

У серпні 2023 року було виконано операцію по знищенню літаків ереф на аеропорту"Сольци", під час якої групі українських розвідників вдалося знищити бомбардувальник Ту-22М3 і вивести з ладу ще два літака.

На жаль, при повернені група потрапила у засідку і прикриваючи відхід своїх бойових побратимів, командуючий групою Олег Бабій зазнав смертельного поранення та загинув в бою.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 22:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зеленский отказался от поздравлений завтра. Неужели таки были на борту пленные.
У наших инфа должна быть уже 100%
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 22:48

  Shaman написав:Перший день війни на Банковій. Дзвінок Єрмаку з Кремля, дезертири в СБУ та страх «кабульського сценарію» — уривок з книги Шустера Шоумен
для доступу до статті треба ввести email
На самому початку російського вторгнення, коли Володимиру Зеленському сказали, що росіяни планують захопити Київ, президент України наказав зупинити ворога в будь-який спосіб. Але Силам оборони був не потрібен наказ очільника держави, бо механізм опору вже був запущений. Напередодні Зеленський місяцями не бачив загрози повномасштабної війни, тож тепер не був «за кермом» і надав військовому керівництву країни свободу дій на полі бою. Сам український лідер зосередився на тому аспекті, де міг бути насправді ефективним, — утримувати Україну в фокусі уваги світу та переконувати Захід допомогти. З цього починається книга журналіста Time Саймона Шустера The Showman

Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України, натомість був одним із тих, хто не сумнівався в тому, що росіяни нападуть. Здавалося, пише журналіст, що така перспектива не тільки лякала Данілова, але й розбурхувала його: на думку Шустера, секретар РНБО знав, що українці запекло оборонятимуться, і хотів бути в авангарді цієї боротьби.

«Похмурий, з животом і окулярами на кінчику носа, Данилов у свої п’ятдесят дев’ять років був більш ніж на десять років старший і набагато досвідченіший у державних справах, ніж більшість старших радників Зеленського, які часто закочували очі на поради Данилова так, як це можна було б зробити за спиною дядьки, що пихкає, — продовжує Шустер. — Їх важко було звинувачувати. Не маючи військового звання, Данілов любив поводитися як старіючий партизанський командир, навіть носив саморобну уніформу, всю чорну, з нашивкою на грудях, на якій було його прізвище»

Данілов не вірив, що ворог здатен окупувати та утримувати контроль над всією Україною — країна була надто велика для цього. Але секретар РНБО переймався через «кабульський сценарій» — блискавичний наліт на президентський комплекс з метою захоплення або вбивства лідера країни.

Розрахунок ворога був інший: Москва сподівалась, що військово-політичне керівництво залишить територію України. Історичний прецедент був на боці саме такого розвитку подій, наголошує Шустер. Як приклад він наводить Афганістан, де президент Ашраф Гані («набагато досвідченіший лідер, ніж Зеленський») влітку 2021 року залишив свою столицю перед наближенням бойовиків Талібану. А під час Другої світової війни очільники Албанії, Бельгії, Чехословаччини, Греції, Польщі, Нідерландів, Норвегії, Югославії та інших країн тікали від нацистів і жили у вигнанні.

Коли Данілов вранці 24 лютого почав телефонувати держслужбовцям, то не було нічого дивного в тому, що багато хто з них вимкнув мобільні, спакував речі та рушив у бік західного кордону. В інтервʼю Шустеру секретар РНБО розповів, що «найбільше дезертирів було в СБУ», особливо у вищих та середніх ланках.

а хтось взагалі знайшов/почав читати цю книгу?

Продається вже https://www.amazon.pl/Showman-Volodymyr ... 008599181/
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 23:08

  Hotab написав:Зеленский отказался от поздравлений завтра. Неужели таки были на борту пленные.
У наших инфа должна быть уже 100%

Ще така інфа є:
Источник говорит, что среди погибших в катастрофе с Ил-76 в Белгороде была российская рабочая переговорная группа. «Среди погибших был помощник Абрамовича и переговорщики от рамзана кадырова. А также офицеры Минобороны. Это катастрофа. Погибли люди,которые обеспечивали обмен военнопленными на протяжении последнего года».
https://t.me/rusbri/2599
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 23:12

  Letusrock написав:
  katso написав:Они реально не понимают или просто делают вид что не понимают что "выезд из ЕС" - это не равно "возвращению домой"?


Розрахунок на те що частина сімей повернуться - ті де жінка з дітьми мали виплати, або ті хто не готовий їхати кудись в Аргентину

Але цікаво як наші хочуть примусити європейців, і наскільки законно це можна реалізувати.
Тобто сірійців-терористів додому не відправляють а наших раптом почнуть

Халявна квартира, халявний хавчик від благодійників, халявні лахи, 500 євро на людину в місяць. Нащо вертатись? і так непогано.
В мене так швагро та племінник там живуть. Не рахуючи різних знайомих.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 23:45

Туапсе, нафтопереробний горить

Увечері в середу, 24 січня, у російському місті Туапсе в Краснодарському краї пролунала серія вибухів. Після них спалахнула потужна пожежа на місцевому нафтопереробному заводі.
https://news.obozrevatel.com/russia/v-r ... -video.htm
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 23:50

ось воно як міхалич

Замкомбата 74 батальйону відправив на штурм операторів БПЛА, які знищили сотні росіян. Вони загинули

https://inforesist.org/ua/zamkombata-74-bataljonu-vidpraviv-na-shturm-operatoriv-bpla-yaki-znishhili-sotni-rosiyan-voni-zaginuli/
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 23:51

  Hotab написав:Зеленский отказался от поздравлений завтра. Неужели таки были на борту пленные.
У наших инфа должна быть уже 100%


Арестович
- По поводу «…сбитого Ила».
На 700-й день войны, самое разумное решение в таких случаях ждать, не поспешая с оценками.
О каждой, наскоро вкинутой оценке, придется потом пожалеть, даже если знать о ней будете Вы один.


И вот еще показательно

Запрос от депутат военным "че молчим?" - https://t.me/oleksiihoncharenko/39605
Ответ военных - https://www.facebook.com/GeneralStaff.u ... 6282881786
По моему все ясно читается между строк
Востаннє редагувалось katso в Чет 25 січ, 2024 00:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 23:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ще з сайту ТСН по літаку від Невзорова, якщо не фейк:
https://t.me/nevzorovtv/13703
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