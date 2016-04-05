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Додано: Сер 24 січ, 2024 23:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ще з сайту ТСН по літаку від Невзорова, якщо не фейк:
Додано: Чет 25 січ, 2024 02:13
Я в цій темі працюю третє десятиліття і кажу вам відповідально: якщо тих умовних 15 людей нема (а багато де їх вже нема ні в своєму ні в сусідніх селах, або працівники вже відмовилися від попередніх домовленостей через опасіння бути мобілізованими прямо в полі або по дорозі, а жінок не скрізь залучиш), то та морква з буряком чи томат з огірком просто не буде посіяна на весні. Саме про це мені вже неодноразово розповідали телефоном фермери. Стосується овочів, фруктів, ягід. Може на півдні ситуація краща але сумніваюся.
Як там із зерновими я хз, до того сегменту майже не торкаюсь.
Навіть в нашому комунальному господарстві мобілізували вже всіх водіїв та трактористів до 60 років. Сніг зараз чистять та вивозять сміття вкрай нерегулярно, бо пенсіонери не можуть дати раду ні сучасній техніці ні старій радянській, котру потрібно постійно ремонтувати.
Додано: Чет 25 січ, 2024 02:28
Я з вами згоден, не хочуть. Але якщо сустільство+обставини починають добряче тиснути, то влада може почати чухатися. Альтернативи: програш або європейська КНДР.
Додано: Чет 25 січ, 2024 04:03
Може бути й таке. Деякі забивають цвяхи мікроскопом: знайомого навідника артилерії, який проходив навчання в Європі і 1.5 року нормально воював, довели до госпіталю копанням окопів.
Додано: Чет 25 січ, 2024 07:12
Навіть авторитарн.владі це вигідно. Див. півн.Корею.
Причому в законах могли би прописати, що ті 3-4міс є лише стажуванням і не дають привілеїв.
Але люди в тилах вже не були би так страхітливо перелякані...
А от путлєр рвав би на собі волосся, що у нас так багато простажованих.
Чому поточна укр.влада вирішила тримати укр.народ у режимі дитсадка -- от це питання...
Щодо поширення зброї -- його нема.
От у Харкові рамки для пошуку металів. І у Києві.
А якщо на машині -- то на блокпостах всі речі обшукують.
Вже були розповіді, що якийсь солдат скиглив на вокзалі “мені підкинули приколісти пару пачок патронів”, а інші радили йому викинути у сміття.
Отже, єдині можливі зміни -- народ почне ставитись з великою, глибокою повагою до прибиральників і перевізників сміття... От як в оповіданні “усім брутальним людям” Рітчі (є укр.). Бо а мало що...
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