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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6471647264736474
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 02:13

  prodigy написав:drevlyanin

чи не матимемо ми продовольчу кризу


сучасні технології в с/г потребують мінімальну кількість робітників (десь на порядок менше, ніж 50 років тому), але в зв'язку з війною дешевше найняти 15 людей з найближчого села за 200грн/день (саме таку суму платили селянам літом 2023), які працювали на зборі врожаю (солодкий перець/баклажани/морква/томати), всі люди віком 50-55

натрапив на опис схеми з нелегальним збіжжям
https://t.me/sekretikiotiro4ki/2507


Я в цій темі працюю третє десятиліття і кажу вам відповідально: якщо тих умовних 15 людей нема (а багато де їх вже нема ні в своєму ні в сусідніх селах, або працівники вже відмовилися від попередніх домовленостей через опасіння бути мобілізованими прямо в полі або по дорозі, а жінок не скрізь залучиш), то та морква з буряком чи томат з огірком просто не буде посіяна на весні. Саме про це мені вже неодноразово розповідали телефоном фермери. Стосується овочів, фруктів, ягід. Може на півдні ситуація краща але сумніваюся.
Як там із зерновими я хз, до того сегменту майже не торкаюсь.
Навіть в нашому комунальному господарстві мобілізували вже всіх водіїв та трактористів до 60 років. Сніг зараз чистять та вивозять сміття вкрай нерегулярно, бо пенсіонери не можуть дати раду ні сучасній техніці ні старій радянській, котру потрібно постійно ремонтувати.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 02:28

  detroytred написав:
Зробити це можуть ті, в кого влада.
А вони не хочуть цього робити.
І?

Складність не в самому процесі зміни умов, а в бажанні це зробити.
Ті, хто хоче це зробити, не має можливостей.
Ті, хто має можливості це зробити не мають бажання.

Тому проблему спочатку треба вирішувати не стільки у площині що треба зробити, а більше у площині:
- як першим отримати можливості;
- як другим захотіти.

От тут усі генерять свої хатєлки...
До того ж самі різні.
Не маючи можливостей.
Можливість же змінення умов в суспільстві в руках можновладців.


Я з вами згоден, не хочуть. Але якщо сустільство+обставини починають добряче тиснути, то влада може почати чухатися. Альтернативи: програш або європейська КНДР.
drevlyanin
 
Повідомлень: 1630
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