сучасні технології в с/г потребують мінімальну кількість робітників (десь на порядок менше, ніж 50 років тому), але в зв'язку з війною дешевше найняти 15 людей з найближчого села за 200грн/день (саме таку суму платили селянам літом 2023), які працювали на зборі врожаю (солодкий перець/баклажани/морква/томати), всі люди віком 50-55
Я в цій темі працюю третє десятиліття і кажу вам відповідально: якщо тих умовних 15 людей нема (а багато де їх вже нема ні в своєму ні в сусідніх селах, або працівники вже відмовилися від попередніх домовленостей через опасіння бути мобілізованими прямо в полі або по дорозі, а жінок не скрізь залучиш), то та морква з буряком чи томат з огірком просто не буде посіяна на весні. Саме про це мені вже неодноразово розповідали телефоном фермери. Стосується овочів, фруктів, ягід. Може на півдні ситуація краща але сумніваюся. Як там із зерновими я хз, до того сегменту майже не торкаюсь. Навіть в нашому комунальному господарстві мобілізували вже всіх водіїв та трактористів до 60 років. Сніг зараз чистять та вивозять сміття вкрай нерегулярно, бо пенсіонери не можуть дати раду ні сучасній техніці ні старій радянській, котру потрібно постійно ремонтувати.