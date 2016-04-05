сучасні технології в с/г потребують мінімальну кількість робітників (десь на порядок менше, ніж 50 років тому), але в зв'язку з війною дешевше найняти 15 людей з найближчого села за 200грн/день (саме таку суму платили селянам літом 2023), які працювали на зборі врожаю (солодкий перець/баклажани/морква/томати), всі люди віком 50-55
Я в цій темі працюю третє десятиліття і кажу вам відповідально: якщо тих умовних 15 людей нема (а багато де їх вже нема ні в своєму ні в сусідніх селах, або працівники вже відмовилися від попередніх домовленостей через опасіння бути мобілізованими прямо в полі або по дорозі, а жінок не скрізь залучиш), то та морква з буряком чи томат з огірком просто не буде посіяна на весні. Саме про це мені вже неодноразово розповідали телефоном фермери. Стосується овочів, фруктів, ягід. Може на півдні ситуація краща але сумніваюся. Як там із зерновими я хз, до того сегменту майже не торкаюсь. Навіть в нашому комунальному господарстві мобілізували вже всіх водіїв та трактористів до 60 років. Сніг зараз чистять та вивозять сміття вкрай нерегулярно, бо пенсіонери не можуть дати раду ні сучасній техніці ні старій радянській, котру потрібно постійно ремонтувати.
Bobua написав:Зараз вже було би в тилах 4млн осіб з досвідом війни.
це чорний, страшний сон любої влади. ніхто і ніколи на це не піде.
вже й любої. будь-якої авторитарної влади.
ось у США скільки там 50,100 млн людей з навичками стрільби з вогнепальної зброї з кількасот мільйонів стволів на руках. й нічого влада не боїться, але так представники влади розуміють, що вони далеко не боги
й у нас після війни - це єдиний шлях - легалізація зброї.
Навіть авторитарн.владі це вигідно. Див. півн.Корею.
Причому в законах могли би прописати, що ті 3-4міс є лише стажуванням і не дають привілеїв. Але люди в тилах вже не були би так страхітливо перелякані...
А от путлєр рвав би на собі волосся, що у нас так багато простажованих.
Чому поточна укр.влада вирішила тримати укр.народ у режимі дитсадка -- от це питання...
Щодо поширення зброї -- його нема. От у Харкові рамки для пошуку металів. І у Києві. А якщо на машині -- то на блокпостах всі речі обшукують. Вже були розповіді, що якийсь солдат скиглив на вокзалі “мені підкинули приколісти пару пачок патронів”, а інші радили йому викинути у сміття. Отже, єдині можливі зміни -- народ почне ставитись з великою, глибокою повагою до прибиральників і перевізників сміття... От як в оповіданні “усім брутальним людям” Рітчі (є укр.). Бо а мало що...
Bobua написав:Чому поточна укр.влада вирішила тримати укр.народ у режимі дитсадка -- от це питання...
а пакование в бусики не дет.сад? а светомаскировка в первые месяцы войны, как будто ракеты летят на свет. Вечером в городах выключали освещение. А остановка наземного общественного транспорта в Киеве во время тревог (маршрутки при этом ездят и за 2 года ни в одну не прилетело)..
drevlyanin написав:Я в цій темі працюю третє десятиліття і кажу вам відповідально: якщо тих умовних 15 людей нема (а багато де їх вже нема ні в своєму ні в сусідніх селах, або працівники вже відмовилися від попередніх домовленостей через опасіння бути мобілізованими прямо в полі або по дорозі, а жінок не скрізь залучиш), то та морква з буряком чи томат з огірком просто не буде посіяна на весні. Саме про це мені вже неодноразово розповідали телефоном фермери. Стосується овочів, фруктів, ягід. Може на півдні ситуація краща але сумніваюся.
Демобілізація / встановлення термінів служби Вони не виживуть, але яка всім різниця? Права людини важливі, тільки якщо ти ухилянт. Ми не дозволимо влаштовувати гру, чи заслуговують наші рідні, захисники України життя. Пропонуємо кожному, хто має відношення до пропозицій в законопроекті про демобілізацію щодо 48 місяців безперервної служби, прямо зараз скласти свої повноваження і піти на фронт, на передову, щоб своїм особистим прикладом показати службу в 4 роки. Щоденно наші рідні захищають ваші права, життя, можливості, ваших дітей. Як подяку ви вирішили нагадати, що герої не варті нічого. Ідіть і доведіть, що термін служби в 48 місяців, очі в очі з ворогом , це не свідоме винищення захисників України! https://m.censor.net/ua/news/3469572/ zakonoproyekt_pro_mobilizatsiyu_rada_zavtra_go losuvatyme_za_doopratsovanyyi_proyekt_zakonu_ djerelo_dokument # демобілізація Верховна Рада України Ірина Фріз / Iryna Friz Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine Соломія Бобровська Андрій Парубій Рустем Умєров / Rustem Umerov Михайло Цимбалюк Вадим Івченко - Vadym Ivchenko Цензор.НЕТ
Демобілізація / встановлення термінів служби
Українська кріпацька армія або як розгубити повагу однією пропозицією? Пани в зручних кабінетах, дійсно, пропонують строк у 48 місяців. Пани, що майже кожну ніч сплять в зручних ліжках. Пани, що снідають з сімʼєю. Пани, що мають гарні ванни і теплу воду. Пани, для яких зимовий одяг з колекції «європейська зима» Навіщо виправляти власні помилки щодо мобілізаційних процесів, якщо можна просто повернути кріпацтво, а за втому дати 10 років тюрми? Парадокс, якщо б кожен захисник, що зараз стоїть на захисті нашої держави, не сів в автобус на фронт, він би відсидів раніше, ніж демобілізувався. А захисник повинен розуміти, терпіти, а захисник ПОВИНЕН, ПОВИНЕН, ПОВИНЕН... Ні, панство. Майбутні 24 місяці з 48 ви будете захищати себе самі, в курточці та кросівках «європейська зима». Захисники вже надали вам за свої два роки можливість і курточку, і кросівочки придбати, і навіть яйця по 17. А український захисник в 2024 не має панів. # Зеленський Верховна Рада України Олександр Завітневич Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine Роман Костенко Михайло Цимбалюк Вадим Івченко - Vadym Ivchenko Рустем Умєров / Rustem Umerov Генеральний штаб Збройних Сил України Андрій Парубій Соломія Бобровська Дмитро Разумков Ірина Фріз / Iryna Friz Юлія Тимошенко Цензор.НЕТ # демобілізація # dvvd2023